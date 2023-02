Multa para os infiéis. Infidelidade conjugal e o dever de indenizar

Níver Bossle Acosta. Foto: Jacques Dequeker

A infidelidade conjugal é um tema controverso no campo do direito de família. Às vezes a traição é insuperável para o traído e a única saída é o divórcio. Mas o sentimento de humilhação não esvazia com a ruptura da relação conjugal. A pessoa traída busca reparação através do judiciário.

Imagine a humilhação, a "falta de chão", a decepção sendo revivida através de um processo judicial que precisa julgar baseado nas provas da infidelidade, e se o ato foi ou não capaz de prejudicar a ponto de condenar o traidor a pagar em dinheiro pelo vexame. No judiciário não há qualquer garantia.

Antigamente o código penal enquadrava o adultério como ato ilícito penal e previa, inclusive, pena de detenção para os infiéis. Isso caiu em desuso. Assim como a fidelidade recíproca, ao que parece.

Então, a traição dissecada no judiciário, aos olhos do julgador, pode até acarretar punição, se a infidelidade for bem comprovada, mas isso não basta. Ainda é preciso comprovar o extremo constrangimento social, a humilhação e o expressivo impacto psicológico.

Sim, para o judiciário só atraiçoa não basta. Penso que o processo judicial só prolonga o sofrimento, porque é preciso expor minuciosamente todo o caso e aguardar uma decisão que pode resumir a situação em mero dissabor. Imagine a realidade da extraconjugalidade exposta de forma cronológica e minuciosa, na forma escrita, sem requinte, para que um terceiro (o juiz togado), decidia o grau da dor de quem sofreu o trauma.

Porém, existe uma maneira de garantir que a infidelidade gere ao traidor o dever de indenizar o traído. Sim, isso existe! Mas o casal precisa pactuar. Os acordos realizados antes do casamento - pactos antenupciais - que preveem várias regras sobre os bens do casamento podem também abarcar clausulas com previsão de multa na hipótese da infidelidade.

Essa é a alternativa mais eficiente, ou a única, já que a legislação brasileira não prevê - objetivamente - nenhuma indenização para a infidelidade.

Então se não tiver contrato, a pulada de cerca sem plateia acaba por gerar, tão somente, a quebra de confiança, variável que pode ser, ou não, motivação para o fim do casamento. A continuidade vai depender do grau de tolerância de quem é surpreendido pela infidelidade e do cumprimento dos novos pactos verbais que passam a nortear a relação dali para frente.

Já o acordo que estipula multa pela traição é uma espécie de segurança econômica ao “dever de fidelidade”. Neste ponto sugiro uma importante reflexão a respeito da relação. Em que ela se sustenta? Fidelidade ou lealdade? Ou ambos?

A fidelidade é apenas uma das qualidades da pessoa que é leal, mas não a única, enquanto a lealdade é um valor que parte de uma decisão consciente, espontânea e voluntaria. No casamento a fidelidade é vista como uma regra de incomunicabilidade física, e a lealdade seria o principal valor norteador das decisões dos casais a respeito da relação.

Bem, então se o casal é leal ao jurar/pactuar a fidelidade, porque isso é importante para eles - assinar um contrato que prevê multa pela quebra deste pacto (infidelidade) apenas assegura a confiança ou coloca confiança em cheque?

Um exemplo da complexidade associada a conflitos desta espécie é que em nome da lealdade, muitos casais permanecem juntos mesmo após vivenciarem o trauma da traição conjugal, vivendo bem com isso. A convivência, a certeza de que se precisarem o outro estava ali e a segurança de estarem inseridos em uma entidade familiar, ainda que ferida internamente, falam mais alto do que o conceito do casamento representado pela fidelidade.

No entanto há quem prefira a garantia escrita e pré-fixada. O juramento com garantia em dinheiro! - A perspectiva é, se a lealdade está alinhada com atitudes racionais, quando o casal pondera a relação pautada em solidariedade, segurança econômica, companheirismo e criação dos filhos, que mal há em definir uma cláusula que também assegure a fidelidade ou garanta a indenização?

O que importa é o critério que cada casal adota e que implicará nas obrigações morais do casamento. Então, se o casal decide formular contrato para garantir a fidelidade, prevendo uma multa pesada pelo descumprimento, agem com racionalidade, tirando das mãos do judiciário a decisão sobre este tema.

Ao serem leais expondo previamente que a fidelidade é base fundamental do casamento, os casais podem dar garantia contratual para o que a lei, por si só, não consegue alcançar.

*Niver Maria Bossle Acosta é advogada familiarista. Especialista em Negociações Harvard Business School (HBX) e autora do livro Eu odeio advogados: como encontrar o seu a partir das melhores histórias