Novo chefe da PF em São Paulo prega IA contra ‘raízes coloniais’ do crime; ‘tempos desafiadores’

Aos 49 anos de idade, Sanfurgo ingressou na Polícia Federal em 2007. É um policial especializado em investigações sobre crimes financeiros. Poucos na instituição têm essa formação e experiência. Ele elencou “situações complexas” que o País tem enfrentado - tráfico de drogas, crimes contra as instituições públicas, expansão de facções criminosas e crimes realizados por meio de “redes de ódio” - e colocou a criminalidade, no geral, como um dos principais problemas do Brasil.

‘Apesar dos visíveis avanços na organização das nossas forças de segurança, atravessamos tempos desafiadores”, alertou. “A criminalidade persiste como um desafio a ser bravamente enfrentada.”

O novo chefe da PF em São Paulo fez um aceno ao ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que foi à sua posse. Sanfurgo destacou a importância da integração das forças policiais no empoderamento do Sistema Único de Segurança Pública - o ministro já defendeu verba própria para a efetiva instalação do ‘SUS da Segurança Pública’ e a promoção de ações de combate à criminalidade.

“Unindo esforços e compartilhando informações, seguiremos enfrentando as ameaças de forma coordenada”, projeta Sanfurgo.