O voto do ministro André Mendonça sustenta a tese de que a posse de pequenas quantidades de maconha configura crime, acompanhando o ministro Zanin. Ele disse ainda que a Lei 11.343, de 2006, já teria destacado a separação entre usuários e traficantes no tratamento jurídico, de modo que o Congresso já se posicionou ao estabelecer penas alternativas à privação de liberdade. Na prática, o ministro foi contrário à chamada descriminalização, que, segundo ele, ocorreria com a retirada do uso da esfera penal (ou despenalização). Mendonça citou a dualidade do caso, concordando com a necessidade de estabelecer critérios objetivos para distinguir tráfico de uso.

O ministro destacou também os malefícios da cannabis desde a dependência até os impactos em transtornos mentais e reprodutivos, apoiado em dados médicos. Mendonça disse que “transformar maconha em alimentos e cosméticos vai além do usuário e atinge a família e a sociedade”. Ou seja, ignorou os efeitos benéficos que produtos derivados de cannabis comprovadamente possuem na melhora da saúde e bem estar das pessoas, para tratamentos de doenças graves como epilepsia, síndromes neurológicas, transtorno do espectro autista e dores crônicas, por exemplo.

Tocou ainda nas consequências sociais e políticas da legalização, citando experiências de outros países e estados americanos, que estudam recuar nas iniciativas semelhantes. Como exemplos, apontou a baixa percepção dos danos, pela população de locais onde ocorreu a legalização, bem como a frustração na expectativa de arrecadação tributária, em estados ou países que adotaram a medida. Assim, foi contra a descriminalização, mas a favor da definição das quantidades parâmetro. O ministro propôs a fixação de critérios objetivos quantitativos pelo Congresso Nacional. Sugeriu uma fase provisória de 180 dias, durante a qual o Congresso deve legislar e propôs como parâmetro cerca de 10g, ponderando que tal quantidade resulta em aproximadamente 34 cigarros.

Nunes Marques acompanhou Zanin e Mendonça, contra de descriminalização, abordando estudos médicos e a experiência internacional e mencionando a crise do fentanil e o aumento do consumo de drogas. Ele destacou a validade constitucional da discussão e deixou a responsabilidade para o Congresso decidir.

A decisão provisória do STF, com maioria de 7 votos, considerou inconstitucional apenas parte das sanções previstas para o porte de maconha, retirando das penalidades a prestacao de serviços a comunidade. A maioria já concorda com critérios quantitativos de 25g a 60g, e até 6 plantas fêmeas para distinguir as situações.