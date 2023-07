O antissocial

Foto: Fábio Motta/ Estadão

A Inteligência Artificial tem sido um dos assuntos preferidos nas redações dos jornais do mundo inteiro. A disrupcão tecnológica trazida pelo lançamento do Chat GPT, o seu principal protagonista, é impressionante. Especula-se muito sobre o impacto que a IA causará no mercado de trabalho. As teses são variadas. Eu entendo que ainda é cedo para um diagnóstico alarmista. Haverá sim transformações mas, enquanto muitas profissões deixarão de existir, outras surgirão pois novas áreas de expertise se farão necessárias.

Segundo a revista The Economist, 60% dos tipos de trabalho existentes hoje nos EUA não existiam em 1940. A função de eletricista para sistema fotovoltáico (energia solar) por exemplo, surgiu há apenas 5 anos e hoje é altamente demandada. Portanto, a economia em tempos de IA provavelmente fará com que novas profissões sejam criadas. Profissões estas que ainda não conseguimos nem imaginar.

A tão apregoada explosão de produtividade gerada pela IA também é vista con certo ceticismo pela The Economist. A revista sugere ainda que existe o risco até de nos tornarmos menos produtivos em função do uso excessivo e inadequado da tecnologia. Enquanto os smartphones permitem a agilidade da comunicação, eles também provocam muita distração. A conexão instantânea permite mais velocidade de execução mas, por outro lado, torna muito difícil de estar focado em alguma tarefa.

Vejamos o caso do Whatsapp (ou Zap, para os íntimos), que está presente em 99% por cento dos smartphones no Brasil, uma verdadeira febre nacional. Se o aplicativo for bem utilizado, será uma ferramenta espetacular de engajamento social, profissional e até familiar. Porém, caso contrário, pode se tornar um verdadeiro pesadelo.

Eu, assim como todos os leitores deste texto, faço parte de inúmeros grupos no Whatsapp. Alguns deles são a verdadeira materialização do mau uso das novas tecnologias. Não, não me refiro aos grupos de amigos do futebol ou do churrasco do fim de semana, pois nesse sabemos que se envia bobagens a toda hora. E, portanto, basta simplesmente colocar no silencioso e não dar bola. Me refiro sim aos grupos sérios, como os de trabalho, estudo, associações de classe e etc.

Faço parte de um grupo profissional que tem mais de cem participantes. Ocorre que, infelizmente, neste grupo são comuns as mensagens de felicitação de aniversário. Fazendo um estimativa simples, temos no grupo, em média, um aniversariante a cada três dias. E, como são pelo menos cinquenta mensagens a cada aniversário, tenho num ano mais de cinco mil mensagens de parabéns pipocando no celular. Apenas nesse grupo!

Sei que corro o risco de ser tachado de antipático ou antissocial. Mas espero estar fazendo algo em prol da produtividade brasileira. Enviem as felicitações de aniversário no privado! Quem gosta de receber dezenas ou até centenas de mensagens de parabéns é apenas o aniversariante. Deixem o resto do grupo trabalhar ou estudar em paz!

*Fernando Goldsztein, fundador do The Medulloblastoma Initiative