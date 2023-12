Novo presidente do TRE de São Paulo diz que vai atuar com ‘ousadia’ em defesa do processo eleitoral

Silmar Fernandes vai presidir o TRE de São Paulo no biênio 2024-2025. Foto: Divulgação/TRE-SP

O desembargador Silmar Fernandes foi eleito nesta segunda-feira, 18, para comandar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) no próximo biênio.

Como presidente do TRE, ele ficará responsável pela organização das eleições municipais de 2024 em todo o Estado. Há mais de 34 milhões de eleitores cadastrados em São Paulo.

Ao ser anunciado no cargo, que assume em 23 de fevereiro do ano que vem, o desembargador prometeu uma atuação estratégica e defendeu a legitimidade da Justiça Eleitoral.

“A Justiça Eleitoral é orgulho nacional, referência internacional e modelo a ser replicado. Pretendo atuar representando o nosso Tribunal com ousadia e coragem, mas sem perder a humildade e a discrição, sempre na defesa do processo eleitoral”, afirmou.

Silmar Fernandes vai suceder o desembargador Paulo Galizia, que encerra a gestão em fevereiro.

O novo vice-presidente e corregedor do TRE de São Paulo será o desembargador José Antonio Encinas Manfré.

Perfil

Nascido na capital paulista, Silmar Fernandes se formou em Direito pela Universidade Católica de Santos em 1985. Três anos depois, começou a carreira na magistratura. Desde então, atuou em Guarulhos, Cafelândia, Barueri, Santo André e São Paulo. Também foi assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador atua no TRE desde 2013. No ano passado, assumiu a vice-presidência do tribunal.