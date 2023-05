Moro: ‘Appio é desequilibrado e meteu os pés pelas mãos’

Juiz Eduardo Appio assumiu em fevereiro a 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que no auge da Lava Jato era comandada pelo hoje senador Sérgio Moro. Fotos: Divulgação/Justiça Federal e JF Diorio/Estadão

O senador Sérgio Moro (União-PR) disse nesta terça-feira, 21, que o juiz Eduardo Appio, seu sucessor na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, é ‘desequilibrado’ e ‘revanchista’.

As críticas foram feitas em entrevista à GloboNews. Eduardo Appio foi afastado temporariamente do cargo, enquanto o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) apura se é dele a voz registrada em uma ligação anônima ao filho do desembargador Marcelo Malucelli.

“Eu fui juiz por 22 anos. Nunca ouvi uma história dessa. É algo que mostra, além do comprometimento, da parcialidade do juiz, um certo nível de desequilíbrio”, disse Moro ao canal.

O filho do desembargador é o advogado João Malucelli, sócio do escritório de advocacia da família Moro e namorado da filha do senador.

Marcelo Malucelli havia derrubado uma decisão do juiz e, após o embate com Eduardo Appio, se declarou suspeito para participar de julgamentos da Lava Jato.

Moro afirmou que ajudou a denunciar o telefonema ao TRF-4. “Fiquei perplexo. Recolhi o material, entregamos ao tribunal e, depois disso, me distanciei”, afirmou.

Moro afirmou que o sucessor não tem ‘condições psicológicas’ para voltar ao cargo. “Como vai deixar um juiz desequilibrado emocionalmente conduzir os trabalhos da jurisdição?”, questionou.

O senador classificou a ligação como ‘esdrúxula’ e chamou o episódio de ‘estarrecedor’ e ‘grave escândalo’. Disse ainda que Eduardo Appio ‘meteu os pés pelas mãos’ e abusou do poder.

“Não pode um juiz ligar para ninguém e ameaçar ou fingir que é uma terceira pessoa. A gente vai passar pano nisso porque o filho do desembargador tem alguma relação comigo?”, seguiu Moro.

Desde que assumiu o cargo, em fevereiro, Eduardo Appio deu novo ritmo aos processos remanescentes da Lava Jato, reviu decisões e reacendeu as denúncias de corrupção lançadas contra a operação pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, ex-operador de propinas da Odebrecht. “Toda essa história é uma patifaria”, rebateu Moro.