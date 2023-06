Nova Lei de Execução Fiscal: como será a prescrição nos casos de não localização do devedor ou de seus bens

Lucas Terto Ferreira Vieira e Pedro Henrique Vale Abdo. Fotos: Divulgação

O Ato Conjunto do Presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal nº 1/2022 instituiu, sob a presidência da Ministra Regina Helena Costa, do STJ, uma Comissão de Juristas para apresentar anteprojetos de proposições legislativas tendentes a dinamizar, unificar e modernizar o processo administrativo e tributário nacional.

Dentre os diversos anteprojetos apresentados, há o que objetiva substituir integralmente a Lei nº 6.830/1980, instituindo uma nova Lei de Execução Fiscal. Trata-se de uma verdadeira mudança de paradigmas para a cobrança da dívida ativa brasileira. De um modo geral, apesar de pontos criticáveis, se mostra como um imenso avanço à realidade hodierna do contencioso tributário - ineficiente, ineficaz e atordoada.

É consenso que a lógica adotada pela legislação de 1980 não se mantém diante do contexto jurídico-econômico contemporâneo. Em uma leitura atual, percebe-se que ela, apesar de importante à época, não se sustenta: gera disfunções, promove o aumento vertiginoso do volume de processos e acentua desigualdades sociais e tributárias.

O CNJ, no "Justiça em Números" de 2022, traz dados alarmantes:

- O tempo médio dos processos de execução fiscal é de 6 anos e 11 meses;

- Representam cerca de 35% do total de casos pendentes e 65% das execuções pendentes no Judiciário;

- Possuem taxa de congestionamento de 90% - só 10 de cada 100 execuções que tramitaram em 2021 foram baixados.

Há, ainda, a imensidão trilionária do passivo tributário gerado, a frustração de expectativas orçamentárias, o baixo percentual de créditos garantidos e de medidas exitosas de expropriação. O cenário, portanto, é óbvio: a satisfação do crédito público, hoje, é exceção.

A regra é a prescrição dos créditos tributários - muitas vezes, valores que poderiam ser recuperados se a atenção correta fosse destinada ao caso, à luz de estratégias e lógicas eficazes. Ocorre que, em razão da necessidade de a administração tributária atender às demais demandas de baixa probabilidade de êxito (seja sob pena de responsabilidade funcional, seja pela própria exigência das regras atuais), o cenário comum é: os créditos com alta probabilidade de recuperação prescrevem em razão da demora e os créditos com baixa probabilidade de recuperação prescrevem porque não há bens penhoráveis.

A nova proposta de legislação, em um cenário de reformas legislativas, busca inverter essa lógica, com soluções pragmáticas e baseadas em evidências. É possível perceber, pegando emprestado conceitos da escola administrativistas da UERJ, que ela se adapta à uma administração pública contemporânea, pragmática, democrática e dialógica.

Ao que interessa a este artigo, pode se dizer, da análise do relatório feito pela Comissão de Juristas, que o projeto traz à execução fiscal a lógica de Pareto. O foco da nova execução fiscal será naqueles créditos que realmente possuem alta probabilidade de êxito, alinhado a um cenário em que os custos da cobrança justifiquem os valores arrecadáveis. Dentre as diversas mudanças perceptíveis em relação a tal lógica, destacamos a novidade em relação à prescrição intercorrente - aquela prescrição que ocorre no curso do processo, em razão de sua demora.

A sistemática da prescrição intercorrente hoje adotada na execução fiscal é baseada nos parágrafos do art. 40 da LEF, cuja interpretação foi sedimentada pelo STJ nos autos do REsp Repetitivo nº 1.340.553, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques. Ela se divide em duas partes:

A primeira parte tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou de bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e, por termo final, o prazo de 1 ano dessa data (art. 40, §§1º e 2º, da LEF). Durante esse ano, a execução fiscal fica suspensa (art. 40, §1º, da LEF). A segunda parte tem como termo inicial o fim da primeira, isto é, o fim do prazo de 1 ano de suspensão iniciado na data da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, §2º, da LEF), e, como termo final, o prazo prescricional próprio do crédito cobrado. Nessa segunda parte, a execução fiscal fica arquivada no Poder Judiciário, sem baixa na distribuição. Após o transcurso do prazo prescricional sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, então, tem-se consumada a prescrição intercorrente.

O anteprojeto elimina a primeira parte. Simplificando o regramento atual, o novo art. 70 proposto estabelece que, nas hipóteses de não localização do devedor ou de ausência de bens ou direitos penhoráveis, o processo será diretamente arquivado sem baixa na distribuição, superando a atual necessidade de suspensão prévia de 1 ano. Decorrido o prazo prescricional sem a localização de bens ou direitos penhoráveis, restaria consumada a prescrição intercorrente.

Trata-se de mudança bem-vinda, que privilegia a concentração de esforços naqueles casos em que realmente há possibilidades de recuperação do crédito. Afinal, não há motivos para se postergar, por meio de suspensão, uma execução em que não são localizados o devedor ou seus bens. É um prestígio à eficiência e à boa administração de tempo e de recursos públicos. Com o foco da execução fiscal voltando-se aos devedores com maior probabilidade de êxito, as consequências esperadas são, dentre outras, o desafogamento do judiciário, a concretização dos primados da justiça tributária, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, o aumento da arrecadação e, até mesmo, a diminuição do chamado "custo Brasil".

*Lucas Terto Ferreira Vieira, advogado especialista em Direito Tributário e procurador do DF

*Pedro Henrique Vale Abdo, advogado especialista em Direito Tributário