Nova Lei do Câmbio: os quatro drivers

Marcelo Shima Luize e Fábio Amaral Figueira. Foto: DIVULGAÇÃO

INTRODUÇÃO

A Nova Lei do Câmbio (Lei nº 14.286/2021), que entrou em vigor em 31/12/2022, está sendo vista como um salto de evolução significativo do mercado de câmbio brasileiro e, por consequência, do posicionamento do Brasil no ambiente internacional de negócios. A iniciativa - que muda regras, em alguns casos, centenárias - tem sido aplaudida por escritórios de advocacia, operadoras de câmbio e pela mídia especializada. Nós reforçamos os aplausos.

Mas, afinal, o que muda na prática? Qual é o impacto dessa nova norma - cuja leitura é densa e técnica e cujo entendimento é, para leigos, desafiador - na vida das pessoas e das empresas?

Nosso objetivo, com esse breve texto, é destacar quatro motivadores que, ao nosso ver e com base em reações do mercado, são importantes ao ambiente de negócios do Brasil, em linguagem clara e objetiva.

MODERNIZAÇÃO ACELERADA

A Nova Lei do Câmbio prevê a responsabilidade do Banco Central do Brasil (Bacen) de regulamentar diversos aspectos do mercado de câmbio que, antes, eram atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN) ou matéria de lei (ou seja, sujeitos à aprovação do Congresso Nacional). São exemplos de tópicos que passaram para a responsabilidade do Bacen: operações de câmbio, compensação privada de câmbio, contratos de swaps e fiscalização de agentes autorizados a operar em câmbio.

Com esses e outros assuntos passando para o guarda-chuva do Bacen, espera-se que mudanças na regulamentação de câmbio passem a ser mais ágeis e sintonizadas tecnicamente com o mercado. Inovações em matéria de câmbio podem passar a ser mais frequentes e certeiras em solucionar as dores daqueles que operam e trabalham com câmbio.

MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE

A Nova Lei do Câmbio, em diversos aspectos, reduz a complexidade, a papelada e os intermediários envolvidos em operações de câmbio. O mercado fica, portanto, mais eficiente. Descrevemos a seguir alguns exemplos disso.

Visando reduzir a burocracia, a lei prevê que as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio não poderão mais exigir de clientes documentos, dados ou certidões que estiverem disponíveis em suas bases de dados ou em bases de dados públicas e privadas de acesso amplo. Fica sob responsabilidade das instituições autorizadas, portanto, buscar meios e formular procedimentos para acelerar o fluxo de operações de câmbio. É esperado, assim, que o "vai e vem" na comunicação para o fechamento de uma transação seja reduzido substancialmente.

Na mesma esteira, a formalização de operações de câmbio passou a ter formato livre - p.ex., não mais se exige a assinatura de próprio punho de contratos de câmbio. A instituição operadora de câmbio deverá ser capaz de comprovar que as partes consentiram com as condições pactuadas.

Como regra, o ingresso no e a saída do Brasil de moeda nacional e estrangeira devem se dar através de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, exceto para operações até determinado valor. A regra anterior previa que esse valor era de até R$ 10.000 ou o equivalente em outras moedas. Esse valor foi estabelecido na década de 1990, quando havia certa paridade entre o real e o dólar, situação essa que - como sabemos - mudou substancialmente ao longo dos anos em vista da desvalorização do real frente ao dólar. A Nova Lei do Câmbio aumentou o valor das operações que não estão sujeitas a esta regra, sendo agora de até US$ 10.000 ou o equivalente em outras moedas. A nova regra flexibiliza sobremaneira o volume de moeda estrangeira que alguém pode portar em viagens internacionais.

Outro aspecto interessante da Nova Lei do Câmbio é o fato de que não se aplica a operações de compra e venda de moeda estrangeira realizadas no País, de forma eventual e não profissional, entre pessoas físicas, desde que tais operações não excedam US$ 500 ou o valor equivalente em outras moedas. Essa regra, ao nosso ver, traz um critério de materialidade em matéria cambial, e terá o efeito de facilitar operações de pequeno valor.

Continua após a publicidade

Finalmente, deixou de ser obrigatório o registro de operação financeira (RDE-ROF) em determinadas operações, inclusive: (i) contratos de royalties entre residentes e não-residentes referentes ao uso ou cessão de patentes, marcas de indústria ou de comércio, fornecimento de tecnologia ou financiamento serviços averbados pelo INPI, arrendamento mercantil operacional externo, de aluguel e de afretamento; (ii) empréstimo direto, título, recebimento antecipado de exportações e arrendamento mercantil financeiro com prazo de pagamento inferior a 360 dias e financiamento de organismos com valor inferior a US$ 1.000.000 ou o equivalente em outras moedas; e (iii) financiamento à importação com prazo de pagamento inferior a 180 dias e com valor inferior a US$ 500.000 ou seu equivalente em outras moedas. Além disso, a prestação de informação de investimento externo direto (IED) deverá ser realizada quando (i) ocorrer a transferência financeira relacionada ao investidor não residente de valor igual ou superior a US$ 100.000 ou o equivalente em outras moedas; (ii) ocorrer movimentação de recursos de valor igual ou superior a US$ 100.000 ou o equivalente em outras moedas; ou (ii) ocorrer a data-base das declarações periódicas, para as pessoas receptoras sujeitas a tais declarações. Flexibilizou-se sobremaneira, portanto, as obrigações de reporte de capital estrangeiro no Brasil.

DINAMIZAÇÃO DO MERCADO DE CÂMBIO

A Nova Lei do Câmbio acata uma série de novos agentes no mercado câmbio. A título de exemplo, poderão efetuar operações de câmbio com clientes para pronta liquidação de até US$ 100.000 ou o equivalente em outra moeda, as instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo Bacen que prestem serviços como emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago ou, ainda, o credenciador. A essas instituições ficaram vedadas as transferências referentes a negociação de instrumentos financeiros derivativos no exterior. Estão ainda proibidas a condução de operações com correspondentes e operações envolvendo moeda em espécie, nacional ou estrangeira.

O ingresso desses novos agentes tem o potencial de dinamizar e trazer mais concorrência ao mercado de câmbio, o que - esperamos - também terá o efeito de deixá-lo mais eficiente.

Cabe ainda notar que, ao dar nova redação ao artigo 9º. da Lei no. 4.131/1962 e ao revogar os parágrafos do citado artigo, a Nova Lei de Câmbio vem a dar nova dinâmica no que se refere a remessa ao exterior de valores referentes a lucros, juros ou royalties. A mudança promete simplificar e dinamizar esses tipos de remessas, muito embora os detalhes de como será aplicada dependerão da interpretação do mercado à nova regra.

Por fim, a Nova Lei do Câmbio faculta a manutenção, no exterior, de recursos em moeda estrangeira referentes a recebimento de exportações de mercadorias e serviços realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil. Revogada a previsão de como tais recursos deveriam ser utilizados - a norma anterior vedava a utilização dos recursos para empréstimo ou mútuo de qualquer natureza. Hoje, portanto, o exportador pode pagar eventual importação (p.ex., de um equipamento) com recurso mantido no exterior provenientes de outra transação. Corta-se caminhos, portanto, para realização de operações de câmbio em comércio exterior.

CAMINHOS PARA INOVAÇÃO

Continua após a publicidade

Pela Nova Lei do Câmbio, o Bacen tem a responsabilidade de regulamentar contas em moeda estrangeira no Brasil, inclusive no que se refere a requisitos e procedimentos para a abertura e movimentação de tais contas. E de fato já o fez, pela Resolução BCB nº 277/2022, onde lista aqueles que podem ser titulares de tais contas (como, p.ex., agências de turismo, emissores de cartão de crédito de uso internacional, estrangeiro transitoriamente no Brasil e brasileiro não-residente). Embora a regra seja inovadora, ainda permite que qualquer indivíduo ou empresa tenha conta em moeda estrangeira - o que em grande medida reduz o receio daqueles que temiam a "dolarização" da economia brasileira pela flexibilização das regras. É possível, contudo, que no futuro o Bacen altere ou expanda a lista, abrindo caminho para novos produtos no mercado de câmbio.

O Bacen passa a ser responsável também por regulamentar as contas em reais de titularidade de não-residentes. Pela mesma Resolução BCB nº 277/2022, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio podem abrir, manter e encerrar contas de depósito e de pagamento em reais tituladas por não-residentes. Ressalte-se que cada movimentação em conta de pagamento pré-paga em reais está limitada a R$ 100.000, com exceção à movimentação em contrapartida a operação de compra ou de venda de moeda estrangeira. Eis mais um item que promete, ao nosso ver, trazer inovações aos produtos de câmbio no Brasil.

Além disso, pela recente regulamentação, provedores de câmbio digital (eFX) poderão atuar permitindo que os brasileiros transferiam para uma conta de mesma titularidade no exterior ou unilateralmente até US$ 10.000 ou o equivalente em outras moedas para pagamentos, recebimentos e aquisição de bens ou serviços, através de bancos e corretoras. O pagamento ou recebimento em território nacional deve ser feito, contudo, exclusivamente em reais e sem qualquer indexação à moeda estrangeira. Espera-se que a nova regra resulte em novos produtos no mercado de câmbio brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Modernização acelerada; menos burocracia, mais agilidade; dinamização do mercado de câmbio; e caminhos para a inovação. São esses, aos olhos dos autores, elementos que nortearam a confecção das novas normas. Aguardemos e olhemos atentos para as ferramentas de câmbio que surgirão embasadas na Nova Lei do Câmbio.

*Marcelo Shima Luize e Fábio Amaral Figueira, sócios do Eick Haber Shima Pacheco Advogados