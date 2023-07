O ciclo de violência doméstica e o perdão implícito

Luiza Oliver e Marcelo Feller. Fotos: Divulgação e Arquivo pessoal

"Dia útil ele me bate, dia santo ele me alisa". A estrofe da música "Sem Açúcar", de Chico Buarque, bem representa o ciclo no qual as mulheres vítimas de violência doméstica estão inseridas.

A vítima abusada, perdidamente submissa, ama seu agressor. É nesse contexto que muitas violências, físicas e psíquicas, acontecem. O agressor xinga, bate e ofende. Os dias passam. E na perversidade inerente a esse tipo de relacionamento, os episódios de agressão cessam, o agressor torna-se novamente o "príncipe encantado" que conquistara a vítima. Flores, declarações apaixonadas, pedidos de perdão e promessas de um futuro diferente. E os dias de tormenta voltam, com a vítima ainda mais submissa, indefesa e definitivamente incapaz de manifestar livre e conscientemente suas vontades.

Aquelas que conseguem, a duras penas, se libertar do ciclo de violência em que vivem e têm a coragem de buscar justiça, podem encontrar em alguns membros do Poder Judiciário falta de empatia e de compreensão do que é a violência doméstica, das consequências que ela traz, no que ela faz com a mulher. Em que pese ser inegável a evolução do entendimento jurisprudencial sobre o tema e apesar de, num primeiro momento, as medidas protetivas darem acolhida à vítima, o desenrolar do processo por vezes trona-se uma tormenta.

Alguns magistrados entendem que, nos casos de crime contra a honra, o comportamento das vítimas durante o ciclo de violência doméstica pode demonstrar que elas "perdoaram tacitamente" o agressor. Como, após as sucessivas agressões, as mulheres muitas vezes seguem no relacionamento, inclusive dizendo palavras de afeto ao seu algoz, alguns juízes e desembargadores entendem que elas o teriam implicitamente perdoado, renunciando assim do direito de os ver processados.

Decisões nesse sentido repetem, na realidade, os próprios padrões da violência doméstica: por culpa da vítima, deve-se pôr fim ao processo. Afinal, ela teria sido condescendente após as agressões sofridas.

O entendimento chega a ser cruel. Além de equiparar a incapacidade de resistência da vítima ao perdão, ceifa da mulher o direito de processar aquele que, diuturnamente, a ofendeu, xingou e humilhou.

Mais do que perverso, o posicionamento é juridicamente equivocado. É impossível extrair do comportamento de uma mulher, inserida no contexto de violência doméstica, a vontade livre e consciente necessária para "perdoar" alguém, especialmente de forma tácita, implícita. A absoluta incapacidade emocional, decorrente da conduta do agressor, tira da mulher a capacidade de se opor, de resistir e também e por óbvio, de perdoar.

O ministro Ricardo Lewandowski, em felicíssima passagem no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424, ao falar sobre o contexto de violência doméstica, frisou que "nós estamos diante de um fenômeno psicológico e jurídico que os juristas denominam de vício da vontade, que é conhecido e estudado desde os antigos romanos. E as mulheres .... não representam criminalmente contra o companheiro ou o marido em razão da permanente coação moral e física que sofrem, e que inibe a sua livre manifestação da vontade".

Na mesma lógica, é desumano e juridicamente errado defender que as mulheres vítimas de violência doméstica perdoam implicitamente seus agressores simplesmente porque, sem qualquer capacidade de se comportarem de forma diversa, seguiram no relacionamento doentio e falaram dizeres apaixonados a eles.

É preciso ter em mente, ainda, conforme levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo, que 45% dos feminicídios são motivados por pedido de separação, 30% por ciúmes e 17% durante discussões com o parceiro. Num cenário como esse, fica mais evidente a impossibilidade de se valer da momentânea e suposta "reconciliação entre as partes" como fundamento para configurar o perdão tácito.

Afinal, seja porque cerceadas da capacidade plena de se autodeterminar, seja porque movidas pelo sentimento de autopreservação, é mais do que natural que vítimas tenham dificuldade de se desvencilhar de relacionamento abusivos. Isso, por óbvio, não equivale a perdoar seus agressores. Na realidade, o instituto do perdão tácito é verdadeiramente incompatível com o contexto de violência doméstica.

A questão, apesar de importantíssima, nunca foi enfrentada pelos Tribunais superiores. Espera-se que a discussão lá chegue, e que se possa, de uma vez por todas, orientar os demais tribunais do país: uma mulher que sequer tem condições psicológicas de pensar em si mesma, preservando sua própria integridade física e mental, não tem condições psicológicas plenas de juridicamente perdoar seu agressor de forma implícita.

*Luiza Oliver, advogada criminalista, mestre em Direito Penal, conselheira estadual da OAB/SP, sócia do escritório Toron Advogados

*Marcelo Feller, advogado criminalista, sócio do escritório Feller e Pacífico Advogados