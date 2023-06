O debate sobre o Plano Diretor de São Paulo não terminou

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Quando pensamos na cidade em que gostaríamos de morar, construir carreira, formar família, criar os filhos e estudar, quais são os pontos inegociáveis? Essa cidade é arborizada? Planejada para atender às demandas da população, como acesso à saúde, educação, água e esgoto? E como as pessoas se locomovem nesse espaço? Utilizam transporte público, metrô, trem e ônibus? Quanto tempo passam no trânsito? Quais são os equipamentos públicos disponíveis em seus bairros? Há quadras, parques, bibliotecas, creches, escolas e hospitais para atender a todos? São muitas as perguntas a serem feitas quando o assunto é planejar o futuro. Mas, a complexidade do tecido urbano ganhou novos contornos nas últimas semanas com a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de São Paulo, que tem pautado o noticiário e despertado uma série de discussões pertinentes e necessárias sobre os próximos anos da cidade mais populosa da América Latina.

Criado em 2014, o último Plano Diretor foi elaborado para nortear o planejamento urbano municipal até 2029. Entre os objetivos estratégicos, eram destaque: a necessidade de reduzir o deslocamento para equilibrar a relação entre locais de emprego e de moradia; a contenção do processo de expansão horizontal da aglomeração urbana para preservar o cinturão verde metropolitano; a acomodação do crescimento urbano nas áreas subutilizadas e dotadas de infraestrutura e no entorno da rede de transporte coletivo de alta e média capacidade etc.

A legislação prevê um balanço sobre os 10 primeiros anos de sua criação. A ideia é entender o que funcionou e o que não funcionou. Se por um lado há mais oferta de moradia próxima ao transporte público, por outro há supervalorização de áreas em detrimento de outras. A revisão é necessária para que as adequações abarquem as prioridades municipais, mas, principalmente, das pessoas. Afinal, somos nós que vivenciamos os desafios da cidade. Ou seja, a participação dos cidadãos é fundamental para o processo democrático e está prevista em lei, pois é a garantia de que o debate seja amplo e transparente. Além disso, o conhecimento técnico precisa ser levado em consideração, bem como os impactos das medidas devem ser analisados e mensurados.

Especialistas têm alertado para pontos sensíveis na proposta votada na Câmara Municipal nessa segunda-feira, 26 de junho. É o caso da ampliação das áreas construídas próximas aos eixos de transportes, que passa dos atuais 600 metros para até 700 m das estações de trem e metrô, e de 300m para 400m dos corredores de ônibus. A verticalização será intensificada nessas regiões, uma vez que não há limite de altura e o volume construído pode ser quatro vezes maior que a metragem da área. As regras mais flexíveis causam preocupação pois impactam na infraestrutura e em superadensamento. Levantamento do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) aponta que o atual texto aumenta em até 148% a expansão dos eixos de transportes.

Não é de agora que São Paulo clama por um debate sério e aprofundado sobre a sua atual realidade. O maior conglomerado urbano do País é marcado por contrastes: o mesmo lugar que abriga um cenário de emergência habitacional - com déficit de 369 mil domicílios, segundo o Plano Municipal de Habitação (PMH) -, lidera o ranking de geração de postos formais de trabalho em 2022, de acordo com o Ministério do Trabalho. Esses dados indicam o que sabemos na prática: as pessoas querem trabalhar e morar aqui. O papel da gestão pública, respaldado pelo conhecimento técnico, é oferecer soluções que ajudem nessa construção coletiva chamada cidade, agregando as múltiplas visões e vozes da sociedade, da academia e do mercado, para que, juntos, possamos avançar em direção a um ambiente com mais igualdade e justiça social, desenvolvimento econômico, cultura, sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.

Com assunto em pauta e os olhos de todos voltados ao Legislativo, não podemos nos distanciar do debate público. Após a votação do PDE, e ainda mais importante para o destino do município, são as mudanças na lei do zoneamento, que deve ser enviada pelo Executivo nos próximos dias. Devemos acompanhar ponto a ponto o planejamento urbano e a ocupação do município, pois será esse o momento de debater a aplicação das regras, quadra a quadra. E saber, de fato, quais são as prioridades de São Paulo para sua população.

*Vinicius Marchese é engenheiro de telecomunicações e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP)