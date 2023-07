O centro de São Paulo vive

Grades na Praça da Sé. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Recentemente, li um artigo em que o autor faz críticas a algumas ações que estão trazendo vida novamente para o Centro de São Paulo. O autor aponta suas críticas como elementos que causam a morte da cidade, no entanto, a falta de uma observação mais cuidadosa deixa de dar luz ao que realmente está ocorrendo na região do centro histórico da capital paulista.

Vamos começar pela Praça da Sé. Há uma percepção equivocada de que a população em situação de rua tenha sido expulsa do local. Os gradis utilizados têm servido temporariamente para colaborar na revitalização dos canteiros. Expulsa mesmo foi apenas a tal "feira do rolo" que revendia celulares roubados na região e promovia a contravenção bem no coração da cidade. Felizmente essa realidade não existe mais.

A Praça da Sé foi limpa, renovada e alçada àquilo que ela sempre foi: o marco zero da cidade de São Paulo, palco de turismo e de encontro de famílias e indivíduos.

Sobre a população em situação de vulnerabilidade, vale a pena uma informação. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) iniciou um processo de diálogo com a sociedade civil e a classe empresarial atuante na capital paulista visando resgatar a dignidade humana das pessoas que vivem em situação de rua no centro de São Paulo. Para a ACSP é importante que as pessoas tenham um local adequado para comer, se higienizar, descansar, além de promover a socialização, integração e a reintegração ao mercado de trabalho.

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a ACSP construiu em um terreno da Prefeitura um núcleo de convivência localizado a poucos metros da Praça da Sé. O local conta com salas de convivência, atendimento social, segurança, banheiros comuns e acessíveis, lavanderia e refeitório, que atualmente oferece em média 6 mil cafés da manhã, 9 mil almoços e 8 mil jantares mensalmente. Nunca houve uma proibição para a distribuição de comida para essas pessoas, apenas uma organização para garantir a dignidade de quem recebe.

A ACSP entende que o Centro vai reviver apenas quando as pessoas voltarem a viver e a conviver na região. Por isso temos cobrado do Poder Público as ações necessárias para garantir segurança, revitalização, limpeza, incentivos fiscais e moradia. Nos preocupamos que o processo de revitalização se transforme em um processo de gentrificação do Centro. Para evitar o que seria um cenário catastrófico, nossa visão é que o Centro precisa ser frequentado por todo tipo de pessoas.

Roberto Mateus Ordine. Foto: Arquivo pessoal

Além do cuidado digno com a população em situação de rua, defendemos outras medidas que poderão recuperar o Centro de São Paulo da forma correta. Uma dessas formas é o estímulo à abertura de pequenos negócios que promovam a cultura e o turismo na região. Isso ajudaria a manter a identidade do Centro e poderia criar oportunidades econômicas para os moradores locais. Hoje há o incentivo de redução de ISS a 2% para todas as atividades comerciais no Centro. A preservação de edifícios históricos e patrimônios culturais também é crucial para valorizar a história e a identidade da região.

Essas medidas podem ajudar a garantir que a recuperação do Centro de uma grande capital como São Paulo seja realizada de forma mais inclusiva e sustentável, minimizando os impactos negativos da gentrificação e permitindo que a população em geral se beneficie do processo de renovação urbana. É essencial que a cidade busque um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, preservando a identidade e os direitos da população em ocupar os espaços públicos. A ACSP está engajada em apoiar iniciativas que convirjam com essas ideias, afinal é assim que o Centro de São Paulo pode continuar a viver.

*Roberto Mateus Ordine é presidente da Associação Comercial de São Paulo