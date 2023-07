Novos dilemas na contratação eletrônica para idosos

Henrique Rocha. Foto: Divulgação

A Organização das Nações Unidas apresentou estudo indicando que, até 2030, 1 em cada 4 pessoas na terra terá mais de 60 anos de idade, atingindo um total aproximado de 1.4 bilhão de habitantes no planeta[1].

No Brasil, o idoso é juridicamente reconhecido como vulnerável pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso, tendo ainda seus dados pessoais categorizados como de alto risco pela ANPD[2], o que exige que as relações comerciais estabelecidas com esse público gozem de cuidados especiais por parte de empresas, sejam elas fornecedoras de produtos ou serviços.

Nesse sentido e sob a ótica do mercado financeiro em específico, há um número crescente de ações discutindo a validade de operações de crédito em que idosos são parte, notadamente no tocante ao serviço de empréstimos consignados, modalidade já difundida no país[3], especialmente dada a atratividade de juros mais baixos dessa oferta se comparada a um mercado de alta da taxa SELIC.

Avaliando decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, primeiro e terceiro tribunais em número de processos no país respectivamente, é possível notar uma variedade de razões para se anular contratações firmadas, colocando-se em xeque elevado número de contratos eletrônicos firmados no Brasil, notadamente após o ingresso de milhões de usuários no mercado digital em decorrência do período pandêmico.

Em São Paulo, a 14ª Câmara de Direito Privado do TJSP reconheceu como ausência a efetiva manifestação de vontade de idoso hipervulnerável em contratar eletronicamente e, mesmo com biometria facial colhida, determinou a anulação da relação estabelecida (enfatizando que o banco não requereu provas complementares) e ainda condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais[4].

Em outro caso, julgado pela 14ª Câmara, a corte afastou a validade da contratação porque o laudo apresentado pelo banco, embora baseado em biometria facial, não "exime o banco de comprovar a regularidade da operação. No caso trazido a exame, impossível identificar o endereço de IP, a geolocalização, o titular do aparelho utilizado para a realização da operação, ou o efetivo local de acesso. Sendo assim, a hipótese não autoriza o reconhecimento de validade da contratação, pois o réu não comprovou que o autor quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio eletrônico.[5]"

Ainda no Tribunal bandeirante, a 15ª Câmara anulou sentença e determinou a realização de prova pericial, asseverando que a prova eletrônica apresentada pelo banco não se mostrava suficiente quando do repúdio apresentado pela consumidora. Neste caso, o relator afirmou que eventual prova não se mostraria prejudicial ao banco e, se comprovada a veracidade da contratação, asseverou que a consumidora poderia ser reconhecida como litigante de má-fé[6].

Contudo, ainda que os casos analisados denotem uma prevalência pelo afastamento da contratação, quando provas militam nesse sentido, o TJSP é firme quando o cenário é outro. A 18ª Câmara do Tribunal Paulista, não só manteve a improcedência da ação, reconhecendo como legítima a contratação, como também aplicou multa por litigância de má-fé à consumidora por agir contra a verdade dos fatos e provas colhidas[7].

Em Minas Gerais, o TJMG reconheceu a invalidade de uma contratação, destacando que, além do ônus de prova ser imputado ao banco quando há repúdio pelo consumidor, também foi observado, no caso concreto, que a geolocalização no momento da contratação era distinta do domicílio da idosa, justificando não só a anulação do contrato, como também indenização por dano moral[8].

Todos os casos avaliados são, em alguma medida, endossados pela posição da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, ao avaliar o Tema 1.061[9], definiu que, nas hipóteses em que o consumidor (especialmente o idoso) impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do referido registro.

Logo, alguns cuidados são importantes de serem observados: (i) Cabe ao consumidor, especialmente ao idoso, estar atento às contratações realizadas e créditos recebidos, pois, embora conte com a possibilidade de inversão de ônus da prova, não é certa a anulação de contratos firmados; (ii) aos ofertantes de créditos, é necessário que a jornada de contratação seja realizada de forma clara, observando critérios técnicos e jurídicos válidos para aperfeiçoamento da relação; (iii) quando levados à justiça, as instituições financeiras devem fazer prova robusta da legalidade da contratação, não se limitando exclusivamente a laudos biométricos produzidos unilateralmente, notadamente quando impugnados pelo consumidor e, ainda, buscando melhoria constante destes documentos e; (iv) ao Estado, cabe a emissão de políticas públicas e campanhas de conscientização acerca da oferta de crédito, especialmente quando voltadas para público hipossuficiente.

Com efeito, se é imperiosa que a oferta de serviços ao público idoso seja realizada de forma adequada, também o é que, na defesa de contratos firmados, as instituições consigam fazer prova robusta da legalidade da contratação para que não sofram com declarações judiciais de invalidade jurídica, muitas vezes acompanhadas de indenizações de cunho moral, notadamente tendo em vista a previsão da ONU indicada neste artigo sinalizando o potencial de crescimento da população idosa no Brasil e no mundo.

*Henrique Rocha, sócio do Peck Advogados

