Rodrigo Octávio com ele conviveu durante cerca de quinze anos, até 1908, quando o viu “morrer no pequeno quarto contíguo à sala de jantar do pitoresco chalé do Cosme Velho”.

Encontraram-se pela primeira vez no banquete oferecido a Luiz Guimarães, quando veio de Lisboa, onde servia como Secretário da Legação Brasileira, em visita à capital imperial em 1886. A recepção foi no vasto salão do segundo andar do velho “Globo”, e presidida por Machado. Este havia publicado menção amável ao livro de versos de Rodrigo Octávio e tivera a gentileza de convidar o jovem para o ágape. Elogiado, entendeu de visitar Machado de Assis na Casa Lombaerts, à qual comparecia diariamente. Era uma tipografia na qual se imprimira “Quincas Borba” e também “Histórias sem Datas”. “Machado acompanhava esses trabalhos de impressão com grande cuidado e, nessa visita, acentuando o prazer de acompanhar as diversas fases da publicação de um livro, deu-me conselhos – conselhos, dizia ele, que correspondiam a coisas que, até então, não havia podido observar, mas que desejava que os futuros escritores pudessem fazê-lo. Referia-se ao cuidado tipográfico, à escolha do papel, à nitidez da impressão, à beleza do livro, enfim”.

Notável esse empenho de um grande espírito, em estimular os jovens a produzir boas obras que, além do conteúdo, tivessem formas também agradáveis, que convidassem o leitor a conhecer o que as páginas interiores contivessem.

Foi no cenário modesto da Casa “Lombaerts”, que Machado realizava o seu cenáculo, depois convertido na respeitada Academia Brasileira de Letras. Uma velha construção posteriormente demolida. “Em compensação, com as transformações da cidade, a Casa Garnier mudou de aspecto. Era, desde muito anos, um pequeno armazém, de duas portas, baixo, escuro, triste, à rua do Ouvidor, depois da rua da Quitanda. Coelho Neto, nas páginas tão cheias de evocação e saudade de seu “Fogo Fátuo”, assim o descreveu: “casebre de aspecto ruinoso, achaparrado, poento, com o soalho frouxo, mole que nem palhada, o teto ensanefado a teias de aranha, tão escuro para o fundo que nem se distinguiam os vultos que por lá andavam em coscuvilhice bibliofilia e entre eles a figura rabínica do velho editor, pigarrento, sempre de brim pardo, barrete seboso, afurando pelos cantos em rebusca de avaro, a sacudir brochuras, limpando-as à manga do paletó”.