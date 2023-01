O balcão 36

FOTO: PEXELS

São muitas as ineficiências e falhas de atendimento que vivenciamos, em especial com a nossa cultura latina de pouco planejamento e muita improvisação. Certa vez escrevi sobre uma viagem acadêmica para visitar instituições governamentais latino americanas. Ao chegarmos na sede do banco central da Argentina, em Buenos Aires (uma turma de 56 alunos de 17 países), logo nos enfileiramos junto à mesa do café. Um colega americano, ao ver aquela longa fila quase inerte, não se conteve. Dispôs o café e as guloseimas de tal forma que propiciou duas filas, ao invés de uma, e que passaram a fluir com muito mais agilidade. Problema resolvido.

Ao aterrissar hoje cedo em Guarulhos pude observar, de uma vez só, vários exemplos das nossas ineficiências. Não obstante haver 18 guichês de atendimento para a conferência de passaporte, é necessário aguardar um funcionário "gritar" o número do guichê disponível, gerando morosidade e atrapalhação. Muitos guichês ficam livres aguardando o passageiro ser direcionado pelo dito funcionário. Um monitor de tv simples, orientando os passageiros, seria mais civilizado, eficiente e econômico.

Após pegar as bagagens, observa-se uma área com muitos carrinhos repletos de malas sem dono. Algumas são fruto de extravio, mas muitas foram deixadas por passageiros desavisados que, equivocadamente, pensaram que as mesmas seriam automaticamente enviadas para as suas conexões. Não obstante haver avisos através dos alto-falantes, muitas pessoas, talvez exaustas em função da viagem, não prestam atenção. Isso se repete há anos. Uma sinalização mais efetiva resolveria o assunto e economizaria milhões ao aeroporto e às companhias aéreas. Além, é claro, de evitar transtornos aos passageiros.

Não costumo publicizar as minhas insatisfações. Falhas acontecem. Os livros de marketing atestam que um cliente com seu problema bem resolvido poderá se tornar ainda mais fiel. Portanto, ter problemas não é o problema, pode até ser uma oportunidade. Porém, desta vez resolvi relatar a minha experiência, pois causou-me particular perplexidade.

O meu voo (de uma companhia americana) saiu com atraso de Miami fazendo com que eu perdesse a conexão para Porto Alegre. Ao chegar na loja da companhia aérea local, fui orientado a dirigir-me ao balcão 36, de "apoio ao cliente". Quando cheguei no balcão 36 havia apenas seis pessoas na minha frente.

O aeroporto estava tranquilo nesta manhã. Não havia stress e nem correrias. Os balcões de check-in atendiam normalmente. Porém, no balcão 36 havia somente uma atendente e a fila só fazia aumentar. Resolvi então falar com o gerente de plantão, pois passados 50 minutos parado na fila, observei a ociosidade de muitos funcionários nos outros balcões.

Tentei com dois gerentes e não surtiu nenhum efeito. O balcão 36, de apoio ao cliente, estava sem apoio... Informalmente, um funcionário da companhia me disse que se trata de um problema crônico. Levei uma hora e trinta minutos para ser atendido. Poucas vezes vivenciei tamanho descaso.

Mesmo assim, na última hora decidi não publicar o nome da companhia aérea. Não deve ser nada fácil gerir milhares de funcionários e transportar milhões de passageiros. Portanto, limitei-me a enviar este texto ao canal de relacionamento ao cliente. Espero que a minha crítica possa contribuir para que revisem seus processos e treinem melhor suas equipes. Na próxima vez, não serei tão complacente...

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.mbinitiative.org