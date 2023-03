Nancy Andrighi pede mais tempo para examinar processo e STJ suspende outra vez definição de foro para julgar Cláudio Castro

Cléudio Castro foi um dos alvos da Operação Tres in Idem, que também mirou o ex-governador Wilson Witzel. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O Superior Tribunal de Justiça suspendeu, mais uma vez, o julgamento que definirá onde tramitará a investigação que atribui ao governador do Rio Cláudio Castro suposto desvio de verbas da Saúde do Rio, à época em que era vice de Wilson Witzel no Executivo estadual fluminense.

A Corte Especial do STJ voltou a discutir o foro do mandatário em sessão na manhã desta quarta-feira, 15, mas a análise do caso foi suspensa após um pedido de vista da ministra Nancy Andrighi. Não há data para que o processo volte à pauta.

O relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, havia defendido, inicialmente, o envio dos autos para a primeira instância da Justiça Federal, em razão de o principal alvo da investigação, o ex-governador Wilson Witzel, ter perdido o foro por prerrogativa de função após ser cassado.

Na sessão plenária desta quarta, 15, o magistrado reviu o voto, e propôs que o caso seja enviado à Segunda Sessão Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sediado no Rio, por causa do foro privilegiado de um outro investigado, o deputado estadual André Ceciliano (PT).

O ministro Luis Felipe Salomão abriu divergência e argumentou que a investigação deve ser mantida no Superior Tribunal de Justiça. Os colegas Paulo de Tarso Sanseverino, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti e Antonio Carlos Ferreira acompanharam esse entendimento.

Segundo Salomão, o fato de Cláudio Castro, também investigado, ter assumido o governo do Estado logo após o afastamento de Witzel, permanecendo no cargo depois do impeachment do ex-aliado, atrairia a competência da Corte superior para analisar o processo.

Continua após a publicidade

O magistrado propôs a fixação da seguinte tese: "Compete ao STJ, para os fins preconizados pela regra do foro por prerrogativa de função, processar e julgar governdor em exercício que deixou o cargo de vice-governador durante o mesmo mandato, quando os fatos imputados digam respeito ao exercício das funções no âmbito do poder Executivo estadual".

Castro foi um dos alvos da Operação Tris in Idem, que culminou no afastamento de Witzel ao governo do Estado e consequente ascensão do vice. O ex-mandatário foi denunciado na esteira da ofensiva, por suposta participação em organização criminosa que desviava recursos públicos do Estado.