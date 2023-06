O advogado e as mídias sociais

Henriette Brigagão. Foto: Arquivo pessoal

INTRODUÇÃO

O debate contemporâneo acerca do emprego das mídias sociais nas atividades profissionais é tema pululante. No âmbito da advocacia, atividade profundamente regulada pela Ordem dos Advogados e pelos variados normativos, o cenário se torna ainda mais instigante e desafidor de pesquisas e reflexões.

Tal é a proposta das presentes anotações - analisar o cenário em que se desenvolve a atividade advocatícia, nas redes e mídias sociais, tendo em vista a contemporânea e quase compulsória adoção das novas formas de divulgação e de contato profissional.

A discussão que mais se promove, na Academia, abrange a conquista de novos clientes, o posicionamento do nome da firma no mercado, o que se dá por meio do marketing jurídico digital, em um exercício que deve obervar o Código de Ética Profissional.

É que, como é de comum conhecimento, atualmente, não basta constituir um escritório em uma localização favorável e aguardar/esperar os clientes aparecerem e acudirem a novos contratos. Além de o profissional advogado ser um bom jurista, faz-se necessário que compreenda finanças, gestão e saiba operar questões administrativas, a fim de que se possa firmar no mercado.

Bem assim, no pertinente à comunicação, sabe-se que o social está cada vez mais digital e focado em informações e dados instantâneos ou instantaneamente processados. Quanto à tecnologia, muitas tarefas repetitivas são cada vez mais substituídas por softwares e aplivativos - cujo objetivo declarado é otimizar a gestão do tempo nos escritórios, a gerar maior produtividade.

Continua após a publicidade

É quase certo que, antes de celebrar o contrato, o cliente pesquisará sobre o advogado (ou escritório) em ferramentas de busca na internet (como o Google). Comum, também, é que o cliente cheque as redes sociais, a verificar a "modernidade" e a "assertividade" da comunicação do profissional, a ver se segue acompanhando as mudanças do mercado, notadamente nos perfis do Facebook, Instagram, Whatsapp e Tik Tok. A contratação, por vezes, pode se dar via "QR code".

Revisitar e compreender os limites pertinentes ao, assim denominado, "marketing jurídico digital", com as implicações éticas necessárias é passo importante a elucidar o cenário que se propõe - sobretudo em razão da virtualização das relações humanas, marca característica do déculo XXI.

1. A atuação do Advogado em redes sociais - horizontes contemporâneos da prestação de serviços jurídicos

Na atual quadra da evolução social (HARARI, 2018), o posicionamento escorreito das ferramentas de marketing é elemento fundamental para a atuação profissional. O desafio que se coloca é atender às disposições normativas, sobretudo do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil que, por vezes, como toda a legislação pátria, não trata, exaustivamente, da matéria.

A informação da sociedade é, atualmente, alimentada por smartphones e por computadores, de uma maneira geral. Quando um cidadão se depara com uma situação jurídica inusitada, com a qual não se havia encontrado anteriormente, aciona um site de busca, com palavras-chave sobre aquela situação.

Diante da citada dúvida e da consequente busca on-line, em segundos, centenas/milhares de abordagens para o problema que se lhe fora apresentado são mostradas na tela de seu dispositivo. Nesse contexto, diante do "aumento gigantesco que ocorre todos os dias" de usuários nas redes, os profissionais tornam-se "cada vez mais dependentes dessa vida digital" (PEDROSO, 2018).

Caso o cidadão deseje verificar se a sua contratação (para o trabalho) foi regular, ou se a sua despedida trabalhista foi justa ou arbitrária, ou, ainda, se faz jus a um benefício social ou à pensão alimentícia, certamente sairá em busca de informações, nas redes de busca e sociais - deveras, dificilmente se deslocará para os centros das cidades, a fim de encontrar algum escritório de advocacia, tampouco a bater de porta em porta.

Continua após a publicidade

O consumidor contemporâneo é melhor informado que o do século passado, está quase sempre on-line, é detalhista e rigoroso, na hora da contratação dos serviços - o cliente da advocacia do século XXI dirige-se ao escritório com variadas dúvidas, as quais foram produzidas em razão da miríade de portais, sites, redes sociais que consultou previamente.

Como ordinarimente acontece no mundo do direito, os regulamentos nem sempre acompanham a evolução do mercado, da realidade virtual e mesmo da vida cotidiana - é preciso resiliência por parte de todos os profissionais envolvidos no processo.

Fato é que, pesquisas dão conta de que mais de 60% dos usuários das redes da internet, quando na iminência de contratar, recorrem a mecanismos de busca por serviços e produtos mais detalhados como imagens, voz e social (HOOTSUITE, 2020).

Exemplo também corriqueiro é a criação de um canal de produção de conteúdo digital por um profissional ou escritório e que (estrategicamente) segue atualizado com informações processuais, materiais e mesmo profissionais, relativas à atuação do causídico. Nesses termos, no escritório, "o marketing pode contribuir decisivamente na construção da imagem dos serviços prestados e na consolidação da marca da empresa de advocacia" (ASENSI, 2013).

Certo é que o marketing de conteúdo, quando empreendido segundo as técnicas daquela ciência, é capaz de aproximar o cliente do advogado por um clique. É um caminho que passa por entender a necessidade do cidadão e por apontar possíveis soluções sem, necessariamente, entregar, de plano, a resolução.

A distribuição do marketing de conteúdo segue a moldura de texto, de vídeos curtos ou amplamente explicativos, de canções/musicalidade concebidas para as situações que, mais comumente, povoam o escritório ou cujo potencial seja desejado pela firma.

O potencial das redes revela-se útil, principalmente, para os advogados entrantes, dado o custo relativamente baixo para a "postagem" e para a inserção de conteúdos digitais. É preciso desmitificar o marketing jurídico no Brasil, elaborando falas e apresentações que coadunem as normas vigentes.

Continua após a publicidade

Tanto assim que o Código de Ética e Disciplina da OAB, de 2015, veicula, expressamente, artigo sobre publicidade profissional, operada com o uso de cartões e outros materiais do escritório, elencando o que pode ser empregado. Veja-se:

Art. 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar o seu nome, nome social ou o da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB.

§1º Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honorificas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido.

§2º É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou preterido, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015).

Percebe-se, assim, por exemplo, a liberação do uso do cartão de visita quando narre a síntese do essencial acerca do profissional, a primar pela sobriedade e seriedade que qualifica a advocacia, o que vem acompanhado da autorização para a veiculação dos títulos acadêmicos e distinções honorificas, tudo a desenhar um quadro objetivo de apresentação profissional.

Ou seja, em face do quando consta da legislação, o caminho de divulgação social deve primar pelo marketing de conteúdo, a admitir a publicidade informativa nas redes sociais, aviada pelo marketing de conteúdo. Veja-se, a esse respeito, que o citado Código de Ética e Disciplina assim estabelece, in litteris:

Art. 41. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover, dessa forma, captação de clientela. (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015).

Continua após a publicidade

E adiciona, in verbis:

Art. 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão.

Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 2015).

Em que pese diariamente se verificar a criação e a desativação de redes sociais, com novidades pululantes e alvissareiras ao mercado, o que se percebe é que o Código de Ética e Disciplina aponta norte, a fim de parametrizar os passos do planejamento estratégico de marketing, sempre na via da sobriedade e da validade e empregabilidade do conteúdo divulgado.

Nesse compasso, observa-se o surgimento de novéis perfis de escritórios de advocacia, nas redes sociais, seja por meio do Facebook, do Instagram, do Tik-Tok e semelhantes. Tal fenômeno deve se pautar no compreender do Código de Ética, em suas permissividades possíveis.

Do emprego das estratégias de marketing e publicidade, é encontrada a segmentação da área mirada pelo profissional advogado, o que contribui para a criação da "persona" digital - aquele que se comporta como potencial cliente (tarefa que não se revela fácil, dada a necessiadade de acompanhamento da mudança e da constante necessidade de aprendizado do profissional, a lidar com áreas variadas ao direito - nesse sentido, por todos, MATOS, 2018).

A corroborar, anote-se que, nos dias atuais, é comum a contratação de empresas especializadas no serviço de criação da persona digital, da gestão da rede social e mesmo do redirecionamento de clientes. Nessa toada, o advogado deve conhecer seu público-alvo, para alavancar os objetivos de alinhamento de necessidades e firmação de clientela.

Continua após a publicidade

Fato é que referida movimentação, no âmbito das redes pode, soar estranho diante do conservadorismo que ainda impera no mercado brasileiro. É aquela novidade que todos querem empregar, mas não são todos/as que já possuem conhecimento técnico de como fazê-lo.

Muito do novo pode ser mais acessível, quando a regulamentação se mostrar suficientemente abrangente ou verdadeiramente clara acerca das modalidades e técnicas admitidas sob o escopo do marketing jurídico, eis que se caracteriza como verdadeiro "instrumento online que proporciona o crescimento do advogado empreendedor" pautando-se no fato "de não existir nem uma vedação direta do seu uso" (PEDROSO, 2018).

Nessa esteira, uma exuberante carteira de clientes pode ser acompanhada pelo baixo custo operacional das mídias sociais. O desafio que se lança é implantar o marketing jurídico como atividade diária, rotineira e ordinariamente concebida. Vale, portanto, analisar os horizontes desse "futuro" que já se faz "presente", no dia a dia do advogado do século XXI.

2. O futuro das mídias digitais presente nas atividades advocatícias

Como visto, para alguns, a legislação que versa sobre a matéria é considerada muito abrangente e, para outros, silente, sendo, ainda, para outros tantos, desatualizada. Fato é que, institucionalmente, nesse compasso, os Tribunais de Ética e Disciplina das Seccionais Estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil seguem respondendo a algumas dúvidas suscitadas pelos profissionais.

No Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem no âmbito da capital federal, do Distrito Federal, por exemplo, já se discutiu sobre a possibilidade de impulsionamento de posts nas redes, sobre o patrocínio de anúncios, acerca da viabilidade jurídica do canal do escritório no YouTube, e a lista segue.

Importa, sempre, a anotação prefacial de que a pretensão constante é coibir a atuação do advogado que vise a litigiosidade - o que se pretende é evitar o litígio (CHAMMAS e GODINHO, 2019).

Continua após a publicidade

Naquele órgão julgador, restaram proibidos os "mecanismos de marketing de cunho estritamente comercial que tenham como objetivo atingir público incerto, aleatório e generalista". Na sua atuação, o tribunal anotou que:

(...) se enquadram nesta situação: o impulsionamento de post, o Google Adds e os anúncios patrocinados. Segundo o Tribunal, estes meios causariam "uma covarde concorrência entre aqueles que detêm situação financeira confortável e o jovem advogado e outros Colegas menos favorecidos e, por fim, por desviar da sobriedade e moderação que acompanham a disciplina e o foco do CFOAB (OAB/2019).

Baseando-se nessas informações, verifica-se que aos advogados são facultadas algumas estratégias de marketing jurídico.

Àquele respeito, estudos apontam, com relativa exatidão, quais pontos devem ser necessariamente abordados e/ou seguidos pelos profissionais, a fim de evitar construções ao arrepio da legislação vigente.

Assim, cumpre tecer comentário gerais - sob a forma de tabela - para melhor ilustrar como a doutrina e as pesquisas contemporâneas tem tratado a temática.

No âmbito das redes, o "curtir", "compartilhar", "salvar" podem representar formas relevantes e indispensáveis para majorar o número de acessos e, com isso, ampliar as possibilidades de contratações futuras.

Por anotar "futuro", está-se diante de uma novel "Revolução Industrial", informada pela disrupção, pela inovação e pela quebra constante de paradigmas de atuação profissional,o que se impulsiona pela atuação da novas gerações no mercado e pelo surgimento de necessidades dantes desconhecidas. Veja-se, nesse sentido, que:

A história por mais que se tente imaginar qual seria a tecnologia que representaria a disrupção para a próxima Revolução Industrial, não há informações suficientes para que se faça uma prospecção para o futuro próximo. O que é certo é que os seres humanos, de forma geral, deverão a cada dia mais desenvolver sua capacidade de adaptação, bem como sua criatividade diante das novas tecnologias que transformarão sobremaneira a vida em sociedade em uma frequência e velocidade cada vez maiores. (ALVES, 2018).

Certo é que a evolução da tecnologia imprime, para a humanidade, notável avanço das questões afetas à vida e mesmo à sobrevivência. A ampliação da oferta de bens para o cotidiano e para questões, aparentemente, complexas é o futuro no presente que inspira, motiva e explicita a atuação profissional do advogado do século XXI.

Igualmente certos são os desafios de acompanhar a inevitável velocidade com que as transformações acontecem no tecido social, de sorte que a (cada vez mais constante) presença digital impacta, diretamente, a atividade profissional do Advogado e dos profissionais de um modo mais amplo.

Como o Código de Ética Profissional estabelece as linhas mestras do que se pode fazer a título de publicidade informativa, verifica-se que o futuro do marketing de conteúdo demanda a produção de informações úteis aos leitores e vantajosas aos usuários.

No entanto, a segmentar a produção de conteúdo sobre o que se deve postar, escrever, publicar deve compor o cabedal de atuação profissional do head da rede. Nessas hipótese, a pessoalidade do tratamento e a "customização" das soluções são demandas do presente, que se aprofundarão no futuro.

Nessa toada, o marketing jurídico supera a visão de simples publicidade, e avança sobre a própria estratégia do escritório - é o futuro das mídias digitais que já se faz largamente presente nas atividades advocatícias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da percepção da inevitabilidade da evolução tecnológica e da indispensabilidade das mídias sociais para a amplicação do alcance das estratégias de marketing jurídico digital, anotações e considerações amplas foram empreendidas com o fito de fomentar o debate sobre a temática.

Tendo em vista que não somente o perfil do cliente mudou, mas o próprio mercado cambou-se, a pesquisa sobre os profissionais a contratar, sobretudo nas redes sociais, aponta para a necessidade do domínio das estratégias de marketing jurídico digital. Tais opções seguem adentrando aos escritórios, de forma mais ou menos sutil, ressignificando certos paradigmas e construindo uma nova realidade de trabalho.

Com a constatação de que o ambiente digital faculta a produção de conteúdo útil e válido pelo profissional, urge que se viabilizem caminhos de atuação, de forma ética e informativa, de forma a enredar-se de conformidade com o Código de Ética.

É nessa vibração que se podem compreender os limites ético-profissionais pertinentes ao "marketing jurídico digital", com as implicações usuais da virtualização das relações humanas, marca tão característica do déculo XXI.

A atração pelo baixo custo operacional das mídias sociais, que passam a compor atividade diária, rotineira e ordinariamente concebida, não pode afastar o profissional da Ordem que lhe informa. Tudo a superar uma míope visão de que tal atuação seria simples publicidade, trata-se, dessa feita, do futuro presente das mídias digitais nas atividades advocatícias.

REFERÊNCIAS

ALVES, Lucélia de Sena. ADVOCACIA NA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A NECESSIDADE DA PRESENÇA DIGITAL. Disponível em: https://www.academia.edu/download/65200482/A_advocacia_na_4a_Revolucao_Industrial_e_a_necessidade_da_presenca_digital.pdf. Acesso em 08 fev. 2023.

ASENSI, Felipe Dutra. Marketing jurídico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. BELTRÃO, Rafael. Como funciona o primeiro escritório 100% digital do Brasil - de

CHAMMAS, Amira; GODINHO, Gustavo. Estratégias de marketing para o universo jurídico: seja reconhecido. In FEIGELSON, Bruno; MALDONADO, Viviane Nóbrega. Advocacia 4.0. Edição do Kindle. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Editora Companhia das Letras, 2018.

HOOTSUITE. WE ARE SOCIAL. Digital 2020 October Global Statshot Report. Disponível em: https://wearesocial.com/us/blog/2020/10/social-media-users-pass-the-4-billionmark-as-global-adoption-soars. Acesso em 5 nov. 2023.

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Codigo de Etica e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em:www.oab.org.br/arquivos/resolucao-n-022015-ced-2030601765.pdf. Acesso em: 08 fev. 2023

______. Tribunal de Ética e Disciplina - OAB/DF. CONSULTA Processos nºs 42384/2019 e 43697/2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/oab-df-proibe-uso-redes-sociais.pdf. Acesso em 08 fev. 2023.

SUSSKIND, Richard. Tomorrow´s Lawyers. 2ª Ed. New York: Oxford University Press, 2017.

*Henriette Brigagão é advogada inscrita nas seccionais da OAB/MG e OAB/SP e membro da Comissão da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB/MG