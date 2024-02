É uma obra gigantesca. Tem noventa metros de largura, é fincada no fundo do mar e ultrapassa em quase oito metros a linha do mar. Para reforçá-lo, serão necessários setenta e cinco mil blocos geodesenhados, cada qual dotado de um chip que dará informações em tempo real sobre suas condições de resistência à água. Eles serão instalados lateralmente, como real reforço, engrossando ainda mais a barreira. O avanço do mar e a subida de seu nível ficará para uma próxima – e também urgente – oportunidade.

Serão construídas duas estações de bombeamento, já consideradas as maiores da Europa. Tudo isso custará algo como seiscentos e vinte milhões de dólares. Os Países Baixos têm sido vítimas de devastação causada por enchentes e inundações. Uma onda gigantesca, em 1953, invadiu o sul do país e matou quase duas mil pessoas, na província de Zeeland. Foi por esse motivo que se construiu o maior dique com comportas do mundo, com quinze quilômetros de extensão. Essa barragem tem sessenta e seis pilares com mais de cinquenta metros de altura e comportas de aço para regular a entrada e saída de água. Foi inaugurada em 1986, a um custo de quase três bilhões de euros.

Os ingleses se preveniram quanto às inundações, edificando uma grande barreira mecânica no Rio Tâmisa. É um dique de quinhentos e vinte e cinco metros de largura e protege de inundações uma área de cento e vinte e nove quilômetros quadrados no centro de Londres.

Pensava-se que o aumento das marés só viria em 2050. Mas já chegou. Então a agência ambiental do Reino Unido teve de antecipar os estudos para intensificar a defesa contra essa ameaça, a cada momento mais concreta.

Mas isso acontece também no Brasil, onde muitas cidades litorâneas têm realizado obras de contenção para retardar o avanço do mar sobre a indiscriminada ocupação da orla. Muros para impedir que as ressacas cheguem às ruas e prédios, alargamento das praias com o acréscimo de areia, tudo isso mostra a preocupação com esse evidente sinal de que mudança climática não é catastrofismo, não é moda, não é “achismo”. É algo que chegou e que nos perturbará cada vez mais.