O centro de São Paulo, o foco da atividade cultural e social da metrópole, enfrenta uma série de desafios que exigem atenção e soluções possíveis no campo do desenvolvimento urbano em 2024, ainda mais com a chegada das eleições municipais. Foram poucos os avanços nos últimos anos e, por isso, ainda há muito a ser feito para transformar essa região em um ambiente mais inclusivo, sustentável, desenvolvido e vibrante para seus habitantes e visitantes.

PUBLICIDADE Um dos desafios mais prementes enfrentados pelo centro é a segurança pública. Ocorrências de roubo, furto e violência são cada vez mais comuns. Me diz você, qual o primeiro pensamento quando está pelo centro da cidade? Posso imaginar que seja se proteger e proteger seus bens pessoais. A insegurança pública afeta negativamente a qualidade de vida e a atividade econômica local. Apesar dos esforços das autoridades policiais, a complexidade dos problemas sociais e econômicos subjacentes torna desafiador o combate efetivo à criminalidade na região central. Investimentos em policiamento comunitário, programas de prevenção ao crime e melhorias na infraestrutura urbana são essenciais para promover um ambiente mais seguro e acolhedor no centro da cidade. Outro ponto de atenção é a mobilidade urbana. O congestionamento, a falta de infraestrutura adequada para ciclistas e pedestres, e a saturação dos sistemas de transporte público são questões que afetam negativamente a qualidade de vida dos cidadãos. Nesse ano, é imperativo que sejam seriamente discutidas políticas e projetos que priorizem o transporte público eficiente, incentivem o uso de meios não motorizados e promovam a integração entre diferentes modais de transporte. Investimentos em corredores de ônibus, expansão da rede de metrô e criação de mais espaços para pedestres são algumas das medidas que podem ajudar a melhorar a mobilidade em São Paulo e diminuir o uso de carros.

Algumas cidades como Londres e Madrid vêm restringindo o acesso de carros a seus centros históricos, permitindo apenas o trânsito local, assim não só desafogando o trânsito como reduzindo emissões de gases poluentes.

Revitalização do centro

Outro aspecto importante a ser abordado é a revitalização urbana do centro de São Paulo. Embora seja uma região rica em patrimônio histórico e cultural, muitas áreas sofrem com a degradação e o abandono. Implementar políticas que incentivem a reabilitação de edifícios históricos, a recuperação de espaços públicos e a revitalização de áreas degradadas é um grande passo para conquistar o centro de São Paulo que os paulistanos merecem.

Além disso, é necessário promover a ocupação equilibrada do centro, garantindo moradia digna e acessível para todos, enquanto se evita a expulsão de moradores de baixa renda. A cidade de São Paulo possui, hoje, um número de imóveis particulares desocupados 12 vezes maior que o total de pessoas em situação de rua na capital, segundo dados do último censo do IBGE.

Para tornar a cidade mais segura e acolhedora, é necessário investir em políticas de prevenção e policiamento comunitário, aumentar a iluminação pública em áreas de risco e promover a integração entre forças de segurança e a comunidade local.

Nesse ponto, é essencial abordar as causas subjacentes da criminalidade, como desigualdade social e falta de oportunidades, por meio de políticas de inclusão social e desenvolvimento econômico.

A esquina da Ipiranga com a São João, a Praça da República, o Vale do Anhangabaú e todos os pontos históricos da cidade ainda podem ser retomados pela população. Com mais acessibilidade e segurança o centro pode voltar a ser um ponto de encontro para lazer, trabalho e moradia para paulistanos e turistas.