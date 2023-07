Não é necessário formalizar a união estável, mas é recomendável

Luiz Fernando Gevaerd. Foto: Divulgação

Anos atrás, qualquer união conjugal que não fosse pelo casamento "de papel passado" era encarada com preconceito e vista com maus olhos pela sociedade. Apenas na Constituição Federal de 1988 é que a união estável foi estabelecida como entidade familiar, passando a receber proteção do Estado. Posteriormente, foram editadas as Leis 8.971/94 e 9.278/96 e finalmente o Código Civil de 2002, que regulamentou definitivamente a matéria.

Para ter eficácia legal, a união estável não depende de formalização como ocorre no casamento civil. Porém, formalizar traz vantagens. Existem alguns benefícios, como a facilitar a inclusão do(a) companheiro(a) em plano de saúde mantido pelo empregador ou de ser beneficiário de seguro de vida e de pensão por morte, manter conta conjunta em bancos e corretoras de valores, financiamentos, fazer parte de clubes etc.

Outro exemplo, é que havendo oficialmente uma data em que se iniciou a união, é possível provar com mais facilidade e rapidez que um determinado bem foi adquirido na vigência da união estável, em caso de separação ou herança, conforme o regime de bens adotado pelo casal. É sempre recomendável ter alguns cuidados. O contrato escrito é muito importante para estabelecer certas questões específicas que possam ser ajustadas de acordo com a vontade das partes, como os direitos patrimoniais que vigoram entre os cônjuges, sempre dentro dos limites legais.

Um ponto importante, é que não há restrições quanto à formação da união estável, nem se exige qualquer formalidade para seu início. Duas pessoas podem se unir a partir de qualquer dia, sem nenhum papel assinado nem nada que determine formalmente o início, embora a lei admita o contrato escrito. Inclusive, a união estável não altera o estado civil dos companheiros.

E o que pode ser considerado união estável segundo a lei? União estável é a relação afetiva entre duas pessoas, de caráter duradouro, contínuo, público e com o objetivo de constituir família. Relacionamento duradouro tem a ver com 'estável'. Convivência 'pública' é aquela em que o casal é visto em lugares onde há outras pessoas. Ou seja, frequentam festas familiares, encontram-se com amigos, viajam juntos nas férias etc. A relação é do conhecimento das pessoas que integram o círculo de convivência do casal.

Não é necessário sequer um tempo mínimo de convivência, viver sob o mesmo teto ou haver filhos do casal para se caracterizar uma união estável. Por esse motivo, algumas pessoas se preocupam com a possibilidade de um simples namoro ser considerado legalmente como 'união estável' e com as repercussões patrimoniais que isso possa acarretar, por exemplo, o risco de uma das partes, ao final do namoro, requerer pensão alimentícia e partilha de bens, alegando que o relacionamento era uma união estável.

A recomendação é que, em caso de dúvidas, seja consultado um advogado de família que poderá esclarecer de modo mais objetivo as repercussões jurídicas do relacionamento, avaliar a situação, inclusive a questão da formalização e indicar as providências mais adequadas para cada caso.

*Luiz Fernando Gevaerd é especialista na área de Direito de Família e possui 40 anos de carreira e mais de 10 mil casos atendidos. É graduado em Direito, Economia, Administração de Empresas, Contabilidade e especialização em Mediação de Conflitos