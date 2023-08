Mudanças no mercado jurídico exigem uma advocacia digital, ágil e proativa

Leonardo Roesler. Foto: Divulgação

Com o advento das novas tecnologias e as mudanças nas expectativas e demandas dos clientes, o mercado de advocacia tem sofrido transformações significativas nos últimos tempos. O mundo contemporâneo demanda uma advocacia mais digital, ágil e proativa. O advogado de hoje é, cada vez mais, um consultor estratégico de negócios, um provedor de soluções, alguém que precisa antecipar problemas e fornecer conselhos preventivos para seus clientes.

A nova tendência do mercado se baseia em interações pessoais e atuações mais proativas, o que difere do modelo tradicional de advocacia que reage apenas aos estímulos, se resumindo a pesquisa de jurisprudência, preparação de petições, participação em audiências e defesa dos interesses de seus clientes nos tribunais.

A advocacia preventiva e de compliance cresce, uma vez que o advogado precisa fazer mais do que ganhar um processo, mas também, ser capaz de evitá-lo, buscando resoluções de conflitos. As tecnologias modernas ainda permitiram uma expansão do escopo do trabalho dos advogados, que vai desde a incorporação de inteligência artificial para análise jurídica, até a realização de reuniões e audiências virtuais.

Devemos nos adaptar a este novo paradigma, entendendo que a prática jurídica não é mais apenas uma questão de aplicação da lei, mas de entendimento do mercado, de uso de tecnologias emergentes e de proatividade em evitar conflitos. A inovação e a adaptação, sem dúvida, se tornaram peças fundamentais no quebra-cabeça da advocacia moderna.

Os advogados, portanto, precisam ir além da prática tradicional do direito, e compreender profundamente os negócios e os desafios dos clientes, oferecendo soluções personalizadas e orientadas para o valor agregado. Outra estratégia de inovação pode ser a oferta de serviços complementares que vão além do escopo tradicional da advocacia, como workshops, seminários de treinamento sobre questões legais relevantes ou o fornecimento de análises e relatórios regulares sobre desenvolvimentos jurídicos.

O mundo jurídico também é interligado às tendências sociais, econômicas e tecnológicas, que estão em constante evolução. As áreas do direito que estão experimentando um aumento na demanda de consultoria jurídica são geralmente reflexos dessas mudanças. O objetivo é ajudar os clientes a se manterem à frente dessas tendências, fornecendo consultoria jurídica atualizada, estratégica e abrangente para proteger seus interesses e facilitar o cumprimento dos regulamentos.

O Direito Digital, o Direito Ambiental, o Direito de Saúde e o Compliance são exemplos de áreas que têm ganhado destaque. Em resposta às tendências contemporâneas, o papel do advogado de negócios está se transformando. O advogado moderno não é mais apenas um consultor legal, mas um parceiro estratégico que ajuda a definir a direção do negócio, sendo proativo em identificar riscos legais potenciais e oportunidades, fornecendo conselhos que vão além da mera conformidade legal. Em resposta a essas mudanças no setor da advocacia, uma adaptação correspondente por parte das entidades reguladoras, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), se faz necessária. A OAB, como principal órgão de supervisão e regulamentação da prática jurídica no Brasil, tem a responsabilidade de garantir que as normas e regulamentos profissionais estejam alinhados com as realidades emergentes da prática jurídica, que traz modelos alternativos de prestação de serviços, como a Advocacia 360º, estabelecendo normas e diretrizes que reconheçam e acomodem essas práticas inovadoras.

A Advocacia 360º é um conceito novo no campo jurídico que reflete a evolução do papel do advogado na sociedade moderna. É uma abordagem holística e multidisciplinar para a prática jurídica, que busca superar a visão tradicional de um advogado como alguém que se concentra estritamente em questões legais. A Advocacia 360º reconhece que os problemas enfrentados pelos clientes muitas vezes são complexos e multifacetados, abrangendo questões comerciais, tecnológicas, regulatórias, entre outras.

Os principais conceitos-chave da Advocacia 360º incluem a Orientação ao Cliente, onde o cliente está no centro e o foco é entender profundamente os negócios, os desafios e os objetivos do cliente para fornecer um serviço verdadeiramente personalizado e eficaz; a Abordagem Multidisciplinar, reconhecendo que os desafios do cliente podem abranger diversas áreas, e busca, portanto, reunir uma equipe multidisciplinar de especialistas para fornecer uma solução completa; a Proatividade, quando, em vez de reagir a problemas jurídicos à medida que surgem, a Advocacia 360º busca antecipar potenciais problemas e desenvolver estratégias para preveni-los; o Uso de Tecnologia, reconhecendo a importância da tecnologia na prática jurídica moderna, incluindo o uso de inteligência artificial para análise jurídica, plataformas digitais para comunicação e colaboração, entre outras ferramentas; e o Foco na Resolução de Problemas, sabendo que o objetivo final é resolver problemas para o cliente. Portanto, em vez de se concentrar estritamente em argumentos legais, ela busca soluções pragmáticas que atendam às necessidades do cliente.

A capacidade de adaptar-se a esse novo contexto da advocacia tornou-se uma habilidade fundamental para os advogados de sucesso. É necessário ir além das habilidades jurídicas técnicas e abraçar a aprendizagem contínua em temas como tecnologia, empreendedorismo, marketing jurídico e gerenciamento de negócios. Aqueles que buscam aprimorar suas habilidades e conhecimentos têm mais chances de se destacarem em um mercado altamente competitivo.

É fundamental que os advogados estejam abertos para investir em sua própria reciclagem profissional, participando de eventos, cursos e workshops que abordem as tendências e desafios atuais do mercado jurídico. A busca por conhecimento e a abertura para novas ideias e perspectivas serão os pilares para uma advocacia bem-sucedida no novo contexto que se apresenta. Somente assim será possível enfrentar as demandas dos clientes de forma eficiente, oferecendo soluções inovadoras e agregando valor ao exercício da profissão.

*Leonardo Roesler é mestre em Administração e Finanças Ohio University; especialista em Direito Empresarial Fundação Getúlio Vargas (FGV); bacharel em Ciências Contábeis Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI); especialista em Direito Tributário Fundação Getúlio Vargas (FGV); bacharel em Administração pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI); bacharel em Direito com Dupla Titulação Internacional Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)