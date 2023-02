Novo chefe de Inteligência de Operações do Ministério da Justiça se diz 'ciente do desafio da segurança pública e da defesa da democracia'

Carlos Eduardo Sobral é delegado de Polícia Federal desde 2003. Foto: Divulgação/ADPF

O delegado de Polícia Federal (PF) Carlos Eduardo Sobral foi escalado para assumir a coordenação-geral de Inteligência da Diretoria de Operações Integradas da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

A nomeação foi publicada na sexta-feira, 10, no Diário Oficial da União. A portaria é assinada pelo secretário-executivo e número dois da pasta Ricardo Cappelli.

O convite partiu do ministro Flávio Dino e do secretário nacional de Segurança Pública Tadeu Alencar. "Recebi o convite com muita honra e, mais que isso, ciente do desafio que temos em promover melhor segurança pública aos brasileiros, como também defender e aprimorar nossa democracia", afirma Sobral.

Foto: Estadão

Delegado de Polícia Federal desde 2003, Sobral comandou a Delegacia de Defesa Institucional na superintendência da corporação em Rondônia, chefiou o Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos em Brasília e o Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Coordenação-Geral de Polícia Fazendária. Ele também passou pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e foi presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF),

O delegado é filho de José Carlos Sobral, juiz aposentado e ex-vereador em Ribeirão.