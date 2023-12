Moro depõe hoje no TRE do Paraná em ação que pede sua cassação por abuso de poder econômico

O senador Sérgio Moro (União-PR). Foto: Wilton Junior/Estadão

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) deve comparecer nesta quinta-feira, 7, ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para prestar depoimento sobre acusações de abuso de poder econômico e caixa 2 na campanha em 2022. Processos movidos pelo PL e pelo PT podem resultar na cassação do mandato do ex-juiz da Operação Lava Jato.

A oitiva estava prevista para o dia 16 de novembro, mas foi adiada por ordem do desembargador Dartagnan Serpa Sá. A alteração ocorreu para que a defesa de Moro pudesse analisar documentos juntados ao processo antes de o parlamentar se manifestar sobre o caso - o investigado deve ser o último a ser ouvido na Justiça.

Quem conduzirá o procedimento na tarde desta quinta, 7, é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, novo relator da ação que mira o ex-juiz da Operação Lava Jato. A redristribuição do processo se deu após Dartagnan Serpa Sá tirar uma licença.

O senador também está na mira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como mostrou o Estadão, ao mandar investigar o ex-juiz, o ministro Luis Felipe Salomão, corregedor nacional do CNJ, começa a pavimentar o caminho para uma possível cassação do mandato, com base no mesmo precedente que deixou Deltan Dallagnol inelegível.

O Conselho Nacional de Justiça vai investigar se Sergio Moro usou a magistratura com fins político-partidários e se cometeu irregularidades na gestão das multas dos acordos de delação e leniência homologados na Operação Lava Jato.

O que o PL imputa ao ex-ministro de Bolsonaro?

Na ação em tramitação no TRE, o PL sustenta que a pré-campanha de Moro foi ‘irregular’ e causou ‘desequilíbrio eleitoral’, desde o momento em que o senador divulgou sua filiação ao Podemos e a pré-candidatura ao cargo de presidente da República, até ele ser eleito pelo União Brasil ao Senado pelo Paraná.

“Os investigados orquestraram conjunto de ações para usufruir de estrutura e exposição de pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos vinte vezes menor, carregando consigo todas as vantagens e benefícios acumulados indevidamente, ferindo a igualdade de condições entre os concorrentes ao cargo de Senador no Estado do Paraná”, argumentou o partido.

Além de Deltan, o partido de Bolsonaro quer que o TRE tome o depoimento de Gustavo Silva Castro, apontado como intermediador da filiação de Moro ao Podemos; o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio Filho, filiado ao União Brasil; Pablo Alejandro Nobel, suposto marqueteiro na pré-campanha de Moro; José Mendonça Bezerra Filho, presidente do Instituto Indigo - União; Andrea Durães Sader, sócia D7 Produções Cinematográficas Ltda; e Anna Gabriela Pereira De Souza, gestora de Contratos do Podemos.

A ação movida pela legenda atribui a Moro: suposta captação ilícita e gastos ilícitos de recursos; caixa 2; abuso de poder econômico por violação ao limite de gastos da campanha; uso indevido dos meios de comunicação; desvios dos recursos partidários.

O que o PT imputa ao algoz de Lula na Lava Jato?

Já o partido de Lula aponta indícios de que Moro usou ‘recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Campanha, além de outras movimentações financeiras suspeitas, para construção e projeção de sua imagem enquanto pré-candidato de um cargo eletivo no pleito de 2022, independentemente do cargo em disputa’.

“Há diversos indicativos de que em conluio, os investigados realizaram triangulação de valores do fundo partidário e do fundo eleitoral também entre os dois partidos políticos pelo qual o ex-juiz foi pré-candidato, praticando inúmeras ilicitudes que afrontam expressamente as normas eleitorais, além de poderem configurar ilícitos comuns, a serem apurados pelos órgãos competentes”, sustentou o PT.

A legenda quer que sejam ouvidos, no bojo da ação de investigação eleitoral contra Moro: a deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos; José Carlos Oliveira Melo, tesoureiro do diretório nacional do Podemos; Maria Emília Gonçalves De Rueda, tesoureira do Diretório Nacional do União Brasil; Gustavo Silva Castro, presidente da Comissão Provisória do Podemos no Paraná; João Victor Carneiro de Rezende Renault e Pablo Aleandro Nobel, sócios da 2022 Comunicação SPE Ltda.

O processo movido pelo PT imputa a Moro captação ilícita de recursos, abuso de poder econômico, apropriação de recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral e possíveis crimes de caixa 2 e lavagem de recursos públicos.