Novo chefe da PF em São Paulo planeja descapitalizar crime organizado; ‘não basta prender’

Aos 49 anos, desde 2007 na carreira, Sanfurgo ocupa atualmente a cadeira número 2 da PF em São Paulo, como delegado regional Executivo (Drex), desde maio de 2021. No comando da maior Superintendência Regional do País, vai assumir o lugar do delegado Rogério Giampaoli, que deve ser deslocado para uma adidância da PF no exterior - provavelmente no Chile.

“A meta principal é o combate ao crime organizado”, disse Sanfurgo ao Estadão nesta sexta, 5, após sua nomeação para o novo posto sair publicada no Diário Oficial da União, em despacho do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto.

Discreto, hábil, com expertise em investigações sobre ilícitos financeiros e lavagem de dinheiro, Sanfurgo aposta na descapitalização do crime.

Ele entende que não adianta a corporação só prender integrantes de quadrilhas. “O que importa é isso, sufocar financeiramente o crime, esvaziar suas finanças. Não adianta enxugar gelo, não basta prender. É preciso tornar efetiva a descapitalização.”