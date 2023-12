O ano das recuperações judiciais midiáticas

O ano de 2023 começou com a expectativa de alta dos pedidos de recuperação judicial, especialistas da área afirmavam que era possível que este ano batêssemos o recorde de 2016 que teve 1852 pedidos, ano que tivemos o maior número de pedidos de recuperação judicial.

Filipe Denki Foto: Divulgação

A alta taxa de juros, crédito escasso e caro, crescimento econômico tímido (PIB), inflação e efeitos da crise econômica causada pelo corona vírus foram ingredientes para o aumento de pedidos de recuperação judicial no ano.

Em que pese não termos ultrapassado o ano de 2016, 2023 tivemos um grande aumento de pedidos de recuperação judicial, até novembro desse ano foram 1.236 pedidos, ou seja, sem contar o mês de dezembro que ainda não temos o fechamento houve um aumento de 48% se comparado a 2022 e 38% em 2021.

2023 ficou marcado como o ano das grandes e midiáticas recuperações judiciais, mal o ano começou uma das maiores varejistas do país, a Americanas (19/01/23) protocolou seu pedido, com dívidas de aproximadamente R$ 43 bilhões a coloca como a 4ª maior recuperação do país em valor de dívida.

Pela segunda vez a empresa Oi Telecomunicações entra com pedido de recuperação judicial (02/03/2023) sua dívida agora é de R$ 29 bilhões que a coloca na 5ª maior recuperação judicial do país, em 2016 ano de sua primeira recuperação judicial o valor da dívida era de R$ 65 bilhões, 2ª maior recuperação da história, atrás apenas da Odebrecht com 98 bilhões.

Na sequência tivemos o pedido de recuperação judicial do Grupo Petrópolis cervejaria dona das marcas Itaipava, Petra Crystal (27/03/23) com um endividamento de R$ 5,6 bilhões

Continua após a publicidade

Em maio a concessionária de energia Light S.A ajuizou seu pedido (12/05/2023) com dívidas de R$ 11 bilhões, na mesma data credores da empresa de vestuário Marisa pediram sua falência e como defesa ela protocolou pedido de recuperação judicial, sua dívida bruta era de R$ 737,2 milhões.

Já no segundo semestre do ano tivemos o protocolo da recuperação judicial da 123 Milhas com dívidas de R$ 2,3 bilhões, o pedido surpreendeu milhares de consumidores que tiveram seus pacotes de viagens, reservas de hotéis e passagens aéreas cancelados, o caso 123 milhas tem potencial para se tornar a maior recuperação do país em número de credores, mas de 1 milhão. Em setembro a Maxmilhas empresa do grupo pediu para ingressar na recuperação aumentando a dívida em R$ 226 milhões.

Em novembro de 2023 (01/01/2023) tivemos o pedido de recuperação judicial da empresa South Rock controladora de marcas como Starbucks, Subway e Eataly, com dívidas de R$ 1,8 bilhão, o pedido foi aceito em pela justiça de São Paulo em 12 de dezembro de 2023.

Além dos casos midiáticos citados acima outras casos tiveram repercussão é o caso M.Officer, Raiola, Nexpre, Avibras, Amaro, dentre outras.

Para nós especialistas o cenário econômico é propicio para que os números de pedidos de recuperação judicial continuem em alta e com grandes expectativas de batidas de recordes de pedidos em 2024.

O ano 2023 além de ter se tornado o ano das grandes e midiáticas também se tornou até o momento o ano com o maior número de pedidos de recuperação judicial de produtor rural, até setembro o número já era de 80 pedidos um aumento de 300% se comparado ao ano de 2022 que teve apenas 20 pedidos.

A expectativa para o setor do agro, destacadamente pecuária e agricultura é que 2024 o número continue em crescimento, causado pelo ainda alto custo dos insumos, redução dos preços dos grãos (milho e soja) e agora pelos efeitos climáticos do El niño que provocou chuvas tardia, atrapalhando o ciclo safra.

Continua após a publicidade

*Filipe Denki, advogado especialista em Recuperação de Empresas. Mestrando em Direito pela PUC/SP. Diretor da Comissão Nacional de Falência e Recuperação Judicial do Conselho Federal da OAB. Sócio de Lara Martins Advogados