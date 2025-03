Opinião | O Carnaval e o bloco de direitos que o acompanha

As relações do Carnaval com o Direito foram objeto de análise de Guilherme Varella, no livro “Direito à Folia: O direito ao Carnaval e a política pública do Carnaval de rua na cidade de São Paulo” (2024), publicado pela editora Alameda. É um estudo muito interessante para qualquer folião que queira compreender esse fenômeno cultural, não apenas na geografia de São Paulo, mas em todas as suas manifestações nacionais.

O livro oferece um breve relato histórico de como o Carnaval foi se sedimentando na sociedade brasileira, desde os entrudos, os carnavais de rua, de clubes, de escolas de samba, blocos e práticas diversas. O foco principal, contudo, é demonstrar de que forma o Direito se relaciona com essa cultura que suspende o cotidiano com suas demonstrações festivas e como as políticas públicas de São Paulo tem lidado com os interesses em conflito.

Não se pretende, neste artigo, resenhar o livro, apesar de deixar o convite para a leitura. Utilizo-o, no entanto, como mote, para evidenciar a complexidade dinâmica do Carnaval, cujas práticas chamam a atenção de diversos ramos do Direito. Assim, o Carnaval é além de um fato social, reconhecido também como um direito, na medida em que é da liberdade cidadã realizar as suas manifestações culturais e usufruir do espaço público. Tamanha é a sua importância no contexto brasileiro que muitas das suas modalidades são consideradas patrimônio cultural, em âmbitos regionais, nacionais e mesmo internacional, sendo seus bens culturais protegidos por órgãos como o Iphan e a Unesco.