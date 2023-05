O Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Celeste Leite dos Santos. Foto: Larissa Marchini

O governo brasileiro lançou campanha pela obtenção de assento no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Como o próprio nome sugere, o colegiado tem como objetivo a proteção dos direitos humanos da população vulnerável - de forma individual ou coletiva.

Atualmente, o País é líder mundial no homicídio de pessoas transexuais, abarca números alarmantes de feminicídios, e tem inegável abismo racial - só para citar algumas situações divorciadas do que pregam os direitos humanos. Além do mais, os direitos constitucionais dos povos indígenas não são respeitados no Brasil, sem falar nos demais coletivos vulneráveis cujos direitos humanos universais ainda carecem de políticas públicas de apoio e atenção efetivos.

Dentre os aspectos relevantes a serem destacados caso o Brasil conquiste assento na ONU está o fato de suas decisões integrarem o jus cogens que protegem os valores básicos a serem compartilhados pela comunidade internacional e, portanto, são inderrogáveis e de aplicação erga omnes.

Vislumbrando essa posição de destaque no cenário mundial, o governo brasileiro providenciou a reestruturação de seus Ministérios e está em vias de aprovação do Estatuto da Vítima (Projeto de Lei nº 3890/2020), de autoria do deputado Rui Falcão (PT-SP). A matéria disciplina os direitos das vítimas, individual e coletivamente, e visa à criação de política pública efetiva de prevenção, de apoio e de desvitimização.

A aprovação do texto colocaria o Brasil, sem dúvidas, em outro patamar quanto ao tema em tela, uma vez que a padronização dos direitos das vítimas é uma das orientações da resolução nº 40/34, da ONU, e já foi adotado em inúmeros países, como Portugal, Espanha, México e Argentina, só para citar alguns.

Importante destacar que o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem por atribuições a promoção e a defesa dos direitos humanos, bem como expedir recomendações sobre violações ocorridas. Em outras palavras, é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização convencional, tendo importante papel preventivo, além de ser determinante na fixação da responsabilidade internacional do Estado e de reparações devidas.

O controle dinâmico e complementar das obrigações convencionais dos Estados tem por escopo a garantia e o respeito dos direitos humanos, colocando sua proteção como eixo central das políticas públicas desenvolvidas pelas autoridades internas (Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias, entre outras).

A obtenção de assento no Conselho de Direitos Humanos possibilitará ao Brasil uma efetiva articulação dos Estados e a assunção do papel de protagonista no cenário mundial. A oportunidade dá direito, ainda, a aberturas dialógicas e influências recíprocas entre os 170 países integrantes da Assembleia das Nações Unidas.

Aguarda-se que a candidatura do País seja exitosa e que esteja acompanhada de efetivo comprometimento no respeito às vítimas de crimes, de calamidades públicas e de desastres naturais.

*Celeste Leite dos Santos é doutora em Direito Civil, mestre em Direito Penal, promotora de Justiça, coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero do Ministério Público (MP) de São Paulo, presidente do Instituto Pró-Vitima, coordenadora da revista internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa e idealizadora da lei federal de importunação sexual