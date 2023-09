O caso das startups de viagens e o preço da omissão

Daniel Blanck Foto: Divulgação

O caso da empresa “piramidal” de emissão de passagens por milhas é mais um a estourar dentre os frequentes escândalos do Brasil. A saga dos escancarados esquemas ilícitos em que as autoridades fiscalizadoras e o próprio Ministério Público se omitem parece não ter fim.

Mais uma vez, o que se viu foi o esquema de pirâmide desmoronando. Mas, afinal, do que se trata este esquema? Em poucas linhas, o cliente adianta o dinheiro para a empresa fazer caixa e depois tentar, na época da viagem, viabilizar o pacote que não existia no momento da compra. Se não conseguir, devolve o dinheiro sem juros – depois de alguma negociação e, no pior dos casos, judicialmente, já computando os débitos judiciais como passivo futuro.

Isto porque, são empresas novatas ou melhor, “start ups” que nutrem o desejo de se tornarem uma empresa unicórnio, com valor de venda de dezenas de vezes seu valuation Vale tudo neste jogo ganancioso em que uma das estratégias de maior retorno é usar da imagem de influencers e celebridades, muito bem pagas, diga-se de passagem, para atrair mais incautos clientes.

A “bola da vez” é a startup de compra de passagens por milhas que no dia 18 de agosto de 2023 anunciou a suspensão da emissão de passagens aéreas da linha supostamente promocional de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Isso quer dizer que milhares de pessoas que se programaram, economizaram, organizaram férias, contrataram passeios, agendaram compromissos, estão indo para lua de mel, levar os filhos na Disney e etc embarcaram numa canoa furada. Ou melhor, naufragaram sem chance de embarque!

Como se não fosse o bastante, a empresa ferindo de maneira crassa o Código de Defesa do Consumidor não deu qualquer “oportunidade” de reembolso de valores, mas apenas a remarcação da passagem através de voucher da própria companhia. Ora, não contávamos com tamanha benevolência!

Há de se ressaltar o claro desrespeito da empresa e sua empáfia após a violação do dever de confiança dos consumidores, se prestar a oferecer outra passagem emitida pela mesma plataforma como compensação! Quem comeria duas vezes no restaurante que lhe causa indigestão?

A luta pelos direitos consumeristas no Brasil é antiga e ainda respeitada do ponto de vista juridico. No caso mais recente, o enquadramento para o que está ocorrendo é do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 35, que determina que caso o vendedor se recuse a cumprir a oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou desistir da compra, com a devolução total do valor pago, acrescidos de eventuais perdas ou prejuízos. Podemos dizer que o Direito do Consumidor é uma legislação com a qual a população está minimamente familiarizada, no entanto, as grandes empresas parecem desconhecê-lo integralmente.

Dentro desta ótica, o que faria uma empresa supostamente renomada agir com tal desfaçatez, comunicando a todos o mais completo desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e que agirá conforme seu bel prazer? Parece que o péssimo assessoramento na relação com os clientes é a bala de prata na reputação da empresa.

Voltando ao ponto nodal do presente, verificamos novamente três pontos na postura da startup em voga que as conecta as empresas citadas no inicio do presente artigo, quais sejam: (i) construiu um negócio solido e milionário com base em prática vedada pelas cias aéreas que tem o poder discricionário da autonomia privada a forma e limites da comercialização na frente das autoridades sem qualquer incomodo; (ii) seu fundamento operacional se baseou em atrair milhares de pessoas com promessas de viagens baratas que sequer possuíam os bilhetes, aplicando assim os recursos dos consumidores em aplicações com rendimento; e (iii) a prova de que nunca possuíram os bilhetes vendidos, ou seja, o objeto principal da relação obrigacional é o comunicado de não poder cumprir as ofertas vendidas e recebidas e ainda, quem se achar prejudicado, que aceite um voucher da própria empresa.

Já sabemos o que acontece daí para frente... A pirâmide um dia desmorona pois a base não suporta mais o topo. Hoje a empresa tem mais passagens para emitir do que receitas de novos clientes e com isso, não consegue honrar suas obrigações. Novamente uma prova de que os valores pagos há tempos pelos consumidores não foram utilizados para comprar passagens, e sim, para fins diversos da obrigação pactuada.

Com o frenesi social da forma em que o assunto vem sendo divulgado, aliado à péssima administração dos danos demonstrado pela empresa em seus comunicados oficiais, assistiremos a um colapso social. As ações de rescisão de contratos e devolução dos valores pagos apenas ao final do processo darão lugar aos justificáveis pedidos de arresto cautelar com base no risco de dissipação patrimonial, bloqueando o tal do “passivo futuro” que a grandes companhias projetam em seus balanços com orgulho e o trazendo para indisponibilidade presente que afundaria de vez a companhia.

Não precisamos de poderes mediúnicos para prever os possíveis desfechos: o pedido de recuperação judicial para restruturação de dívidas e centralização de um Juízo Universal para os credores ou, aqueles atrasados terão seus créditos solapados por um processo de falência.

O argumento de que a empresa consegue se reerguer dentro do permissivo e camarada processo de Recuperação Judicial no Brasil, será levado em consideração, não esquecendo que seguramente a restruturação necessariamente virá com outro nome. Pois como dizem os mais velhos: a reputação é o nosso maior bem.

Em conclusão, o comportamento social aliado a falta de fiscalização preventiva das autoridades faz com que empresas como estas surjam, reinem, enriqueçam, prejudiquem milhares de pessoas e quebrem em seguida. É bom que o consumidor aprenda com a sabedoria popular de uma vez por todas: não espere que o que tem focinho de porco, cara de porco e chafurda na lama ponha ovos de ouro!

*Daniel Blanck, advogado de Direito do Consumidor