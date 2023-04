O calcanhar de aquiles do crime organizado

Leonardo Tajaribe Jr. Foto: Arquivo pessoal

A mitologia grega narra uma história na qual Aquiles, filho da Deusa Tétis, fora banhado nas águas do rio Estige, tornando-se invulnerável, o que lhe daria imunidade à ataques, se não fosse por seu calcanhar, por onde sua mãe lhe segurou para banha-lo, fazendo com que apenas esta parte de seu corpo não fosse tocada pelas águas, tornando-se, portanto, a sua fraqueza oculta.

Em um primeiro momento a história contada parece não refletir qualquer harmonia com o tema que se desenhará nas linhas seguintes, no qual pretende-se refletir acerca dos pontos e contrapontos do combate ao crime organizado no cenário nacional, tão bem discutido e pouco elaborado.

É bem verdade que o crime organizado é um fator de preocupação internacional, com tentáculos em todos os setores da sociedade, cujas repercussões econômicas, sociais e culturais, desafiam as entidades mais fortes e consolidadas do país - pública e privadas.

Neste contexto, o estudo atento dos processos de formação e manutenção das estruturas delitivas complexas é imperativo para o sucesso das políticas criminais que miram seu combate, buscando as suas fraquezas ocultas.

Deste modo, partindo-se do pressuposto de que, numa sociedade capitalista, tudo o que há gira em torno da lógica de retroalimentação das engrenagens através do reinvestimento dos lucros oriundos das atividades empresariais, pode-se concluir que o ponto de vulnerabilidade está, exatamente, no lucro obtido pela prática criminosa.

Portanto, sabendo-se que o produto do crime, após um processo de branqueamento de capitais, é reinserido na economia formal com vistas a financiar a hipertrofia da organização, o aperfeiçoamento das políticas antilavagem é pressuposto para frear a manutenção da estrutura, obrigando o agente a sentar-se em cima do capital sujo oriundo do crime.

Todavia, o legislador brasileiro parece paciente de graves transtornos oftalmológicos, dotado de miopia severa, desviando-se de forma acentuada do ímpeto que deveria fundamentar a política criminal acerca da lavagem: a criminalização do processo de branqueamento e a mitigação do uso de dinheiro sujo.

Ao invés disto, há um conglomerado de normas penais, processuais penais e administrativas que contribuem para o embaraço na interpretação das atividades que seriam puníveis como lavagem de dinheiro, resultando numa política de enfrentamento frágil e desviada.

Noutro giro, os números recentes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - principal órgão de inteligência em assuntos anti-lavagem, responsável por alimentar as autoridades persecutórias com informações que podem vir a lastrear uma acusação criminal - demonstra a inflação informativa decorrente da enorme quantidade de comunicações de comportamentos suspeitos de lavagem, resultando na queda de qualidade da análise investigativa de um importante instrumento de combate ao crime organizado.

Logo, é possível dizer que, apesar da crescente sofisticação das estruturas criminosas complexas, a ausência de pilares que marquem, com inteligência e comprometimento, o combate à lavagem de capitais, é fator que corrobora para que a flecha lançada em direção ao calcanhar de Aquiles não chegue a atingi-lo com eficiência, havendo de se considerar que boa parte da mitigação dos processos de branqueamento advém das políticas de compliance adotadas no interior dos entes privados, grandes interessados no combate ao uso de capital ilícito na economia formal.

*Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista. Professor. Especialista em Direito Penal Econômico (COIMBRA/IBCCRIM). Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal (UCAM). Conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Presidente de Prerrogativas da OAB/RJ - 32.ª Subseção