Nesse trilhar, apresentamos para deliberação do Plenário do CNMP uma proposta que visa garantir, observada a independência funcional, que o membro do Ministério Público possa celebrar Acordo de Não Persecução Penal nas hipóteses em que não haja a confissão formal e circunstanciada do delito, observados os demais requisitos estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal (Proposição nº 1.00714/2023-01).

Com efeito, importa considerar que, atualmente, o artigo 28-A do Código de Processo Penal permite ao membro do Ministério Público propor o Acordo de Não Persecução Penal quando, não sendo o caso de arquivamento, o investigado confesse, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Por sua vez, não se pode ignorar que o texto constitucional é expresso em assegurar ao cidadão a garantia da não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF), consagrando o direito ao silêncio, princípio de igual forma insculpido no artigo 8º, 2, g, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Diante disso, é forçoso denotar uma aparente colisão entre a norma jurídica do artigo 28-A do CPP, que exige a confissão do acusado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, e os princípios constitucionais da presunção de inocência e devido processo legal, situação jurídica que, inclusive, ensejou a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.304, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.