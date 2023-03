Não adianta fugir

José Renato Nalini. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Refém das redes sociais, interesso-me por tudo o que elas veiculam, embora ciente de que há muita inverdade a circular. Mas o futuro me apaixona, embora não possa contar muito com ele. Enquanto estiver aqui, quero participar de tudo aquilo que a ciência e sua serva, a tecnologia, nos oferecerem para tornar a vida mais saudável, mais harmônica, mais de acordo com a natureza.

Recebi, como outras pessoas também receberam, um vaticínio que surpreende e não deixa de angustiar. Dentre outras previsões, está a de que desaparecerão as oficinas de reparação de automóveis. As "mecânicas" hoje tão comuns, não terão mais razão de existir. É que o motor flex ou o comum, que funciona a gasolina e a diesel, tem mais de vinte mil peças. O motor elétrico tem apenas vinte. Os carros elétricos fruirão de garantia vitalícia e só serão reparados pelas concessionárias. Em dez minutos se remove e se substitui um motor elétrico. É a vitória da economia circular.

Se algum motor elétrico tiver defeito, será encaminhado a uma oficina regional que trabalha apenas com robôs. Se acender um aviso luminoso no carro elétrico, o motorista terá à disposição um espaço que lembra um lava-rápido. O carro é rebocado e enquanto o dono fica a conferir mensagens no celular, volta o carro com novo motor perfeito.

É óbvio que os postos de gasolina desaparecerão. A cada esquina haverá aparelhos que recarregarão o carro elétrico. Os maiores fabricantes de automóveis inteligentes já fizeram a transição e só produzirão veículos movidos a energia elétrica.

A natureza vai agradecer o desaparecimento das indústrias que necessitam de carvão. Também não serão necessárias as grandes produtoras de petróleo. A energia será outra e será verde. O hidrogênio verde é a bola da vez. Chance excepcional de que o Brasil precisa se aproveitar.

Cada residência terá condições de produzir e de armazenar mais energia elétrica durante o dia e a capacidade ociosa será devolvida para a rede. A empresa que abastece todas as demais será a fornecedora do excesso.

Por isso, aquela civilização que se equivocou ao trocar o trem pelo automóvel, o veículo mais egoísta que se possa imaginar, está prestes a se extinguir. As crianças do futuro nem acreditarão que nossas ruas ficavam repletas de carros poluidores e que existiu, na história do mundo, um pesadelo chamado trânsito.

Tudo isso já existe e já está disponível em países mais adiantados. Mas embora possa demorar um pouco para chegar ao terceiro ou quarto mundos, o futuro é irrefreável. Basta mencionar, como exemplo, que a Kodak possuía em 1998, quase duzentos mil funcionários e vendia 85% de todo o material fotográfico do mundo. Em poucos anos o seu modelo de negócios desapareceu, como o papel carbono, como a fita das máquinas de datilografia, como a geleia que reproduzia balancetes, como os chapéus, os grampeadores, os fichários e tanta coisa mais. É preciso enfatizar que hoje todos são fotógrafos? Em qualquer concentração de pessoas, como a apresentação de um popstar, preste atenção quantas luzes de celulares se acendem. Sobrevivem os fotógrafos verdadeiramente artistas. No mais, toda a população fotografa para eternizar sua memória afetiva.

O fenômeno que atingiu a Kodak e a Polaroid ocorrerá com inúmeros setores nos próximos anos. A Inteligência artificial continuará a criar surpresas como o Uber e o Airbnb. A maior frota de veículos de aluguel não possui um só carro e a maior rede hoteleira do planeta não é proprietária de um só imóvel. Nos Estados Unidos, jovens advogados não conseguem empregos por causa do Watson da IBM, que presta assessoria jurídica em segundos, com 90% de acerto, em cotejo com os 70% daquela prestada por humanos.

Muita novidade já está disponível. Muitas outras surgirão nos próximos anos. Precisamos estar aptos a usufruir delas. E resilientes, preparados quanto a seus impactos, prontos a animar a juventude a procurar outras profissões e a se acostumar com o inesperado. Ele sempre irrompe e modifica nossos planos. Mas o intuito das novas descobertas é permitir que a humanidade tenha uma sobrevida mais duradoura do que teria se permanecesse na insanidade cruel de destruir a natureza.

Não adianta fugir do futuro. Ele entra em nossa vida, queiramos ou não. O homem precisa se compenetrar de que é incapaz de segurar a tempestade com as mãos.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras