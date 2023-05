O consumo vai virar tráfico

Michel Kusminsky Herscu. Foto: Divulgação

Mais de 11 anos depois do reconhecimento da repercussão geral e quase 8 anos após o início do julgamento de mérito, o Recurso Extraordinário em que será decidida a (in)constitucionalidade do crime de porte de drogas para consumo próprio voltará à pauta do Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira, dia 24 de maio.

Até o momento votaram os Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Todos eles reconheceram a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio -- o que é correto e necessário --, mas, igualmente, em maior ou menor grau, no fim do dia, deixaram na mão das autoridades repressivas a constatação sobre se cada caso concreto constitui porte para consumo (e, portanto, uma conduta atípica, segundo esses votos) ou tráfico, independentemente da quantidade de entorpecente.

Essa confiança excessiva na disposição da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário em avaliarem de forma séria, baseada em dados concretos robustos e livre de moralismo ou preconceitos pode fazer com que toda evolução pretendida nesses votos se torne inócua ou até mesmo piore a situação atual, especialmente do encarceramento em massa.

Hoje, os Policiais, Promotores e Juízes cuja visão de mundo diz que toda pessoa que porta drogas deve sofrer alguma consequência penal -- e são muitos --, ainda têm a possibilidade de classificar os casos de pequenas apreensões de droga como porte para consumo e satisfazer sua sede punitiva.

O que esses mesmo Policiais, Promotores e Juízes vão fazer se deixar de existir o crime de porte para consumo? Vão absolver as pessoas que antes eram processadas e condenadas pelo porte para consumo ou vão pinçar qualquer circunstância, por mais sem sentido que seja (portava notas de 10 e 20 reais; tinha duas porções separadas; se comportou de forma suspeita com a aproximação dos policiais, etc.), para sustentar que se trata de tráfico?

A resposta é óbvia e especialmente válida para as pessoas mais marginalizadas que não terão advogados para recorrer ao Supremo Tribunal Federal para mostrar a ilegalidade.

Imaginar que, com a mera descriminalização do porte para consumo, os protagonistas do dia a dia da repressão penal vão passar a se preocupar apenas com os verdadeiros traficantes é ingenuidade.

Se prevalecer o entendimento dos votos proferidos até o momento, as mentalidades mais punitivistas não vão encontrar qualquer obstáculo real para continuar despachando para as cadeias e presídios aqueles que consideram indesejáveis e, assim, os gravíssimos problemas do sistema penitenciário -- que, segundo o Supremo Tribunal Federal, se encontra em estado de coisas inconstitucional -- seguirão inalterados, senão agravados.

Para que a descriminalização do porte para consumo promova melhora real na superpopulação carcerária, é imprescindível o estabelecimento de parâmetros quantitativos claros dentro dos quais os usuários -- em especial os marginalizados -- não dependam da boa ou má vontade dos agentes estatais e tenham a segurança de que não serão injustamente encarcerados como se fossem traficantes.

A fundamentação dos votos proferidos pelos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Roberto Barroso a respeito dos malefícios causados pela guerra às drogas é impecável e sua sensibilidade sobre a questão merece aplausos. Entretanto, na prática, se a decisão sobre o que é tráfico e o que é consumo continuar nas mão dos mesmos agentes estatais, nada vai mudar.

*Michel Kusminsky Herscu, advogado criminalista no Toron, Torihara e Cunha Advogados