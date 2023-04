João Quinelato. Foto: Divulgação

A pretexto de proteger a liberdade de expressão, o Marco Civil da Internet, lei que regula a responsabilidade das redes sociais no Brasil, fez uma opção em seu artigo 19: qualquer conteúdo postado por terceiro, ainda que seja ofensivo, inverídico, racista, misógino, sexista ou homofóbico, postado nas redes, somente obriga as plataformas a os excluírem se houver uma decisão judicial específica. A opção por esse regime de responsabilidade parte de quatro principais premissas equivocadas.

A primeira falsa premissa: os defensores deste modelo partem de uma suposta posição preferencial da liberdade de expressão no Brasil frente a outros direitos fundamentais, inclusive, a dignidade da pessoa humana. Tal pensamento se origina a partir da teoria da preferred position, ou posição preferencial, fundada na Primeira Emenda Norte-Americana, em contexto constitucional radicalmente diferente do Brasileiro.

No Brasil, o receio da ditadura pode ter reforçado uma compreensível preocupação do legislador em reforçar a proteção da liberdade de expressão à luz de nosso passado sombrio. Os tempos atuais, contudo, inspiram não ausência de Estado para assegurar o discurso democrático na internet, mas sim a presença do Estado-regulador para que se efetive a proteção de direitos constitucionais, em especial, a dignidade da pessoa humana.

Owen Fiss, professor emérito na Yale Law School, ao resgatar a dimensão protetiva da atuação Estado na regulação das liberdades comunicativas, em A ironia da liberdade de expressão, relembra que o Estado pode ser um opressor, mas também pode ser, por meio da regulação, uma fonte de liberdade. É nesse sentido salutar a advertência do justice Oliver Wendell Holes, no caso Schenck v. United States, de que ninguém é livre para gritar fogo em um teatro cheio.

Uma segunda falsa premissa: as redes sociais seriam meras conduítes e atuariam de maneira inerte, de modo que responsabilizar as redes pelo conteúdo postado por terceiros seria como responsabilizar os correios pelos conteúdos das cartas que carregam. É outra premissa falsa. Com a possibilidade de direcionamento pagos de conteúdo e o emprego de algoritmos, assiste-se a uma espécie de curadoria personalizada da informação. Episódio emblemático desse direcionamento foi, segundo o The Guardian, o impacto no plebiscito do Brexit a partir do direcionamento de conteúdos falsos pela Cambridge Analytica a favor da saída do bloco Europeu.

Uma terceira falsa premissa: regular as redes criaria um efeito resfriador (chilling effect) sobre a liberdade de expressão, isto é, as plataformas teriam um receio exagerado em serem responsabilizadas e partiriam, assim, para a remoção exagerada de conteúdos, resfriando a liberdade de expressão. Essa moderação de conteúdo, contudo, já é realizada sem que os critérios sejam transparentes ou sem que o Estado tenha acesso aos procedimentos. Quem dita, hoje, o que pode ou não pode ser dito na internet são as plataformas, em um completo alijamento desse processo decisório dos usuários ou do Estado.

Continua após a publicidade

Dados do Google levados ao STF recentemente revelam que são removidos 10 milhões de vídeos por trimestre, removeram-se mais de 1 milhão de vídeos em 2022 por violarem políticas contra desinformação, assédio, discursos de ódio, segurança infantil e violência e, desse total, somente 1.724 decorreram de requisições judiciais entre julho/21 e junho/22. Esta moderação, portanto, ocorre livremente sem que seja notada a ameaça privada à liberdade de expressão.

Uma quarta falsa premissa: o poder judiciário seria o local adequado para que lesões a direitos na internet seja manejado. Há um flagrante descompasso entre a velocidade judicial e a rapidez de difusão de fake news e conteúdos ofensivos na internet. Valiosíssima a advertência da Ministra Ellen Gracie que, em julgamento passado, lembrou que "a busca tardia pela reparação da honra injustamente ultrajada é o esforço correspondente aquele de reunir as plumas de um travesseiro lançadas do alto de um edifício". É forçoso reconhecer que não a lentidão do judiciário é absolutamente incompatível com a velocidade da internet.

É certo que o passado sombrio do Brasil inspira cuidado na proteção da liberdade de expressão. Mas é certo, também, que não se pode acreditar na ilusão de que o poder judiciário é a sede adequada para solucionar lesões à pessoa humana na internet.

*João Quinelato, professor de Direito Civil do Ibmec RJ, mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ. Representou no STF o Instituto Brasileiro de Direito Civil na audiência pública que discutiu a constitucionalidade do art. 19 do Marco Civil da Internet