‘Não será uma sabatina meramente laudatória’, prevê Maria Tereza Sadek sobre Flávio Dino no Senado

Se for nomeado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça Flávio Dino deve apresentar ‘uma atuação consequencialista, observando a realidade além dos autos’. Também deve continuar agindo como o político que é, se alinhando a ministros com uma conduta mais ativa na Corte. A expectativa é a de que o comportamento do ministro será quase que oposto ao de sua antecessora Rosa Weber, que prezava pela discrição e a autocontenção.

Essa é a avaliação da doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo Maria Tereza Aina Sadek sobre a indicação de Flávio Dino à Corte, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 27.

O ministro da Justiça vai passar por sabatina no Senado no dia 13 de dezembro – procedimento que deve ser marcado por tensões refletindo os embates que Dino travou com o Legislativo, na avaliação de Sadek. “Não vai ser uma sabatina meramente laudatória”, ela prevê.

Para Sadek, professora reconhecida por seu histórico domínio de temas relacionados aos tribunais e ao Judiciário, a escolha por Dino para a vaga de Rosa tangencia dois debates centrais: a falta de representatividade na Corte, que agora permanece somente com uma mulher, Cármen Lúcia, em seu colegiado, e o cenário inamistoso entre a cúpula do Judiciário e a do Legislativo.

Sobre a participação feminina no STF ter sido reduzida, Sadek questiona o motivo de não terem surtido efeito as pressões sobre Lula para a indicação de uma mulher negra ao Tribunal. Ela destaca o impacto da escolha para a imagem do presidente e para a própria legitimidade do STF.

Com relação aos atritos entre parlamentares e ministros da Corte, Sadek aponta que o recente acirramento de ânimos ‘parece mais uma questão de desavença entre os Poderes e não simplesmente uma questão de aprimorar’ o Judiciário.

Maria Tereza Sadek destaca que todas as alterações no sistema de Justiça se deram em meio a embates, mas sugere reflexão sobre o momento das discussões e os atores que as promovem.

“Toda instituição pode ser aprimorada, mas uma coisa é quando ela é aprimorada de modo interno e outra quando por pressão externa. Não dá para evitar pressão externa, sempre haverá. Resta saber o quanto essa pressão tem impacto ou não internamente”, pondera.

Leia a íntegra da entrevista de Maria Tereza Sadek.

ESTADÃO: Como o ministro deve atuar em pautas de interesse de um governo que ele integrou? Deve se declarar impedido?

MARIA TEREZA SADEK: O Flávio Dino é uma pessoa marcada por um ser político. Desde quando ele começou sua carreira como juiz, ele teve uma atuação política muito clara e política. Ele foi presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe). Depois, foi do Legislativo, Executivo e agora está de novo no Executivo e indicado para voltar ao Judiciário, no cargo mais alto que é o de ministro do Supremo. Ele é um ser político, então não tenho dúvidas que vai continuar agindo como político.

Sobre um eventual impedimento, acho que vai depender da causa e da questão. Porque se ela é claramente a favor do governo é provável que ele se considere impedido, até para justificar um pouco sua indicação. Nós ainda temos que esperar para ver como vai ser a sabatina no Senado. Tudo indica que ele vai ser aprovado, mas vai ser uma sabatina dura certamente, porque ele teve vários embates com o Legislativo, e eles devem repercutir pelo menos na sabatina. O que não significa dizer que ele não vá ser aprovado, acho que sim, mas não vai ser uma sabatina meramente laudatória.

ESTADÃO: A sra avalia que a Corte pode ficar mais política com o ingresso do ministro? De que maneira essa entrada afetaria a dinâmica do Supremo?

MARIA TEREZA SADEK: Se você comparar o Flávio Dino com a Rosa Weber nós estamos em dois planos quase opostos, porque ele está substituindo uma juíza que foi muito discreta, que prezava a autocontenção. Acho que o Dino vai se alinhar muito mais àqueles que têm uma atuação mais ativa no STF, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o próprio presidente Luís Roberto Barroso. Acho que isso vai ficar muito claro, assim como é claro que o Lula não respondeu a pressões, nem do seu próprio partido, nem da sociedade civil, de vários grupos que queriam que ele nomeasse uma mulher negra.

ESTADÃO: A não indicação de uma mulher tem impacto sobre a imagem da Corte e a imagem do presidente da República?

MARIA TEREZA SADEK: Tem muito impacto. Em primeiro lugar tem um impacto em relação ao próprio partido do presidente. E, depois, em relação à sociedade como um todo. Leio vários jornais para ver as opiniões de leitores e para eles é muito claro que se trata de uma indicação política para, na verdade, proteger o governo. Todos os presidentes fazem isso, ninguém nomeia alguém simplesmente porque tem alto saber jurídico, reputação ilibada. Sempre se nomeia alguém que se considera alinhado. Isso não é novidade nem no Brasil nem em outros países.

Acho que no STF, vi pesquisas nos últimos dias que mostravam que o Supremo perdeu muito em legitimidade, grau de confiança. Acho que isso é um reflexo. O ativismo do STF foi muito importante durante o último governo, devemos muito da democracia ao desempenho do Supremo. No entanto, isso também tem um lado negativo: esse protagonismo é sempre visto de uma forma positiva ou não?

ESTADÃO: O quanto o STF perde ao ter somente uma mulher em sua composição?

MARIA TEREZA SADEK: Isso mostra mais a indicação do presidente do que do STF. O presidente é que resolveu não ouvir ou não ficar suscetível a essa pressão. Havia lista de mulheres competentes, com possibilidade de chegar ao STF. O próprio Barroso falou, ontem (segunda, 27), que é partidário à feminilização do Judiciário, mas isso não ocorreu. Acho que é muito sério do ponto de vista da sociedade. Porque essas pressões não surtiram efeito? Porque, de alguma forma, o presidente da República defendeu-se dessas pressões, de várias naturezas. A própria pressão do partido ele não ouviu. Assim como quando da nomeação do ministro Cristiano Zanin. O presidente se tornou menos sensível a pressões.

A ausência de mulheres é um retrato pouco representativo da sociedade brasileira. Porque se falassem ‘não há nenhuma mulher na magistratura’, mas elas existem. No primeiro grau há uma presença muito maior de mulheres, mas porque isso não funciona como uma pressão em relação a qual deve se dar uma resposta. Sou inteiramente favorável a uma mulher negra no STF. Temos um Supremo predominantemente branco. É uma instituição predominantemente masculina e branca.

ESTADÃO: Considera que o ministro da Justiça vai se alinhar à ala ‘garantista’ do Tribunal ou àquela que é tida como ‘mão pesada’?

MARIA TEREZA SADEK: Antes de indicar o ministro Flávio Dino, o presidente fez um jantar no qual estavam os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Acho que já tem um sinal de alinhamento claríssimo. Acho que o Dino vai ter uma atuação mais consequencialista, porque ele é um ser que olha a realidade além dos autos. Na minha visão ele vai ser marcado por isso. Ele não vai ter um comportamento semelhante ao da Rosa, ele vai ser muito mais explícito nas suas posições do que a Rosa Weber. Ela era extremamente discreta, acho que não vai ser essa a marca de Flávio Dino.

ESTADÃO: Vemos um acirramento do embate entre STF e Congresso. A sra vê um fim para isso? Acredita que a entrada de Dino na Corte impacta esse cenário de algum modo?

MARIA TEREZA SADEK: Esse embate não é de agora, só se tornou mais claro agora com a proposta de limitar os poderes dos ministros. O próprio Dino já falou várias vezes que era a favor de algumas mudanças no interior do STF, como o mandato. Acho que o STF em algum momento vai ter que pensar sobre modificações internas. O problema é a hora que isso surge e como é que surge. Na verdade, quando surgiu essa questão. Agora, parece mais uma questão de desavença entre os Poderes e não simplesmente de aprimorar. Mas quero lembrar que todas as questões que alteraram o sistema de Justiça como um todo se deram em embates. Quando nasceu a reforma do Judiciário, em 2004, Márcio Thomaz Bastos (ministro da Justiça no governo Lula, entre 2003 e 2007) estava respondendo uma agressão que veio do Senado, de Antônio Carlos Magalhães. Essas coisas não nascem sem uma relação de poder entre as instituições.

ESTADÃO: Como a sra vê o debate sobre mandato para o STF?

MARIA TEREZA SADEK: Tirando os EUA, que o mandato é vitalício, nos países europeus temos as cortes constitucionais, mas elas são diferentes daqui, porque não estão na cúpula do Poder Judiciário. No Brasil, o STF está na cúpula, com atribuições além do controle da constitucionalidade. Acho que essa é uma discussão que certamente reaparecerá. A questão que acho central é: quando ela reaparecerá e liderada por quem?

Porque uma coisa é ela ser liderada pelo próprio Supremo, como no caso dos pedidos de vista, que o STF fixou o limite para devolução em 90 dias. Foi uma mudança importante, com forte impacto, mas liderada pelo próprio Supremo e não pelo Legislativo. Há mudanças que podem ocorrer internamente, até por pressões externas, e há mudanças que são lideradas externamente.

A própria Rosa Weber liderou a mudança nos pedidos de vista e isso surgiu a partir de um debate interno dos ministros. Isso tem muitos efeitos para a sociedade. Há pedidos de vista que ficam sem julgamento durante anos. Isso afeta a credibilidade da instituição.

ESTADÃO: Sobre que outros temas o STF ainda deve se pronunciar?

MARIA TEREZA SADEK: Acho que há pontos a respeito dos quais o STF vai ter que se pronunciar. O mandato é um deles, decisão monocrática é outro. Toda instituição pode ser aprimorada, mas uma coisa é quando ela é aprimorada de modo interno e outra quando é por pressão externa. Não dá para evitar pressão externa, sempre haverá. Resta saber o quanto essa pressão tem impacto ou não internamente.

ESTADÃO: O Judiciário é alvo de críticas constantes por causa de privilégios. A sra vê inércia do Supremo em alterar a Lei Orgânica da Magistratura?

MARIA TEREZA SADEK: Essa é uma questão muito relevante. A Loman é de 1979, anterior à democratização. Uma das perguntas que acho que deve ser feita é: porque a Loman não tem sido discutida e reformada? É muito estranho que isso aconteça. Ela é de 1979, obviamente alguma coisa vai ter que acontecer. Os EUA, por exemplo, acabaram de publicar um código de ética para sua Suprema Corte. Isso não saiu porque, de repente, alguém achou que é necessário que tenha um código de ética. Foi porque a imprensa noticiou comportamentos que, eticamente, pelo menos, deveriam ser debatidos. Como se aceita um tipo de presente, compartilhar viagens e etc.

Não é verdade que no Brasil não exista um código de ética, mas resta saber o quanto ele produz impacto, se ele de fato vem sendo obedecido ou não, como é que é isso.

ESTADÃO: O que falta para haver essa discussão?

MARIA TEREZA SADEK: Por exemplo, a questão da aposentadoria compulsória, como penalidade máxima, com o magistrado recebendo seus honorários, é uma coisa que o Conselho Nacional de Justiça vai ter que enfrentar. Não sei se agora ou no futuro, mas vai ter que ser enfrentado, sobretudo se houver pressão nessa direção. Nada nasce porque um dia a pessoa sentada em sua casa falou ‘vamos fazer isso’. Você tem relações de poder, conflitos entre as instituições. É bom que assim seja, você tem pluralidade de opiniões. Que ponto essa pressão tem que atingir para que ocorram mudanças é a grande questão.