Opinião | O Congresso brasileiro e a política externa: qual protagonismo queremos?

A nossa legislação deve acompanhar as profundas transformações globais e avançar de uma postura defensiva para outra mais proativa em relação ao comércio exterior. No Senado Federal, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), tem o compromisso e a responsabilidade de garantir as medidas necessárias para fortalecer a política externa e evitar prejuízos aos interesses de todos os setores nacionais.

Desde que estive pela primeira vez na presidência da CRE, gestão 2019-2020, trabalhei continuamente para fortalecer a diplomacia parlamentar como ferramenta estratégica da política externa brasileira. Lideramos a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), onde os esforços foram sempre por uma participação mais ativa dos parlamentares brasileiros nas negociações de livre comércio do bloco, a exemplo dos acordos com a União Europeia e EFTA. Também reativamos o Parlamento Amazônico (Parlamaz), transformando-o em um espaço permanente de cooperação interparlamentar da região para debater políticas ambientais e desenvolvimento sustentável, tendo como foco o valor da vida de quem vive e sobrevive na região amazônica e em todos os biomas nacionais. Agora, ao reassumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores para 2024-2025, renovo o compromisso de ampliar ainda mais a presença do Congresso brasileiro nas grandes decisões internacionais. Uma forma republicana de início dos trabalhos.

O primeiro passo dessa nova gestão será um debate inédito no Senado. No dia 13 de março, reuniremos ex-presidentes da comissão que não estão mais na Casa, para uma análise sobre os desafios e perspectivas do Legislativo na política externa brasileira diante do cenário global. Não será um evento simbólico. Trata-se de reconhecer a experiência dos meus antecessores para dialogar sobre suas visões e discutir o papel do nosso Parlamento para o fortalecimento da inserção do Brasil na ordem global que está atualmente se desenhando.