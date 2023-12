O Código Penal Brasileiro, foi criado por um decreto-lei em 7 de Dezembro de 1940, e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1942, há 81 anos. Refletindo uma era permeada por perspectivas retrógradas, expressões como “mulher honesta” e a criminalização do adultério justificavam a repugnante tese da legítima defesa da honra, à luz das transformações sociais e dos desafios contemporâneos, faz-se necessário adaptar esse alicerce jurídico para enfrentar os dilemas do século XXI, evidenciando a urgência de evolução em sintonia com os valores contemporâneos.

Raquel Gallinati Foto: Divulgação

A terminologia “mulher honesta” carrega uma carga moral que perpetuava estereótipos baseados em padrões desconsiderando a autonomia e a diversidade de escolhas individuais das mulheres em suas decisões.

Neste contexto, o entendimento de Nelson Hungria, doutrinador presidente da comissão revisora do anteprojeto do código penal de 1940 por longos anos, evidencia uma visão ultrapassada da “mulher honesta”. O texto legal persistiu conferindo um tratamento diferenciado às mulheres, mantendo os termos “mulher honesta” e “prostituta” em seus dispositivos dos crimes contra a dignidade sexual. Esses termos eram mencionados em 3 tipos penais: posse sexual mediante fraude (artigo 215), atentado ao pudor mediante fraude (artigo 216) e rapto violento ou mediante fraude (artigo 219).

Em 2005, a Lei nº 11.106/05 promoveu alterações significativas, excluindo por completo o termo “mulher honesta” dos artigos 215 e 216 do CP, deixando claro que a vítima desses crimes é toda mulher, independentemente de seus comportamentos.

Outra mudança relevante ocorreu no mesmo ano, revogando o crime de adultério, inscrito no Código de 1940, uma visão antiquada das relações interpessoais, evidenciando uma abordagem punitiva de questões íntimas e privadas. Essa revogação reflete a compreensão moderna de tratar questões de relacionamento como assuntos privados, promovendo o respeito à autonomia e à privacidade dos indivíduos.

Em 2009, a Lei nº 12.015/09 realizou inovações no CP, alterando o título “Dos crimes contra o costume” para “Dos crimes contra a dignidade sexual”. Essa modificação foi crucial, visto que a expressão “crimes contra o costume” tornou-se ultrapassada, visando agora preservar a dignidade sexual de todos, independente do comportamento da vítima. Também revogou os artigos 215 e 216, que exclusivamente referiam-se à vítima como mulher, abrindo espaço para novos crimes relacionados à dignidade sexual de todos os cidadãos, independentemente do sexo.

A necessidade de evolução nos termos e crimes do Código Penal é evidente diante da transformação cultural em direção a valores mais igualitários e inclusivos. A sociedade contemporânea busca eliminar práticas discriminatórias e garantir que as leis reflitam a diversidade de experiências e perspectivas.

Ao longo das décadas, a sociedade brasileira experimentou mudanças profundas em sua estrutura e valores, levantando questionamentos sobre a eficácia do Código Penal diante de novas formas de criminalidade.

A discussão crucial gira em torno da urgência de atualização para lidar com os desafios contemporâneos. A violência doméstica contra a mulher por exemplo, tornou-se uma questão crítica, exigindo medidas eficazes e compassivas para proteger as vítimas. A revolução digital também introduziu desafios únicos, como a necessidade de regulamentação precisa para crimes cibernéticos.

Apesar das alterações ao longo dos anos, o Código Penal ainda enfrenta desafios significativos, contribuindo para a persistência da impunidade. A lentidão e a falta de estrutura no sistema de justiça criminal, principalmente na porta de entrada, polícia judiciária, são obstáculos que precisam ser superados para garantir uma aplicação eficaz da lei.

O Código Penal Brasileiro de 1940 desempenhou um papel fundamental em nossa legislação, mas enfrenta desafios para se adequar aos tempos atuais.

Diante desses desafios, é imperativo que o Congresso Nacional promova em suas casas discussões construtivas e busque soluções eficazes com debates sobre reformas e atualizações deve ser conduzido com cautela, respeitando a tradição, mas também reconhecendo a necessidade de um sistema jurídico ágil e eficaz. A busca por um código penal atualizado é essencial para garantir a justiça e a segurança da sociedade brasileira. A revisão constante do Código Penal, aliada ao fortalecimento das instituições responsáveis pela aplicação da lei, são passos cruciais nesse processo.

A sociedade não pode aceitar a impunidade como inevitável. O Código Penal deve ser verdadeiramente eficaz na punição daqueles que cometem crimes, com a certeza do castigo, assegurando os direitos e a segurança de todos os cidadãos. Assim, é imperativo revisitar e reformar o Código Penal, adaptando-o aos princípios de igualdade, respeito à diversidade e promoção da autonomia individual. Essa evolução não apenas reflete a maturidade da sociedade, mas também reforça a importância de uma legislação justa, que respeite e proteja os direitos de todos.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil