Opinião | O ‘carona’ da corrupção: os ‘corretores’ de contratações públicas

O que possivelmente está ocorrendo é o mau uso ou má interpretação do dispositivo legal para favorecer corrupção por negociatas patrimonialistas. A interpretação meramente literal e isolada do texto normativo tem dado margem a abusos na aplicação da norma. Supõe o mau intérprete haver carta branca para o gestor estabelecer preferência subjetiva e afastar a obrigatoriedade de licitação, desde que haja ata de registro de preços em vigor para o objeto necessário, com preços compatíveis com o mercado.

Não obstante, a lei não se mostra leniente com a criminalidade, pois traça condições à alternativa. Se consta permissão para pegar carona no resultado de licitação alheia, tal carona jamais poderá se dar sem motivo vantajoso ao interesse público e com quebra de impessoalidade. O cerne é que não se pode considerar vantagem autorizadora de adesão a simples conveniência pessoal de substituir a tarefa de preparar licitação pelo uso de uma ata em vigor a preços compatíveis com mercado. Nem mesmo pode partir de uma preferência pessoal do gestor pela empresa que lhe visita exibindo a “sua ata da felicidade”.

A norma aponta claramente que a opção preferencial é de licitar, em vez de pegar carona. Portanto, a possibilidade da adesão é para situações excepcionais, como a exemplificada expressamente na lei, de possível ineficácia que ameace o fim público a satisfazer, por riscos comprovados de desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Nesse sentido, a adesão à ata está vocacionada a atender essencialmente os casos de dispensa de licitação (como as contratações emergenciais) em que se faz impositivo estabelecer critério simplificado de seleção da empresa, a ser contratada com a máxima brevidade.

Por outro lado, a sistemática legal permite que se faça a opção pela licitação sem perda de escala e de economicidade. Com o levantamento da necessidade de compra, o gestor deverá, preliminarmente, no bojo do planejamento anual de contratações, consultar se outras entidades administrativas também estão com semelhante demanda de registro de preços e em vias de abrir licitações com essa finalidade. A partir disso, deverá buscar a cooperação para se tornar participante (aderir, mas desde o início), a fim de que uma única licitação atenda a necessidade paralela de todos os setores administrativos e unidades federadas. Nesse sentido, dispõe o Decreto 11.462/2023 para a Administração Federal.