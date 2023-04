Não tenho lembranças do primeiro livro que li - ou que leram para mim

Lella Malta. Foto: Divulgação

Guardo na memória, no entanto, o primeiro livro que escrevi. Estava na 2ª série e a escola promovia um concurso de escrita para a criançada. O prêmio? Uma caixa de chocolate barato. Fiz a capa de cartolina com uma tesoura de picotar, desenhando uma ilustração própria para o enredo. Descobri, naquele dia, que mesmo uma menina franzina detinha o poder de inventar e reinventar o mundo.

Cresci lendo -- lendo muito! --, escrevendo apenas para exteriorizar o que não cabia no peito e seguindo outros caminhos. O tempo tem seus próprios atalhos, faz curvas, mas não oferece retorno. O sonho de ser escritora permaneceu guardado durante anos em uma gaveta. Um dia, sem mais poder me esconder da potência da palavra, que faz e muda a história, escrevi e publiquei meu primeiro livro. Vi meu coração sair do peito, invadir o papel e ganhar o mundo.

Aprendi que o ofício do escritor não termina quando se põe o ponto final no manuscrito. Muito pelo contrário. Não basta escrever, tem que publicar, distribuir, vender -- e fidelizar o leitor. Quando não se tem uma editora, o que é comum para alguém que inicia uma carreira literária, o processo se torna ainda mais difícil -- e também solitário. Escritor vira livreiro, assessor de comunicação, criador de conteúdo... Se vira em mil para vender um exemplar. A autopublicação é caminho possível, mas é caminho de pedras.

Outras lições vieram na página seguinte: um livro pode ser ótimo e, ainda assim, nunca chegar a ser best-seller; a imagem idílica de ser uma escritora de renome mundial que vive reclusa em uma pequena casa de campo escrevendo entre videiras estava bem mais distante do que eu imaginava; viver da escrita em um país que não lê é privilégio de poucos.

No Brasil, renda e posição socioeconômica são variáveis de grande influência sobre a capacidade de leitura das pessoas, sobretudo se elas forem jovens. Esse abismo estrutural escancara um dos principais desafios para a formação de novos leitores: a falta de domínio da habilidade de leitura. Precisamos de políticas consistentes que vão muito além de um preço de capa mais acessível.

Livro empodera, ensina, entretém. Livro é parte de mim, é parte de tantos. Livro é acesso à cidadania.

*Lella Malta, cientista social, escritora, preparadora literária, educadora e terapeuta de escrita expressiva. Focada na saúde mental das mulheres, se dedica ao estudo da psicanálise e da psicologia positiva. Autora de Qual é o nome da vez?, Você tem fama de quê?" e Prazer, Paniquenta: Desventuras Tragicômicas de Uma Ansiosa