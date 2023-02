O Brasil mostrou a sua cara na urna eletrônica

Marcelo Nobre. FOTO: ARQUIVO PESSOAL Foto: Estadão

Quando o Brasil é comparado com os países do velho mundo, vemos enormes diferenças estruturais. As nações ditas desenvolvidas, com suas lições já feitas faz tempo, com avanços invejáveis em aspectos nos quais ainda estamos iniciando, vemos o que é estar mil anos à frente. Contudo, mesmo assim, eles também nos invejam por termos heróis e heroínas, que eles também cultuam.

O Brasil é agraciado por uma longa lista de mulheres e homens incríveis na música, na telenovela, no teatro, no cinema, no automobilismo, no futebol, na cena política, pessoas que são admiradas pelo mundo todo.

A nossa jovem nação também conta com um exemplar sistema de saúde, estudado e admirado por inúmeros países. O SUS e os dedicados servidores da área da saúde mereceram destaque especial nestes muitos meses de crise sanitária jamais vista na nossa história moderna. O nosso sistema de saúde impediu que outras milhares de vidas fossem ceifadas pela pandemia e as perdas de mais de 700 mil vidas, que temos de chorar, teriam destino diferente se tivessem sido adotadas políticas públicas preventivas, seguindo a melhor ciência, até a chegada da bendita vacina. O nosso SUS é um Sistema de Saúde exemplar e admirado mundialmente.

Outro orgulho nacional, admirado por todo o mundo, é o nosso sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Centenas de países estudam o nosso sistema eleitoral, que consegue, em um país de dimensão continental, colher e apurar mais de 120 milhões de votos, em um único dia e em algumas poucas horas. A rapidez nos resultados, com segurança inquestionável, é algo que toda sociedade gostaria de ter.

As nossas urnas eletrônicas em breve completarão três décadas e, nestes quase 30 anos, a tecnologia evoluiu muito e o sistema eleitoral acompanhou essa evolução, se aprimorando cada vez mais, ano a ano, mantendo o sistema transparente, plenamente auditável, acessível às organizações civis e militares para a sua completa verificação.

Essa nossa admirável "caixa de votar", como foi concebida há quase três décadas, segue sem igual em todo o mundo, fazendo com que a eleição brasileira seja um exemplo de eficiência, algo que nos motiva a alcançar a mesma eficiência em outras áreas.

A história do nosso orgulho da urna eletrônica, durante todos estes anos tem uma razão. No Estado de São Paulo, por exemplo, com milhões de votantes, que por décadas elegeram de maneira hegemônica, no Executivo, apenas candidatos do PSDB, enquanto o Estado do Rio de Janeiro seguia elegendo candidatos do PMDB/MDB e, no âmbito federal, por quatro eleições consecutivas a vitória foi do PT, demonstrando que, mesmo sem que o povo quisesse a alternância partidária nestes anos todos, nunca, nenhum partido sério colocou em dúvida a solidez e a confiança no nosso sistema eleitoral, em especial das urnas eletrônicas.

Os próprios candidatos que se submeteram ao crivo dos eleitores nestes quase trinta anos, nunca insinuaram qualquer fraude no sistema e quantos não foram os Deputados Federais, Estaduais e Senadores que tiveram inúmeros mandatos renovados seguidamente, entre eles, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, eleito e reeleito Deputado Federal e depois Presidente da República por oito eleições consecutivas.

E todos os campeões de reeleições tiveram, inúmeras vezes, grandes adversários políticos eleitos, seja no Executivo, seja no Legislativo, nestes mesmos anos e nem por isso acusaram o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas de fraude, pois não são levianos e não negariam o óbvio.

Não existiu portanto, qualquer queixa séria a ser levada em consideração em relação às urnas eletrônicas, mas apenas insinuações irresponsáveis e levianas, que sequer levam em conta o serviço voluntário de milhares de pessoas que são convocadas a trabalhar nos dias das eleições, pessoas sem qualquer vínculo com partidos ou candidatos - requisito legal obrigatório para trabalharem nas eleições - e que doam um tempo de suas vidas em prol da sociedade. Para que as urnas eletrônicas pudessem ser fraudadas esses trabalhadores precisariam se envolver diretamente, pois são guardiões do processo de votação, dos livros, da conferência dos títulos, do registro dos votantes, da abertura e do fechamento dos equipamentos.

Como acreditar que milhares de cidadãs e cidadãos que servem como voluntários nas eleições seriam coniventes com alguma fraude ou como acreditar que uma parte dessas pessoas apoiariam qualquer fraude, presenciando algum crime e não denunciando? Como seria ajustada a prática desses crimes entre pessoas que nem se conhecem ou convivem e que possuem orientações pessoais e políticas tão diversas?

Quem propaga uma insinuação irresponsável como essa, o faz com interesses impublicáveis, pois sabe muito bem que o planejamento e a execução de uma fraude como essa não suporta um pensamento sério, equilibrado, sensato e sem interesse particular.

E os Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil? Essa instituição séria e exemplar, que conta com milhares de juízes eleitorais e servidores, precisaria que todos fizessem parte da fraude. Em sã consciência é possível supor que milhares de juízes e servidores se juntassem para prestigiar um candidato? E os advogados e os membros do Ministério Público? É possível alguém com domínio sobre as suas faculdades mentais imaginar que em uma eleição com mais de 100 milhões de votos a serem coletados e apurados teria a conivência ou participação destas duas grandes instituições em alguma fraude? Esse pensamento desvirtuado é uma insanidade.

Continua após a publicidade

E isso tudo sem falar dos aspectos técnicos das urnas eletrônicas que impedem qualquer fraude. Elas não funcionam on-line, portanto não são acessíveis para pessoas da rede mundial de computadores; as urnas são lacradas, vistas e revistas na presença de muitas pessoas, inclusive dos representantes/fiscais indicados por todos os partidos políticos. Até mesmo aqueles que afirmam existir fraude participam do processo ou podem dele participar.

Portanto, a urna eletrônica, uma invenção brasileira invejável, coloca o Brasil à frente de países milenares e considerados de primeiro mundo, quando mostra de forma inquestionável que elas são invioláveis e mais um produto brasileiro admirável.

O nosso país, tão admirado por tantos países, inacreditavelmente não é admirado por brasileiros que se dizem patriotas. A última eleição brasileira de 2022 comprovou, mais uma vez, que as urnas eletrônicas são um orgulho nacional e que o Brasil mostra a sua cara através dela.

*Marcelo Nobre, advogado. Ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça-CNJ (2008/2012)