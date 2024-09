Novo corregedor da Justiça defende ‘pautas remuneratórias ingentes’ para evitar ‘perda’ de juízes

Salomão considera que todo juiz deve atuar de “maneira silenciosa porque restabelece a paz social abalada pelo conflito que ele decide”. Ele entende que o “bom juiz não quer conviver com quem suja a toga, utilizando-a com fim político ou mediante desvio de qualquer natureza”.

Quem é Mauro Campbell

Campbell é natural de Manaus e, em seu discurso, dêu ênfase à proteção do meio ambiente. Foi advogado, promotor de Justiça, procurador-geral de Justiça no Amazonas. Em 2008, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça nas vagas reservadas a integrantes do Ministério Público. Foi o primeiro amazonense a tomar posse no cargo no STJ.

Antes de ser alçado à Corregedoria Nacional, foi corregedor-geral da Justiça Federal, presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, Diretor do Centro de Estudos Judiciários, e Corregedor-geral da Justiça Eleitoral (quando integrou o Tribunal Superior Eleitoral).