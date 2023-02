Não faltam propostas para salvar o meio ambiente e construir um país mais sustentável

O deputado Zé Silva. Foto: Divulgação

Nos últimos anos, assistimos a uma verdadeira guerra contra o meio ambiente do nosso país. Assistimos a uma lentidão em resolver problemas como a mancha de óleo nas praias do Nordeste, a tragédia da barragem de Brumadinho, as queimadas na Amazônia, entre tantas outras coisas que aconteceram e que foi feito descaso.

Este não é o Brasil que quero nos próximos anos e precisamos reverter essa situação o quanto antes se quisermos um cenário diferente. No entanto, precisamos de ajuda para deixar esse ciclo vicioso de queimadas, desmatamento, e minerações ilegais. Tudo isso traz impactos negativos não só para o nosso país, mas para o mundo todo.

Tenho lutado para trazer propostas relevantes e que nos leve, de fato, a um ciclo virtuoso. Nos últimos dias, por exemplo, estive em audiência com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e apresentei algumas pautas pertinentes referentes ao meio ambiente e sustentabilidade com foco na agricultura familiar, extensão rural e agropecuária sustentável.

Mercado de carbono voluntário (PL 7578/2017)

Na conversa, tive a oportunidade de falar sobre a proposta de mercado de carbono voluntário (PL 7578/2017), que muda a visão sobre a floresta. Sem desmatar uma árvore, o produtor rural passa a receber pelos serviços ambientais. É a floresta dando mais renda que qualquer outra lavoura e ajudando a resolver o desafio da humanidade: Produzir alimentos para matar a fome e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. A nova lei propõe normatizar instrumentos econômicos voltados ao mercado de bens intangíveis ambientais com medidas voltadas à expansão da base econômica da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Brasil tem uma imensa riqueza (ativo intangível), até então não contabilizada pelo País, armazenada e totalmente imobilizada, uma vez que tem a segunda maior cobertura florestal do mundo. A proposta irá viabilizar ao poder público a circulação de riquezas, com base em certificados de bens Intangíveis(títulos verdes), gerados a partir da conservação, preservação ou recuperação dos ativos de patrimônio ambiental. Neste sentido, proponho a criação do Programa Patrimônio Verde.

Rastreabilidade dos produtos agropecuários - (PL 4734/2020)

A rastreabilidade dos produtos agropecuários - (PL 4734/2020) também foi discutida. A proposta propõe a criação de Política Pública chamada de Selo Agro Verde, para parlamentares, organizações não governamentais, técnicos da União Europeia e membros da academia brasileira, além de representantes do mercado.

O objetivo é aprimorar o controle de origem e regularidade ambiental da produção agropecuária, por meio da certificação a ser concedida aos produtos originários de propriedades que preservam o meio ambiente. Afinal, os mercados doméstico e internacional têm exigido cada vez mais de seus fornecedores a comprovação do cumprimento de normas sociais e ambientais, principalmente aquelas voltadas a evitar o desmatamento ilegal.

O projeto possibilitará a identificação clara por parte dos consumidores de que os produtos adquiridos são provenientes de propriedades que respeitam as normas ambientais e não contribuem para o desmatamento ilegal. E isto sem onerar o custo de produção no campo.

Classificação da atividade econômica de acordo do a sustentabilidade (PL 2838/2022)

Outra pauta importante e que foi bem recebida pela ministra é de Classificação das atividades econômicas, políticas públicas, projetos, agentes financeiros(PL 2838/2022). O projeto determina uma classificação para as atividades econômicas sustentáveis com o objetivo de proteger os investidores do greenwashing ou "lavagem verde", que ocorre quando negócios, discursos e ações se dizem sustentáveis, mas na prática não o são. É ter uma régua de critérios com tons de verde a vermelho quando uma atividade é benéfica ou prejudicial ao meio ambiente, ou seja, não basta dizer que é sustentável, precisa provar cumprindo os quesitos.

Esperamos com essa proposta oferecer elementos objetivos para um debate político robusto e profícuo no sentido de criarmos uma agenda positiva de investimentos e incentivos financeiros, fiscais e econômicos.

Regularização Fundiária (PL 2633/2020)

Este projeto estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis ocupados em terras da União. As regras são restritas a áreas ocupadas até julho de 2008 com até seis módulos fiscais - unidade fixada para cada município pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que varia de 5 a 110 hectares.

Os requisitos para a regularização fundiária de imóveis de até seis módulos fiscais serão averiguados por meio de requerimento do ocupante, que está sujeito à responsabilização penal, civil e administrativa. Além disso, o Incra verificará as condições do imóvel junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para conferir se cometeu crimes ambientais e fará a vistoria remota utilizando nos imóveis com área de até seis módulos fiscais, utilizando imagens de satélite.

Na oportunidade, sugeri uma força tarefa técnica para Regularização Fundiária da Amazônia, por meio da Anater. A ministra se comprometeu em estudar os projetos com a sua equipe técnica, principalmente o projeto de lei 2.633/2020 que estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis da União. Já que ao manter o marco temporal de ocupação de 2008, não dar direito de preferência aos ocupantes e estabelecer quesitos rígidos para regularização, traz uma mensagem de que não vale mais a pena ocupar terras públicas, porque a lei irá separar o joio do trigo.

Multa aplicada a empresa Vale pela tragédia de Brumadinho

Outro tema apresentado e de grande relevância para Minas Gerais é a criação de comissão para acompanhar a multa aplicada a empresa Vale referente a tragédia de Brumadinho no valor de R$ 250 milhões. Que ao invés de ser recolhida para os cofres do Governo federal, fiz a proposta, que foi aceita e teve a destinação de investimentos em sete parques florestais no estado e eliminar lições, através do programa lixão zero.

Há desafios a serem superados!!!

Temos muitos desafios pela frente, mas enfrentaremos todos eles para ter um Brasil bem diferente dos últimos anos. Não podemos mais lidar com discursos vazios e ver o tema meio ambiente e sustentabilidade serem deixados de lado.

As transformações que teremos que fazer são enormes. Entretanto, são necessárias e exigirão que as lideranças acreditem e deem a importância que merece esse tema tão valioso.

*Zé Silva (Solidariedade-MG) é Deputado Federal, coordenador da Comissão de Comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, participou, em Washington nos Estados Unidos, do debate: "Atendendo ao Chamado da Amazônia: Mobilização do Setor Privado para Proteção da Amazônia", co-organizado pelo Wilson Center e pela International Conservation Caucus Foundation