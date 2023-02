O caso da escravidão do vinho: o compliance como a melhor harmonização

Denise Fincato e Evaldo Osório Hackmann. Foto: Arquivo pessoal

Desde a edição do Relatório Brundtland, na década de 1970, surgem questionamentos aos modos de produção nos variados mercados internacionais. Contudo, esses questionamentos robusteceram quando, em 1997, o britânico John Elkington chamou à atenção da comunidade acadêmica e empresarial ao questionar, com a publicação de "Sustentabilidade - canibais com garfo e faca", os modelos de negócios adotados pelo sistema vigente.

Ao contrário do que se pode imaginar, o autor em destaque não propunha um regime socialista ou algo que o valha, mas assinalava que o modus operandi das relações produtivas da época deveria ceder espaço ao que denominou de Capitalismo Sustentável. Este novel arranjo seria concebido a partir da ressignificação de princípios, mercados, tecnologias, produtos, cuidados com o meio ambiente e hábitos de consumo, sendo permeado por significativas tensões a curto e longo prazos, tendo as organizações empresariais como pedra de ângulo nessa nova arquitetura, operando de forma determinante na transição da atuação preponderante dos governos.

A proposta de uma verdadeira transformação no padrão dos negócios empresariais praticados até aquele momento, sustentada por uma tríade de conceitos conectados de forma interdependente - lucro, pessoas e planeta - deu luz ao protagonismo da Governança Corporativa como principal artífice dessa almejada revolução sustentável.

Desde então, iniciou-se uma verdadeira força-tarefa de organizações e líderes mundiais que buscam apropriar-se de tais conceitos e, daí, praticar ações que revelem o seu compromisso com a sustentabilidade. Nesse sentido, a título exemplificativo, é necessário reconhecer a atuação das Nações Unidas que, por intermédio do então secretário-geral, Kofi Annan, objetivou fomentar o engajamento de algumas das principais figuras do mundo dos negócios, com vistas à mudança de paradigma produtivo do sistema capitalista, através da implementação do conhecido Pacto Global.

Dessa forma, os principais atores do mundo corporativo global passaram a conviver, desde o início dos anos 2000, com a sigla ESG (environmental, social and governance) em suas atividades profissionais, compromissos e rotinas. Com reconhecida tradução, no Brasil, para ASG (ambiental, social e governança), o tema está inserido na pauta de todo administrador diligente, que percebe a imprescindível e inadiável correção de rota que deve ser observada pela maioria sociedades empresárias. Não mais se admite pensar a responsabilidade empresarial, fundamento da Governança Corporativa, exclusivamente numa visão orientada para a maximização dos lucros dos acionistas. Não restam dúvidas que se deve levar em conta o interesse de quem assume os riscos pela empreitada no mundo corporativo, mas é igualmente indisputável que se tenha em consideração os interesses dos demais stakeholders, os quais nem sempre são econômicos.

Em relação à temática ASG, por ora e em razão do case mote desta reflexão, focar-se-á em aspectos circundantes aos elementos sociais e de governança. Inicialmente, em face do "S" (social), a responsabilidade empresarial demanda que esse tipo de organização dedique atenção a todos os que lhe circundarem e, de alguma forma, com esta se relacionarem. O impacto social de sua atividade é tema que passa a ser questionado, inclusive em demandas judiciais de natureza estruturante e alastra-se para além das relações de trabalho. Mas, nesse tópico (trabalhista), seu compromisso social residiria em assegurar, por exemplo, o respeito aos direitos humanos e fundamentais dos seus funcionários e demais prestadores de serviços, inclusive os terceirizados. Assim, garantir a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, respeitar e promover os direitos assegurados aos trabalhadores pela Carta Constitucional e demais legislações especiais, mitigando riscos e elidindo práticas que atentem aos direitos anteriormente referidos é mandatório, permitindo o desenvolver das operações inerentes aos seus modelos de negócios. Mais abrangente ainda que isso, toda e qualquer instituição deve se comprometer a não ferir o erário humano coletivo, atentando - ou deixando que atentem - contra a dignidade humana.

De outra banda, em relação ao "G" (governança), recomenda-se adotar incondicionalmente o sistema normativo que dirige, monitora e subsidia os processos de tomada de decisão, bem como que estabelece o funcionamento das estruturas internas do governo das sociedades empresárias, conduzindo à consecução de seus objetivos sociais, garantindo-se continuidade e valor para a organização, bem como promovendo a concretização dos direitos dos demais interessados.

Como fundamento da governança, a responsabilidade corporativa deve ser encarada como alicerce e catalisador da sustentabilidade empresarial, cuidando da viabilidade econômica e financeira, isto é, da continuidade do negócio. Com isto, revela-se imperioso aos administradores o entendimento de que a maximização da lucratividade deva levar em consideração a justa medida entre a atuação diligente e a eliminação ou mitigação, ao menos, dos riscos associados à atividade desenvolvida pela firma, potencializando-se as externalidades positivas e afastando-se as negativas. Adicionalmente, é importante que se tenha a consciência de que não há um modelo pronto e acabado para tal atuação, rejeitando-se a máxima do one size fits all, sendo indispensável observar a comunidade na qual se insere, bem como o ordenamento que enforma legalmente o desenvolvimento dos negócios da corporação. Nesse sentido, conhecer e seguir normas é essencial à boa governança.

Recentemente, noticiou-se denúncia em relação à utilização de mão de obra de trabalhadores safristas, na condição de terceirizados, em condição análoga à escravidão. Dá-se conta de que mais de 200 trabalhadores nordestinos, que haviam sido recrutados para laborar na colheita dos parreirais da região serrana do Rio Grande do Sul, viviam em alojamentos superlotados, com significativa dependência econômica de seus contratantes, restrições à liberdade de locomoção, sob maus tratos, enfim, em situação que atinge de maneira fulminante o primado da dignidade do trabalhador, previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Reconhecida internacionalmente por tratar-se de uma região produtora de vinhos de qualidade superior e que, inclusive, possuem a distinção de uma denominação de origem (Vale dos Vinhedos), esta localidade alberga renomadas vinícolas que transacionam seus produtos dentro e fora das fronteiras brasileiras. Nesse sentido, ainda são incertos e incalculáveis os prejuízos tangíveis e intangíveis aos quais serão acometidas todas as empresas da região, seus controladores e todos os demais interessados no sucesso do setor vitivinicultor: empregados, fornecedores e comunidade em geral. Isto faz refletir, do ponto de vista da gestão empresária, acerca dos reais benefícios das terceirizações, uma vez que demandam compromisso de fiscalização efetiva e impõem condições para contratação e regular desenvolvimento.

Evidentemente, no caso concreto, todos os envolvidos devem ser objeto de rigorosos procedimentos investigatórios - internos e externos às Companhias - e, se comprovado o seu efetivo enlace com o objeto da denúncia, punidas nos termos da legislação. Os efeitos dos fatos, no entanto, já se fazem sentir no abalo à imagem das corporações, na redução de seu valuation, na quebra de contratos que tenham o ASG como pressuposto relacional, entre outros. Por isso, mesmo durante o processo de apuração dos fatos, é recomendável que se busquem medidas que afastem a reincidência de tais ocorrências, ou em detectando-as, colaborem para cessarem-se as práticas, o quanto antes.

Com efeito, ainda em face da mencionada responsabilidade corporativa, entende-se que a elaboração e a implementação de avaliações para gestão de riscos, de políticas de conformidade legal e demais boas práticas de Compliance seriam a solução mais indicada para essas organizações empresariais. Rememore-se que, segundo a legislação aplicável à terceirização, a responsabilidade da contratante é subsidiária à do contratado, mas, esta compreensão se aplica apenas às questões trabalhistas e previdenciárias "comuns". No case da escravidão do vinho, se está falando de fato tipificado criminalmente e a leitura, pelas autoridades trabalhistas (administrativas e judiciárias), poderá ser expansionista.

No caso em comento, sugerem-se medidas como a pormenorizada avaliação dos riscos associados à vitivinicultura (que poderá ser realizada em nível setorial), a investigação prévia das empresas terceirizadas (due diligence), o mapeamento imediato e individualizado dos riscos trabalhistas de cada empresa da região e, obviamente, a vigilância rigorosa da execução dos contratos de trabalho terceirizados (no tocante à conformidade legal e à adoção de boas práticas). A última providência inclui a exigência de exibição de documentos e a fiscalização, in loco, pela contratante, das condições de trabalho e alojamento dos empregados da contratada. Além disso, deve-se exigir que os terceirizados assumam compromissos formais com as determinações que se encontram nos códigos de ética e conduta das empresas do setor e, por derradeiro, que contem com assessoramento técnico eficiente, que dirija ao melhor resultado possível a confecção dos instrumentos contratuais que serão firmados entre as partes, bem como participe da fiscalização da execução cotidiana do objeto contratual.

Reforça-se, como já mencionado ao longo do artigo: é necessário que exista conscientização, abordagem profissional e irrestrita compreensão das empresas - vitivinícolas, no caso - de que um Programa de Compliance deve saltar do planejamento, do plano da intenção e da mera elaboração formal-documental para a realidade diária destas instituições, em seus ambientes de negócios, como em qualquer outra vertical de mercado e geografia global. É justamente por isto que o mesmo se chama "programa" e não "projeto". Programa indica dinâmica, algo que se constrói e atualiza no fazer e que, sobretudo, não tem uma data de término.

Em síntese conclusiva, inequivocamente, será a partir do comprometimento e da decisão diligente dos administradores do setor vitivinicultor que esses preceitos serão destacados e tomarão corpo, como os bons vinhos que produzem, estabelecendo-se como fundamentos de cultura organizacional praticada pelos agentes localizados em seus escritórios e, igualmente, disseminada a todos aqueles que se envolvam com a operação, com o processo de produção em todos os níveis da cadeia, notadamente, em relação aos prestadores de serviços de mão de obra para a colheita anual.

O setor, já certificado e eficiente na preservação da natureza (environmental), agora, precisa olhar com firmeza para o impacto social de suas práticas trabalhistas (social) o que só ocorrerá mediante boa governança (governance) e aplicação rigorosa dos Programas de Compliance.

Desejável então, para o bem das Companhias e da sociedade num todo, que tal qual as videiras que proveem os resultados econômicos buscados a cada vindima, a cultura de Compliance se enraíze, floresça e gere frutos de excelência, notoriamente a partir do sólido e longevo cultivo de boas práticas nas relações de trabalho de toda a cadeia produtiva.

*Denise Fincato, advogada trabalhista. Professora e pesquisadora na PUCRS. Pós-doutora em Direito do Trabalho. Sócia-fundadora de Denise Fincato Sociedade de Advogados

*Evaldo Osório Hackmann, advogado. Mestrando PPGD/PUCRS. MBA Gestão Empresarial CEAD/UFRGS. Esp. em Compliance PUCRS. Parceiro e coordenador do Compliance Desk de Denise Fincato Sociedade de Advogados