O adeus de um vizinho

Minhocão, em 1971. Foto: Ywane Yamazaki/Estadão

O governador biônico agarrou o microfone e empilhou números.

14 meses de obras.

3 quilômetros de viaduto.

300 mil sacos de cimento.

37 milhões de cruzeiros.

Vejo a entrevista num documentário sobre um gigante de concreto, ferro e asfalto: o viaduto Minhocão.

Continua após a publicidade

A inauguração em 1971 entusiasmou donos de Simcas-Chambord, Fuscas, Opalas. Eles partiam de bairros desconhecidos e até de Santos "só para dar uma volta com a família no viaduto de pistas largas."

Na contramão, a obra sufocou a praça Marechal Deodoro e avenidas ajardinadas de Santa Cecília e Campos Elíseos.

Mais foi menos.

Mais barulho, menos verde.

Mais fumaça, menos gente.

Mais frieza, menos luz.

Começava a decadência de uma das regiões mais vibrantes da cidade: o centro.

Continua após a publicidade

O elevado ainda era novato quando num dia qualquer de garoa nasceu o nome de guerra: Minhocão.

Grande, alto, sinuoso e - agora com apelido.

Logo, o paulistano aposentou o nome oficial, Elevado Presidente Costa e Silva, o general gaúcho que mandava prender e não deixava soltar.

Minhocão, isso sim era nome. Filho legítimo da sabedoria popular.

Sou vizinho do viaduto, ando nele por cima e por baixo. De bicicleta e a pé. Só e às vezes de mãos dadas. Se de segunda a sexta, a vista de carros é hostil para quem está nos prédios, de sábado a domingo olhar das pistas essas mesmas fachadas é desfrutar de outra cidade.

Quem me encara, lá de longe e do alto, é a antiga torre do Banespa com a bandeira paulista no topo; quem me atrai no meio do caminho, é o molejo do Copan, obra única do arquiteto das curvas; é, porém, outro prédio, com apelido de Copanzinho, que mais me encanta. Ele se chama Racy e também faz um "S" em 14 andares de suaves ondas cor de chumbo e janelas largas. A portaria de dois andares e escadas geométricas paralisa pela ousadia de tamanho e desenho. São os metros finais da São João, de Vanzolini e de Caetano, do côncavo e do convexo.

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Continua após a publicidade

O passeio é pela arquitetura corajosa de prédios arredondados, outros triangulares. Há os de pastilhas coloridas e ferragens douradas e prateadas. São testemunhas de uma São Paulo orgulhosa do centro com teatros, cinemas, cafés e gente, muita gente. Hoje, assim como o centro, os prédios estão sujos, quase todos pichados, mas ainda respiram.

Também inspiram. Das janelas, em geral fechadas, brotam aos sábados e domingos, cantores, artistas, palhaços. Arte popular no palco de asfalto. O público - famílias, amigos e amigos de estimação - pede bis.

Num dia pista pra carro em outro passarela de gente, o Minhocão imita a cidade. É traiçoeiro, escuro, poluído; ao mesmo tempo, saudável, alegre, colorido.

A data certa ninguém sabe, mas já foi anunciado: o elevado será fechado aos carros.

Alguns moradores querem parque, outros torcem para que o vizinho, simplesmente, suma. Os que vivem embaixo do Minhocão, em suas calçadas imundas, não foram consultados. O que diria a multidão abandonada de carroceiros, desempregados e mendigos sobre o destino do viaduto mais famoso do Brasil?

*Luis Cosme Pinto, escritor, é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó