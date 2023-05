Promotoria no Rio investiga gastos de R$ 1 milhão de ministra da Turismo na campanha

Ministra nega irregularidades e afirma todos os materiais de campanha contratados foram entregues. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) investiga se a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), desviou verbas do fundo de campanha.

Ela gastou R$ 1 milhão em duas gráficas que o MP agora quer saber se são idôneas ou se foram usadas para emitir notas falsas e justificar no papel o uso do dinheiro, possivelmente embolsado. Ela nega irregularidades e afirma que as empresas ‘entregaram todos os materiais de campanha demandados’.

O inquérito civil foi aberto a partir de uma notícia-crime apresentada pelo agora deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que foi coordenador da extinta Operação Lava Jato.

O promotor de Justiça Pedro Borges Mourão, de Duque de Caixas (RJ), começou a investigação buscando reconstituir a linha do tempo da composição societária das gráficas Rubra Editora e Gráfica Ltda e Printing Midia Ltda. O objetivo é investigar se as empresas foram abertas em nome de ‘laranjas’.

As gráficas estão registradas hoje no nome de Felipe de Souza Pegado. Ele foi secretário municipal em Belford Roxo (RJ), onde o marido da ministra, Waguinho, é prefeito.

COM A PALAVRA, A MINISTRA

“A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, reafirma que as gráficas contratadas entregaram todos os materiais de campanha demandados e os mesmos foram retirados nos parques gráficos indicados pelas empresas: Printing Midia, situada na Zona da Leopoldina, e Rubra Gráfica, que terceiriza parte de sua produção na empresa Lastro, em São Cristóvão, não sendo de responsabilidade da ministra a divergência cadastral das gráficas junto à Receita.

Ela ressalta ainda que teve todas as suas contas de campanha aprovadas pelo TRE, que acredita na Justiça e que os fatos serão esclarecidos com a maior brevidade possível.”