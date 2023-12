MP dos estudantes de baixa renda: entenda a solução fiscal

No dia 28/11, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1198/23, que cria poupança para estudantes de baixa renda que estão no ensino médio, para incentivar a conclusão dos estudos. Para isso, será criado um fundo especial, gerido pela Caixa Econômica Federal, em que a União deve aportar até R$ 20 bilhões.

Dado que o cenário das contas públicas não está nada favorável nos últimos tempos, chama a atenção um programa prevendo cifras tão elevadas de gastos. Está posto o desafio à equipe técnica: viabilizar a vontade política.

Foi realizada então uma ação coordenada entre o governo e os parlamentares da base no congresso para viabilizar o pleito, uma verdadeira aula de Finanças Públicas.

1) As metas fiscais

Na Lei Orçamentária de 2023 a meta de resultado primário está fixada em um déficit de R$ 228,1 bilhões. Ocorre que, por uma gama de fatores, inclusive o elevado índice de empoçamento de recursos (não execução de recursos já disponíveis), que ultrapassa os R$ 27 bilhões, de acordo com informações do Tesouro Nacional, a meta fiscal está particularmente folgada. Previsões, também do Tesouro, preveem, para 2023, um resultado primário de R$ 177,4 bilhões, R$ 50,7 bilhões a menos que a meta da LOA.

Logo, como a meta fiscal não será problema, e o final do ano se aproxima, o governo tem se movimentado para não deixar esse “dinheiro na mesa”.

2) O Arcabouço Fiscal

De acordo com o Resultado do Tesouro Nacional, até outubro de 2023 o Poder Executivo Federal já tinha executado 80,9% do limite de gastos do novo arcabouço. À primeira vista pode parecer uma margem confortável, porém os últimos meses do ano envolvem gastos expressivos, como o pagamento de 13º para servidores, além de uma possível execução tardia dos recursos empoçados.

Dessa forma, o governo articulou no congresso a proposição do Projeto de Lei Complementar nº 243, de 2023, do Senador Humberto Costa. Que, no seu art. 1º, exclui dos limites do arcabouço R$ 6 bilhões executados em programa de permanência de alunos no ensino médio. Provavelmente porque a equipe econômica calculou que esse valor gerará uma margem confortável para não estourar os limites.

3) O custeio dos valores

No mesmo projeto de lei, o art. 2º prevê que os recursos do superávit do Fundo Social, instituído pela lei nº 12.351, de 2010, podem ser utilizados como custeio do programa.

Esse fundo (assim como diversos outros) apresentou represamento de recursos nos últimos anos devido ao regime do teto de gastos da Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Os fundos, apesar de terem recursos disponíveis, dependiam de autorização na LOA para gastar: os limites do Teto deram pouco espaço para isso, e os fundos executaram montantes muito abaixo da sua disponibilidade em carteira.

Como a fonte de recursos já existe, bastaria aprovar um crédito especial para executar a despesa de capitalização do fundo, ainda em 2023. Há espaço fiscal e o novo arcabouço não será problema.

4) Utilização de um fundo para execução da política

Um leitor atento pode se perguntar “por que o governo simplesmente não criou um programa gerido pelo MEC de pagamento de bolsas estudantis?” Porque o programa correria às custas do MEC, de forma que a sua execução seria continuada, para anos posteriores, e a ressalva do PLP 243 se aplica tão somente ao exercício de 2023.

Desta forma, o pagamento de bolsas em 2024 por exemplo, estaria sujeito aos limites do novo arcabouço e à meta de primário, além de, no limite, ser uma despesa contingenciável caso haja algum risco fiscal. Em anos anteriores houve contingenciamentos expressivos objetivando o cumprimento das metas fiscais.

A solução é criar um fundo, capitalizá-lo neste momento em que há orçamento disponível e usar o recurso nos exercícios financeiros seguintes.

Porém, se o fundo fosse público, como são alguns fundos vinculados à educação ou o próprio Fundo Social, isso não resolveria dois problemas:

1 – O § 5º do art. 165 da CF determina que a LOA compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Ou seja, ainda seria necessária autorização da LOA para a execução dos recursos.

2 - Poderia ser alegada uma inconstitucionalidade na criação, dada pelo art. 167 da Constituição Federal, que veda, entre outros aspectos:

XIV - a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública.

De fato, os objetivos de um programa de permanência no ensino médio poderiam ser alcançados com um programa específico do MEC, como citado anteriormente, mas note que a vedação se aplica apenas para a criação de fundo público. Aí vem o pulo do gato.

5) Criação de um fundo privado

O repasse dos recursos para um fundo privado gerido pela Caixa soluciona diversos problemas:

1) Retira a execução do fundo do orçamento nos próximos exercícios, dado que as despesas ocorrerão por parte da Caixa, dispensando autorização nas próximas LOAs para os pagamentos e não sujeitando a qualquer limite imposto pelo arcabouço fiscal, LRF ou afins.

2) Afasta-se da vedação do art. 167 da Constituição Federal.

Batizou-se então o programa de “poupança” estudantil, em detrimento de “bolsa” estudantil, possivelmente para dar legitimidade à Caixa no arranjo, dado que a operação de contas-poupança envolve a atuação bancária. O uso do nome “bolsa” poderia também ensejar questionamentos por parte dos órgãos de controle.

Conclusão:

Com isso, caso o PLP 243/23 e a MP 1198/23 se convertam em lei, será viabilizada a execução de um programa de R$ 20 bilhões contornando as possíveis ilegalidades do processo.

Críticos às medidas podem alegar que o programa é uma transferência de renda disfarçada de poupança, o que contrariaria o princípio orçamentário da universalidade, pois foge do objetivo de centralizar as políticas públicas no orçamento fiscal.

Mas essa é uma divergência principiológica, menos grave que eventual afronta aos dispositivos legais supracitados, e pode ser contornada em juízo, caso o programa seja questionado.

Uns podem elogiar a medida e outros podem criticar, mas que o plano foi muito bem pensado, isso foi.

*Fábio Dáquilla, consultor legislativo do Senado. Especialista em finanças públicas, pós-graduado em economia do setor público e direito tributário e professor de economia e finanças públicas