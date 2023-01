Números não mentem

José Renato Nalini. FOTO: ALEX SILVA/ESTADÃO

Causa-me perplexidade o ufanismo de alguns amigos que enxergam apenas o lado econômico do Brasil de nossos dias. Afinal, o PIB será superior ao esperado; os empregos formais cresceram; a indústria reagiu; o agronegócio é um case de sucesso planetário.

Sim, e daí? O insuspeito IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga os mais recentes dados da Síntese dos Indicadores Sociais - SIS, que escancaram a trágica realidade tupiniquim. No ano passado, havia o espantoso número de 61,525 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Isso significa que trinta por cento da população, ou - mais exatamente, 29,4% dela, conseguiu sobreviver com menos de R$ 16,20 por dia. Quando se sabe que o VR - Vale Refeição do funcionário público do Estado mais rico da Federação é de R$ 12,00, imagine-se como conseguir pagar cinco refeições por dia!

Não é só isso. A miséria atingiu 8,4% dos habitantes do Brasil, que alcançam 212,577 milhões. São 17,858 milhões de semelhantes sofrendo pobreza extrema e tentando subsistir com menos de R$ 5,60 por dia.

Orgulhar-se do que? Como explicar aos racionais e aos bem-intencionados que o "Celeiro do Mundo" conviva com 33 milhões de famintos e com 120 milhões de seres humanos que padecem de insegurança alimentar?

Entre 2020 e 2021, o crescimento brasileiro foi nessa área: foram 11,5 milhões de pessoas vivendo na indigência, um acréscimo de 22,7%. Enquanto isso, o contingente de miseráveis ganhou adição de mais 5,8 milhões de criaturas nesse ano, o incrível salto de 48,2%, ou quase metade do resultado anterior, que já não era alvissareiro.

Há métrica confiável para aferir o que isso significa. De acordo com os critérios dos ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil prometeu cumprir até 2030, caracteriza-se pobreza extrema a renda familiar per capita disponível inferior a um dólar e noventa por dia. Isso representaria rendimento mensal de R$ 168 por pessoa, na conversão pelo método de Paridade de Poder de Compra - PPC. É um cálculo que leva em conta o valor necessário para adquirir a mesma quantidade de bens e serviços no mercado interno de cada país em comparação com o mercado nos Estados Unidos.

Quem vive abaixo da linha de pobreza é quem dispõe de renda de 5,50 dólares por dia, o que equivaleria a R$ 486,00 mensais por pessoa. A aferição desses dados teve início em 2012, com a Pnad Contínua, ou seja, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Escancara-se também o preconceito estrutural: entre pretos e partos, 37,7% vivem em situação de pobreza, de acordo com os dados obtidos no ano passado. Isso representa mais do que o dobro dos brancos, que chegam a 18,6% na mesma situação. Quando se analisa a situação dos negros, 11% são os que sobrevivem na condição de pobreza extrema, enquanto os brancos são 5%.

Quase cinquenta por cento de crianças menores de catorze anos estavam abaixo da linha de pobreza. Para ser exato, 46,2%. Diminui o percentual de pessoas nessa faixa etária, mas o número dos que se encontram em situação de pobreza crescem a 20,314 milhões, ou quase 20% em relação a 2020. Calcule-se: entraram nessa vergonhosa categoria, cerca de 3,283 milhões de crianças pobres em apenas um ano.

Recorde da série histórica, a proporção de crianças brasileiras sobrevivendo como extremamente pobres foi de 13,4%, um salto de 50,1% ante 2020. Pense-se no que significam 5,875 milhões de crianças na miséria.

Essa verdadeira hecatombe na desigualdade social não se corrigirá da noite para o dia. O Nordeste possui quase a metade dessa faixa de pobres e de extremamente pobres, ou miseráveis. Uma piora dessas nos indicadores imporá a adoção emergencial de políticas de restauração da dignidade. Só que os inimigos dos excluídos terão discurso pronto para atacar políticas de mitigação da miséria. Utilizar-se-ão dos chavões produzidos pelo fanatismo egoístico, atento exclusivamente às próprias necessidades e procurarão detonar políticas estatais direcionadas a equilibrar essa cruel equação.

Enquanto a procura por cargos e por aproximação com o novo governo comprova que a elite quer mesmo é estar de bem com quem manda, não se verifica preocupação maior com o enfrentamento de uma situação de gravidade hercúlea. A necessitar de investimento e de logística para brecar o decreto de condenação à morte que a política cega e personalista endereçou aos infelizes brasileiros pobres.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente do Programa de Pós-graduação da Uninove e autor de Ética Geral e Profissional