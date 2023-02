Na volta às aulas, como fica a responsabilidade com as crianças na guarda compartilhada?

Anderson Albuquerque. FOTO: DIVULGAÇÃO Foto: Estadão

O ano letivo está para começar e, com ele, voltam todas as atividades curriculares e extracurriculares de crianças e adolescentes: lição de casa e trabalhos para serem entregues; semanas de provas; festas na escola, que demandam preparo; aulas semanais de idiomas, esportes e música; terapia e tantas outras coisas costumam sobrecarregar os pais, que precisam acompanhar seus filhos de perto, tanto sendo seus 'motoristas' quanto os apoiando em cada atividade.

No caso das famílias em que os pais não moram juntos, sempre aquele que divide a casa com os filhos costuma contar que tem pouca - ou nenhuma - ajuda do ex-parceiro. Segundo dados do IBGE, publicados em 2020, em 57,3% dos divórcios as mães se responsabilizam pela guarda unilateral dos filhos, enquanto 31,3% correspondem à guarda compartilhada e apenas 4,1% dos pais ficam com a guarda unilateral. Nos demais casos, as crianças não ficam com os pais, mas com tutores.

Mesmo na guarda compartilhada, as crianças costumam morar com a mãe e ela fica com a responsabilidade de acompanhar a criança. Os pais querem opinar sobre a educação e as decisões que serão tomadas em relação aos filhos, mas poucos desejam estar realmente presentes para dividir as tarefas que as crianças demandam.

Existe uma diferença entre guarda compartilhada e convivência alternada e muitas pessoas desconhecem esse fato. Guarda compartilhada significa que os pais tomarão as decisões sobre os filhos em comum acordo, participando da vida deles. Mas eles morarão com um dos dois. Já a convivência alternada corresponde à divisão do tempo nas duas moradias.

Como forma de prevenir a alienação parental, a guarda compartilhada foi criada. O bem-estar do menor é o que deve ser preservado, acima de tudo. Por isso, conviver em harmonia e em proximidade aos pais é fundamental para seu pleno desenvolvimento. É assim que a lei entende e, por isso, deseja-se que a criança conviva igualmente com o pai e a mãe.

E, ainda que a lei deixe que os ex-parceiros decidam como conduzir a rotina da criança, é importante que se crie uma divisão justa também nas atividades que demandam tempo porque tanto o pai quanto a mãe trabalham e têm suas atividades. Então, precisam dividir igualitariamente a responsabilidade de levar e buscar a criança em suas atividades, ajudar na lição de casa, entre outras coisas. Existem, inclusive, aqueles que optam pela escola em tempo integral, com as atividades extracurriculares no ambiente escolar, justamente porque ambos trabalham o dia todo e não conseguem acompanhar a criança. Conversando, sempre se chega a um denominador comum.

A guarda compartilhada obviamente não dispensa a pensão alimentícia porque ela compõe o valor necessário para cobrir as despesas para o sustento da criança em relação à moradia, educação, vestuário, saúde e alimentação. Apesar de o nome sugerir 'alimentos', a pensão alimentícia vai além disso e deve cobrir todos os gastos da criança, sendo dividida pelo pai e pela mãe.

É preciso que os pais entendam que a presença deles na vida dos filhos requer muito mais do que o fim de semana e os momentos de lazer. Quando os pais têm guarda compartilhada e um deles não é presente, o outro pode requerer a guarda unilateral. Não é difícil comprovar a negligência com os filhos, especialmente no cuidado com eles.

Por isso, na volta das crianças à rotina tradicional, é importante que os pais e mães programem suas agendas de forma a encaixar as atividades de seus filhos, priorizando-os. Quem tem filhos precisa entender que eles demandam atenção, carinho e precisam de segurança. Além disso, ver a mãe como a única responsável pelo desenvolvimento do filho é ter um pensamento machista e arcaico, que não combina com as atividades desempenhadas pela mulher no mercado de trabalho, no cotidiano, no mundo. Cada um deve se responsabilizar por sua parcela de sucesso no futuro de seu próprio filho.

*Anderson Albuquerque é advogado especializado em Direito de Família