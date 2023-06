Não queremos ser campeões

José Renato Nalini. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O Brasil é um país competitivo. Quer sempre estar no topo. Elaborar rankings é com o brasileiro mesmo. Mania tão exacerbada, que ser vice é uma derrota. Só interessa o primeiro lugar. Mas interessa mesmo? Para toda espécie de ranking?

Existem alguns que não nos interessam. Por exemplo: somos o terceiro país que mais encarcera. Pode-se mostrar ao mundo que quanto mais se prende, menos violência se tem? Não. Então para que manter esse tão dispendioso e inútil sistema?

Outro campeonato que não nos interessa: somos o primeiro país em assassinato de defensores da natureza. É a constatação da Global Witness. O vice-campeonato ficou com a Colômbia. Além de vergonhoso, esse campeonato escancara ao mundo a nossa indigência ecológica. O país detentor da última grande reserva natural dos trópicos, é também a que mais mata os ecologistas.

Mata e esquece. Como esqueceu Chico Mendes, Irmã Dorothy Stang e o indigenista Bruno Pereira, com o jornalista Dom Philips, na fronteira do Amazonas com a Colômbia. Exatamente o campeão e a vice-campeã em homicídio de ecologistas.

É um paradoxo que o Brasil da Constituição Ecológica de 1988, que produziu a mais bela norma ecológica do século 20, o artigo 225 da "Cidadã", seja tão perverso com aqueles que querem cumprir o comando fundante protetor da natureza.

A promissora potência verde, que elaborou o conceito de sustentabilidade, que recebeu todos os países durante a Eco-92, em poucos anos passou à condição de "pária ambiental", convidando a boiada insana a se valer da flexibilização da normatividade tutelar.

A presença de Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente e a de Rodrigo Agostinho a responder pelo IBAMA é uma promessa. Mas ela precisa ser cumprida. Não se pode oscilar quando o IBAMA proíbe a exploração de petróleo na foz do Amazonas e o chefe do Executivo diz "parecer impossível" essa negativa. Sugerindo desautorização de sua Ministra, numa reincidência específica do que já ocorreu no passado.

O mundo é outro e está olhando com bastante apreensão para o Brasil. A Comunidade Europeia já proibiu a aquisição de bens produzidos em áreas de desmatamento. É um recado claro aos brasileiros. E não se iludam pensando que a China continuará a comprar sem perquirir da origem de nossas comodities. Ela "verdejou" em silêncio, como sói acontecer. E está muito preocupada com a elevação da temperatura mundial, porque as mudanças climáticas atingem a todos e prejudicam principalmente os mais pobres.

Uma boa notícia, mas que precisa ser concretizada em suas outras etapas, é a remessa ao Congresso do termo de Acordo de Escazu sobre Democracia Ambiental. O Brasil assinou em 2018, juntamente com outros vinte e três países e agora o Parlamento precisa ratificá-lo.

Ele fortalece três eixos: acesso à informação, participação pública e acesso à Justiça em assuntos ambientais. Prevê mecanismos específicos de proteção a defensores ambientais. Algo em que o Brasil está na contramão.

Os ogros do agro serão contra, é claro. Mas há agricultores sensatos, que sabem que a natureza é a principal aliada de quem produz e quer continuar a produzir, sem colher os impactos da alteração do clima gerada pelo insano proceder do bicho-homem.

A desertificação da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica, representará abreviação do fim da história humana sobre o planeta. Sem água não se vive, ao contrário do que ocorre com o petróleo, cujo uso já deveria ter sido banido há décadas.

Instaurar uma Democracia Ambiental num país que escolheu o estado de direito de índole democrática para assentar o seu projeto de nação é imprescindível. Representará o retorno do país ao grupo dos realmente empenhados em salvar a humanidade, ameaçada de extinção em virtude da profunda mutação climática derivada de nossa ignorância cúpida.

Espera-se que o Parlamento se porte com dignidade e que o discurso salvífico da vida se sobreponha à mesquinharia dos vinténs que resultariam de uma exploração impiedosa da natureza tupiniquim. A aprovação do Acordo de Escazu poderá nos retirar do topo dessa lista indesejável: a dos maiores assassinos de heróis ambientalistas. É o tipo de campeonato que não desejamos para uma Pátria que se diz viver em fraterna harmonia entre todos os viventes. Humanos ou não, mas partes indissociáveis de uma única natureza.

*José Renato Nalini é diretor-geral da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras