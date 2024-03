MPF cobra R$ 2 mi de herdeiros de Ustra, Fleury e mais 40 da ditadura por morte de 18 no DOI-Codi

Policial observa manifestação do Movimento Estudantil contra a censura imposta pela ditadura militar, meses antes da aprovação do Ato Institucional nº5 (AI-5), que concedia poderes absolutos ao presidente durante o regime militar. Foto: Arquivo/Estadão Conteúdo

O Ministério Público Federal acionou a Justiça para responsabilizar, na esfera civil, 42 ex-agentes da ditadura militar por envolvimento com o desaparecimento e morte de 18 vítimas do regime de exceção, sequestrados, torturados, assassinatos. Entre os alvos da ação estão ex-integrantes do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) em São Paulo, incluindo o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o ex-delegado Sérgio Paranhos Fleury.

PUBLICIDADE Segundo a Procuradoria, a ação visa não o reconhecimento da participação dos citados nos crimes da ditadura, mas também promover ‘medidas de reparação, preservação da memória e esclarecimento da verdade sobre o período da ditadura’. Um dos pedidos é para que os acionados sejam condenados a ressarcirem ‘os danos que as práticas ilegais causaram à sociedade e as indenizações que o Estado brasileiro já pagou às famílias das vítimas’ - montante que passa de R$ 2,1 milhões, em valores não atualizados. No caso dos já falecidos, a reparação financeira deve ser cumprida pelos herdeiros, diz o MPF. Também é solicitado a perda de eventuais cargos públicos ocupados atualmente pelos réus, assim como o cancelamento de suas aposentadorias. Também são réus a União e pelo Estado de São Paulo, por suposta omissão em investigar e responsabilizar ex-agentes do sistema de repressão.

O MPF pede que os governos federal e estadual abram arquivos e acervos de órgãos de segurança (Forças Armadas e Polícia, por exemplo) e criem espaços de memória (online e físicos) que ‘tratem das graves violações de direitos ocorridas na ditadura’.

A lista de ex-agentes acionados pela Procuradora corresponde a investigações sobre o DOI-Codi - aparelho de repressão responsável por 54 assassinatos e 6,8 prisões até 1977 - que ainda não haviam gerado processos na esfera cível. Além de Ustra e Fleury, são processados:

Adyr Fiuza Castro

Alcides Cintra Bueno Filho

Altair Casadei

André Leite Pereira Filho

Antônio Cúrcio Neto

Antônio Vilela

Aparecido Laertes Calandra

Audir Santos Maciel

Cyrino Francisco de Paula Filho

David dos Santos Araújo

Dirceu Gravina

Durval Ayrton Moura de Araújo Edsel Magnoti

Ênio Pimentel da Silveira

Félix Freire Dias

Gabriel Antônio Duarte Ribeiro

Jair Romeu

José Barros Paes

José Brant Teixeira

Lourival Gaeta

Luiz Martins de Miranda Filho

Paulo Malhães

Pedro Antonio Mira Grancieri

Walter Lang

Também foram acionados pelo MPF 16 ex-servidores do Instituto Médico Legal (IML) paulista, responsáveis pela suposta ‘dissimulação das razões das mortes de opositores da ditadura. São eles:

Abeylard de Queiroz Orsini

Antonio Valentini

Arildo de Toledo Viana

Armando Cânger Rodrigues

Arnaldo Siqueira

Carlos Setembrino da Silveira

Ernesto Eleutério

Fernando Guimarães de Cerqueira Lima

Isaac Abramovitch

João Grigorian

João Pagenotto

José Henrique da Fonseca

José Manella Netto

Mário Nelson Matte

Octavio D’Andrea

Orlando José Bastos Brandão

A ação destaca como foi ‘intensa’ a colaboração do IML com o DOI-Codi durante a ditadura, com a produção de certidões de óbitos que confirmassem a versão dos militares, com o objetivo de esconder tortura e assassinatos. Os ex-agentes do regime marcavam a requisição de laudos com um ‘T’ - referente a terrorista - para que os relatórios fossem fraudados. Foi o que ocorreu no caso da morte do jornalista Vladimir Herzog, do estudante Emmanuel Bezerra e do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino.

A Procuradoria também lembrou que há vítimas consideradas desaparecidas até hoje, como o militante Elson Costa, alvo da 'Operação Radar' montada contra o Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 1975. O pedido de responsabilização agora ajuizado na Justiça está ligado ao desaparecimento de outras 15 vítimas da ditadura, além de Herzog, Bezerra, Merlino e Costa: Alex de Paula Xavier Pereira

Antonio Benetazzo

Antônio Carlos Bicalho Lana

Aylton Adalberto Mortati

Carlos Roberto Zanirato

Dimas Antônio Casemiro

Francisco José de Oliveira

Gastone Lúcia Carvalho Beltrão

Gelson Reicher

Jayme Amorim de Miranda

João Carlos Cavalcanti Reis

Luiz Eurico Tejera Lisbôa

Manoel Lisboa de Moura

Raimundo Eduardo da Silva

Sônia Maria de Moraes Angel Jones COM A PALAVRA, A DEFESA

