Nome de guerra

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Borrachinha, Caixa D'água, Joia, Magrão e Chumbinho;

Pudim, Asa e Danone;

Brinco, Cebolinha e Chegado.

Escalação de time de várzea? Não, essa era a equipe de editores de imagem de uma das principais redações do telejornalismo brasileiro.

A gente até esquecia os nomes daqueles Campeões de Audiência. Os apelidos faziam parte de uma TV mais divertida e criativa. Gostando ou não do apelido, a regra era aceitar e arrumar logo outro pra alguém. Quem iria se aborrecer com a doçura de um Pudim ou com o brilho de uma Joia?

Editores ou editoras, de texto ou imagem, trabalhavam em dupla. Erravam e acertavam juntos. Na penumbra das ilhas de edição se aprendia muito.

Também se conversava, brigava e se apaixonava. Amores verdadeiros surgiram ali, amizades pra toda vida, nem se fala.

Os profissionais competentes e que estão hoje na redação da mesma empresa não têm mais apelido. Têm nome e sobrenome, alguns com tantas consoantes que precisamos perguntar a pronúncia; têm curso superior, muitos falam mais de um idioma, possuem especializações. Isso é ótimo e faz parte de uma mudança profunda nas TVs. Na nova era, editores de texto e imagem deixaram de trabalhar juntos nas ilhas. Cada um tem seu monitor, às vezes só conversam por aplicativo, mesmo a dez metros de distância.

Hoje - proporcionalmente - as TVs empregam menos, pagam menos e também faturam menos. Os profissionais se adaptam, é o jeito.

Diverte-se pouco nas redações e menos que o necessário lá fora. Sabe-se lá porque as TVs se isolaram. Uma se mudou para a beira da estrada, outra se esconde num bairro triste e distante e mais uma ocupa o meio do nada. Os funcionários chegam e saem de carro com os vidros escuros levantados.

No tempo daquele time afiado e seus fantásticos apelidos passava-se antes no botequim. Real, Solar, barraca do João, cada TV tinha como vizinho um boteco bem abastecido. Ali se conversava, se pendurava a conta e, mais uma vez, se aprendia. Sem cair na armadilha empoeirada do saudosismo, a tecnologia nos separou. Na ilha e na vida.

A rotina é mais sisuda em ambientes em que não se grita, fuma, come ou bebe. São redações cenário e camisetas de time, partido ou bandeiras são proibidas. Gargalhadas e lágrimas também não são bem vindas. Nada de bagunça.

Sobrevivem a memória e as alcunhas.

Nescau, Tonelada, Apertado, Beleza e Caju;

Melado, Capeta, Patrão;

Prugue, Jarrão e Gralha.

Esses são apenas alguns craques das equipes de externa. Uma usina de apelidos e de histórias. Como a do repórter chamado de Cabeção. O novato, de testa larga e alta e cocoruto espichado, acreditou que com bico e bronca resolveria o problema.

Numa segunda feira, cerrou sobrancelhas, apertou a gravata e falou grosso.

- Não admito que me chamem de Cabeção. Quem insistir vai virar meu inimigo e se explicar na chefia.

No dia seguinte, os colegas anunciaram arrependidos.

- Nunca mais te chamaremos de Cabeção. A partir de agora teu nome de guerra é... Corpinho.

Agradeço ao amigo Abiatar Arruda, que me ajudou com sua memória fantástica e generosa.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter