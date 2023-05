MP 1.159/23: seguem as polêmicas da 'tese do século'

Dylliardi Alessi. Foto: Reprodução

Recentemente, o governo federal editou a Medida Provisória (MP) nº 1.159/2023, que prevê a exclusão do valor do ICMS da base de crédito do PIS e da Confins. A partir do novo enunciado normativo, o Ministério da Fazenda espera aumentar a arrecadação em R$ 31,8 bilhões apenas em 2023, subindo para 57,9 bilhões no ano que vem.

A alteração feita pela norma é tão ou mais significativa que o impacto financeiro que dela decorre, pois contraria o princípio constitucional da não cumulatividade e os posicionamentos que a própria Receita Federal tinha até então.

Apesar do otimismo do Governo com as modificações, no dia 1º de maio uma empresa foi beneficiada por uma liminar do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) para manter o tributo estadual na apuração de créditos das contribuições sociais.

De acordo com o Desembargador William Douglas Resinente dos Santos, prolator da liminar, restou "evidente a intenção do Poder Executivo de compensar a perda de arrecadação decorrente de decisão proferida no RE 574706 (Tema 69), julgado pelo STF", conhecida no meio jurídico como "tese do século".

O Magistrado entende que a estratégia governamental não é legítima, pois a preocupação com as contas públicas não pode justificar uma alteração legislativa realizada por meio de Medida Provisória. Ele também destacou que, nos valores pagos nas aquisições, o ICMS é embutido, e o ônus desse custo é suportado pelo próprio contribuinte.

A decisão judicial só gera efeitos para a empresa que ingressou com a ação, mas representa uma relevante derrota para o Ministério da Fazenda, que solicitou a edição da Medida Provisória, por dois motivos principais.

Primeiramente, porque é bastante óbvio que a decisão favorável ao contribuinte incentivará todas as empresas impactadas a seguir o mesmo rumo, recorrendo ao Judiciário para conquistar o mesmo benefício. De outro lado, também é inegável que a derrota jurídica trará como consequência efeitos políticos, aumentando as chances de as alterações legislativas serem rejeitadas no Congresso Nacional.

Da decisão cabe recurso e o veredito final deve ser conhecido apenas quando o tema for analisado pelo STJ e pelo STF, o que demanda que as empresas estejam atentas à tramitação dos processos judiciais.

*Dylliardi Alessi é advogado, mestre em Direto Econômico e Desenvolvimento pela PUC/PR. Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB/PR e sócio no escritório Peccinin Advocacia